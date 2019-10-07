腰酸背痛 脖子僵硬 应对旅途不适动起来

国庆假期进入最后一天，很多人都带着父母家人的叮咛嘱托踏上了返程之路。不过，长时间开车坐车、坐飞机时间太久可能会导致腰酸背痛、脖子僵硬等问题。

那么，旅途中的各种不适该如何应对呢？

中国疾控中心慢病中心的专家推荐大家做做以下这几个动作，每次几分钟，就能摆脱久坐带来的腰椎、脊椎疼痛。

◆缓解背痛

双腿跪下，把左腿伸出，使其呈90度角；双手放在脑后，驱动左臀向前。让你的左臀前部和左大腿前部都能感受到拉力，保持30秒；注意不要向前弯身，让肩膀和臀部始终保持垂直。返回跪姿，然后换另一边。每天做5次。

◆伸展肩部

双脚分开站立，跨度比髋部稍宽即可，将双臂向两侧伸直；从肘部将手臂弯成直角，掌心向前，向中间收缩肩胛骨；手臂和双手向后慢慢划圈，保持肩胛骨收缩；也可以一定的节奏左右摆动。每天做一次或两次，每次10秒左右。

◆放松脊柱

后脑用几本书或其他东西垫高6-9厘米，若你的下巴冲着胸部就拿走一本书；弯起膝盖，让脚底整个着地，双膝间的距离要比髋骨稍宽一些；将肘部置于地上，手放在肋骨下方或臀部位置，以感觉舒适为标准。保持10-20分钟。

针对颈椎问题，国家名老中医崔述生教大家一套根据多年临床经验总结而成的防治法——“七线拨筋”。该方法投入临床至今，已有几十年的历史，适宜人群较为广泛，特别是长时间开车者、低头族等，经常做做可以通经活络、活血化瘀，缓解僵硬、疼痛、酸麻等症状。

所谓“七线拨筋”，是指将四指并拢或以拇指，循着颈部的七条经线逐一弹拨该处筋脉，以疏散局部组织粘连。“七线”分布在人体颈部：从督脉的风府穴到大椎穴为第一线；从足太阳膀胱经天柱穴到大杼穴为第二线（左右各一条）；从足少阳胆经风池穴到肩井穴为第三线（左右各一条）；从手少阳三焦经翳风穴到足阳明胃经缺盆穴为第四线（左右各一条），共七条线。

具体操作方法：

采取正坐姿，上颌微微抬起；

四指并拢或以拇指，循着经络确定好部位，然后将指腹吸定在皮肤上，轻轻在皮下做缓缓拨动，拨动1-2次后顺着经络拨下一部位；

手法应轻柔、有渗透力，感到此处的经筋有拨动感但不疼痛为宜；

每条“线”可做10次左右，病情较重者可以做20次；

拨筋后，颈部可做上下左右各个方向的舒展3-5次，并注意颈部保暖。