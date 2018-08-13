如何让意外伤害远离儿童少年?

8月5日，北京一对8岁的双胞胎姐妹裴元瑾、裴元桐跟妈妈到青岛旅游，在沙滩游玩时走失。后经打捞、确认，姐妹双双溺亡。

悲剧不只这一桩。

7月30日晚，四川省攀枝花市米易县警方从该县一水塘里打捞出5名男童，经查明，5名儿童相约到水塘玩耍时不幸溺水身亡。

据澎湃新闻报道，据不完全统计，从今年5月起，广东等八省出现多起青少年儿童溺亡事故，死亡人数超过90人。数据显示，在我国，意外伤害是儿童伤亡的首要原因，每年7~8月更是儿童意外伤害的高发期，约占全年的1/5。尽管多次提醒、多加防范，但中小学生溺水、车祸、坠楼等意外伤害还是时有发生。稚嫩的生命永远地逝去，其父母和监护人也因此长久地生活在自责与痛苦之中。

暑假，本该是孩子们一年中快乐的时光。学校、家庭和社会应该做出哪些努力，携手为孩子们撑起一把保护伞，让他们远离安全隐患，尽情地享受这份属于童年的快乐？

家长安全意识不达标

暑假，孩子们离开了学校，脱离了老师的监管，家长的监护责任更重了。中国妇女报·中国女网记者在采访中发现，部分家长的安全意识并不高，对孩子的安全教育存在缺位现象。

北京海淀区家长宋先生说：“我儿子八岁半，秋天开学上三年级。暑假学校作业不多，也没上课外班。我和妻子都比较忙，假期把老人接来照看孩子。今年夏天实在是太热了，尤其是最近的桑拿天，户外活动容易中暑，在家里又容易玩游戏上瘾。我就给他在附近小区的游泳馆办了一张卡，每天下午跟院子里的小伙伴一起去游泳，不用大人陪着。”

当记者问及宋先生是否提醒过孩子在游泳时应该如何注意安全、遇到腿脚抽筋等身体不适时如何处理，以及防溺水安全教育时，宋先生表示：“孩子们都学过游泳，我儿子还会蛙泳和自由泳两种泳姿；再说，又不是去河里那样不安全的水域，在游泳馆里，水中的安全问题应该不用担心吧？”

暑期，儿童、特别是幼儿坠楼事件时有发生，大多是因为家长留孩子一个人在家，或家中没有装防护栏、孩子攀爬窗户所致。记者随机采访了几位6岁以下孩子的家长，80%的家长表示家中的窗户、阳台加装了围栏和防坠落设施。但是，在问及是否有短时间将孩子独自留在家中的现象，有三位家长不好意思地表示“有过”。家长曹女士解释：“我到楼下的物业取快递，来回不到10分钟，女儿自己玩玩具，或者看动画片，没出过问题。平时我也会给孩子讲一些安全方面的知识，我女儿记得可清楚了。”

张先生的儿子今年5岁，他告诉记者：“我居住的小区没有地下停车场，地上停车没有固定车位，偶尔会有自家的车挡着别人家车的情况，有几次邻居来电话需要挪车，我就告诉儿子自己玩，我下去挪车，几分钟就上来。开始时儿子还吵着要跟我一起去。现在，他已经习惯一个人在家玩了。”

不过，在采访中，多数家长表示，即便给家里的阳台窗户安装了防护装置，告诉孩子如何注意安全，也不能留幼儿一个人在家，毕竟孩子太小，独自在家没有安全感，即便不会发生坠楼事件，也有可能发生其他安全问题，家长照看孩子，一定不要让孩子离开自己的视线，务必做到有效监护。

记者在采访中也发现，“隔辈带娃”已成为儿童监护的主流模式。值得注意的是，老年人的身体、精力无法与年轻父母相比，尽管多数老人有安全意识，但往往力不从心，记忆力也差一些，稍有不慎易造成“带娃过失”。

在交通安全方面，一些家长也存在安全意识淡薄的现象，比如默许孩子独自尝试骑车上路，甚至为孩子的手机开通了共享单车扫码功能。家长吴先生表示：“孩子虽然没有满12周岁，但身高超过1.5米，骑车技术也不错，上路骑一下应该没什么问题。”吴先生的做法，与《道路交通安全法》规定明显相悖。统计数据显示，我国平均每年有超过1.85万名儿童死于交通事故，大多是因为孩子交通安全意识的欠缺、家长的疏忽大意和社会的教育缺位造成的。

此外，一些家长忽略对孩子的安全教育，在对孩子监护时疏于管理，甚至放任自流，导致一些孩子出现安全事故。

如何为孩子撑起保护伞？

孩子安全意识淡薄，好奇心又强，做事不知深浅，这就需要家长给予孩子具体实用的安全提醒，防患于未然；同时，用心、细心呵护孩子的安全。

溺水 炎炎夏日，不少孩子喜欢游泳戏水。告诉孩子，应在家长或成年监护人的看管下参加水上活动，不允许单独或与其他伙伴一起去池塘、湖水、江河等开放性水域玩耍；要到正规的、有救生员的游泳场所去游泳，且必须有成人陪同看护。提醒孩子，游泳前先做热身运动，以防肌肉抽筋，当感觉自己有身体不适或其他意外时，尽量使身体浮出水面呼救。

若到海边游泳，一定要让孩子穿上安全、合格、适合孩子体型大小的救生衣，并扣好所有的扣带，而不是让孩子套上充气游泳圈下海；教授孩子应对泳池和海水不均匀水浪的差异；如果家长与孩子一起游泳，必须让孩子待在自己一臂以内的范围里；如果孩子自己下水游泳，家长需要时刻有效看护，不能看书或看手机，因为溺水随时可能发生，并且溺水的过程很快。

告知孩子，如果发现同伴溺水，他需要大声呼喊，可以将周围的救生圈等扔给溺水者，但不要下水。

居家 家是温馨的港湾，但也可能是“最危险”的地方。世界儿童安全联盟调查结果显示，44.5%的儿童意外伤害发生在家中，这往往是由于监护人疏忽大意引起的。

暑假期间，家长应定期排除家中潜在的危险因素，提前预防，如将药品、化学品、热水壶等放在孩子接触不到的地方；使用带防护罩的插座；随手收起打火机，避免儿童玩火；不要在靠近窗户的地方摆放方便儿童攀爬的家具，安装竖向排列且间距不大于10厘米的窗户防护栏，预防儿童坠落……家长们务必要做足安全预防功课，避免这些“小细节”带来“大麻烦”，甚至引发悲剧的发生。

出行 交通事故也是孩子发生意外伤害的主要因素。在这方面，家长首先要言传身教，不闯红灯；教育孩子不在道路上追赶嬉戏；横穿马路要走斑马线、人行天桥；不满12周岁不能骑车上路；12岁以上儿童少年骑车时要注意观察路况，远离机动车。

家校社联手呵护孩子安全 安全重在防范，防范取决于意识。暑假期间，家长是孩子安全的第一监护人。但除了家长的细心监护之外，构建学校、家庭、社会“三位一体”防范体系，才是预防和减少儿童少年伤害事件发生的关键。

对学生进行安全教育，是学校教育的一项重要内容。教育要为学生提供终身发展所需要的核心素养，安全素养应该是其重要内容之一。安全素养是一个综合概念，包括安全意识、安全知识、安全能力和安全习惯，不是念念课文、写写征文、走马观花参观一下展示厅就可以的，而是要让孩子真正明白什么是危险，怎样自救与救助他人。学校平时应通过多种方式开展安全宣传教育及演习实践，让学生掌握一些必要的避让、自救、互救、逃生知识和应对能力，时刻谨记远离危险、珍爱生命，并实现家校联手，即便在假期，也不让孩子成为“断线的风筝”，免受各种伤害。

暑期学生安全保障是一个社会综合问题，各级政府和相关部门也应为孩子们提供一个健康、安全、舒适、和谐的生活休闲环境。家校社联手，为孩子编织出一张安全大网。

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