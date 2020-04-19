肿瘤患者做穴位贴敷有什么作用？

随着各地冬病夏治的开展，穴位贴敷疗法越来越被百姓所熟知。然而，除用于常见的哮喘、反复呼吸道感染等疾病外，穴位贴敷在肿瘤疾病的治疗中也发挥着不可替代的作用。今天，带领大家了解一下穴位贴敷这一既熟悉又陌生的治疗保健小技巧。

1、什么是穴位贴敷？

穴位贴敷疗法是传统针灸疗法和药物外治法的有机结合是融经络、穴位、药物为一体的复合性治疗方法，是把中药药物研成细末，用水、酒、醋、蜂蜜等调成糊状，再直接贴敷于特定穴位或患处，用来治疗疾病的一种外治方法。

2、穴位贴敷有什么作用？

根据穴位贴敷所用的药物和选取的穴位不同，穴位贴敷可以达到疏通经络、活血化瘀、壮阳补肾、止咳排痰等功效。因此，在肿瘤疾病治疗中，穴位贴敷对肿瘤患者常见的各种疼痛、胃瘫、胸腹水、咳嗽痰多、气喘、气虚、食欲差、便秘、呕吐、失眠、腹泻、黄疸、骨髓抑制有着丰富的临床经验。

3、穴位贴敷相较其他疗法有什么独特的优势？

首先，穴位贴敷作为中医外治疗法之一，相较内服药物，副作用较小，患者痛苦较少；其次，贴敷的部位能够根据患者疾病的部位进行选择，配合一些辛散的药物，也能加强药物的渗透和吸收；另外，穴位和药物的选择也灵活多变，操作也简便易行。总而言之，这是一种兼具外治和内治优势的疗法。

4、 患者可以在家进行穴位贴敷的操作吗？

使用方法:每贴膏药取配方颗粒1~2袋（根据每付配方颗粒量多少）或者适量药物打粉，加入适量黄酒，浸泡1~2小时，调成糊状，置于纱布上（将大纱布剪成3小块，取2小块将纱布两条交叉重叠呈十字状，将浸泡后的中药置于纱布中间后包成药包），用敷料固定于皮肤上。贴敷中药宜每天现用现调，其余中药粉宜密封常温保存。

贴敷时间：冬天6小时，夏天4小时，根据个人皮肤情况可加减贴敷时间，每天一次。贴敷前用生姜擦拭局部皮肤，以局部皮肤微红为宜，贴敷后用温水擦拭局部皮肤，保持皮肤清洁干燥。贴敷最佳时间为上午。

温馨提示：

（1）如局部皮肤发红、破溃、起水泡、瘙痒、疼痛时应立即停止贴敷，待症状好转后再行贴敷。

（2）外用药切忌口服。

（3）具体的药物和穴位的选择仍需遵从医嘱，让临床医生根据患者的病情和症状辨证论治并进行相应指导后，再自行操作。外用中药属于配合治疗，可改善患者局部症状，但其余治疗应继续或遵医嘱。