鸡翅里含脂肪多 易导致肥胖

在很多人看来，鸡肉属于“白肉”，其脂肪少、能量低，需要减肥的人可以放心吃。事实上，鸡的不同部位脂肪和热量相差很大，有些部位需要控制摄入量，否则也可能带来肥胖风险。

比如，鸡翅中就含有不少脂肪。数据显示，100克鸡翅的热量是194千卡，脂肪含量为17.3克，相同重量的鸡胸脯肉能量是133千卡，鸡腿肉181千卡。除了鸡翅，鸡爪的脂肪含量也不少，热量高达254千卡/100克。2两鸡翅肉所产生的能量是194千卡，而3两米饭的能量是174千卡。按我们常吃的鸡翅大小计算，1个鸡翅一般是2两多，因此，如果吃下1个鸡翅，产生的能量很容易超过3两米饭。而许多餐厅里鸡翅都是按对儿卖的，我们很少一次就只吃1个鸡翅，不少人甚至一大盘鸡翅也能轻松吃进肚。所以，特别爱吃鸡翅的人需要提高警惕，以免能量摄入超标，导致肥胖。另外，不同的烹饪方法，鸡翅的热量也相差较大，油炸、蜜汁等做法，会增加其脂肪和糖的含量，使热量提高，如香辣鸡翅高达421千卡/100克。因此推荐烹饪时，鸡翅以炖汤、清蒸为主，并减少放盐量。红烧或烧烤也可以偶尔吃，但要尽量少吃油炸和蜜汁鸡翅。

此外，提醒大家，排骨是猪“瘦肉”中脂肪含量最高的食材；雪花牛排、肥牛片等都是牛肉中脂肪含量较高的食材，想减肥的人要少吃。▲