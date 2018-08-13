一个国际研究团队新发表的成果显示，将钠摄入量控制在每天3克～5克的范围内有益于心血管健康，过多或过少都有可能造成潜在的健康风险。

论文作者之一、加拿大麦克马斯特大学安德鲁·门特教授指出，对于钠摄入量本来已偏高的人群，更多的钠与血压上升、中风风险增加有关联，控制钠摄入量可能带来更明显的健康助益。但钠摄入量并非越低越好，摄入一定量的钠反而有助于降低心肌梗死风险以及总体死亡率。

食盐是钠的主要膳食来源。世界卫生组织此前建议每天的钠摄入量应控制在2克（约合食盐5克）以内。但麦克马斯特大学领衔的研究团队对18个国家超过9万人长期调查后分析发现，基本没有国家符合这一水平。

研究显示，中国接受这项抽样调查的人群中，80％的人日均钠摄入量已超过5克，相当于每天摄入12.5克以上的食盐。其他国家人群中，84％的人日均钠摄入量为3克～5克，约合食盐7.5克～12.5克。

研究人员表示，这项观察结果还需更深入的随机对比试验进一步证实。相关报告发表于英国期刊《柳叶刀》上。（据新华社伦敦8月10日电 记者张家伟）