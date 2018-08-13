不节食、不打针、不吃药、不运动，想瘦就瘦？

【热点关注】减肥陷阱多，想瘦不容易

夏日炎炎，对于爱美人士而言，“减肥”大业又被提上日程，有网友曾笑称“三月不减肥，四月、五月、六月徒伤悲”，但对很多人而言，减肥是一生的事业。

根据国家统计局和国界卫计委的数据显示，中国人的超重率和肥胖率均不断上升。从1992年到2015年，超重率从13%上升到30%，肥胖率从3%上升到12%。2016年，英国著名医学杂志《柳叶刀》发表全球成年人体重调查报告，中国已经超越美国成为世界上肥胖人口最多的国家。

减肥，除了有“变美”的动力，更是许多肥胖者的“刚需”，应运而生的减肥机构正好满足了人们的需求。但记者调查发现，良莠不齐的减肥机构隐藏着诸多猫腻，等待着盲目而心切的减肥者“落网”。

一个疗程包你瘦，无效退款？

3年前，河北高女士曾在一家按摩减肥机构办理减肥套餐，对方告诉她最近当时举办活动，承诺高女士只要一个疗程内减重10斤，同时拉来3位顾客，就能给予其最大的优惠。如果一个疗程治疗无效未能减到10斤，则退款。高女士购买了一个疗程10次的套餐并与其签订协议。

一个疗程结束后，高女士未能拉来3位顾客并未减重到10斤，疗程结束后出现明显的反弹现象。依据合同规定，高女士向店家索要退款时，店家以高女士未能严格遵守饮食规定、未使用配套产品效果不佳等理由反复推脱拒不退款。

高女士的遭遇并非个例。减肥机构“按肉算钱”、签约减肥是一种常见模式，但当消费者没有效果需要退款时，店家则有各种理由推脱。

记者走进北京安定门附近居民区的一家减肥机构，其广告写着：“点穴瘦身，一日见效”，一旁悬挂着价目表“减5斤——300元；减10斤——500元……”店员向记者出示的合同中写明减重最低保证多少斤，但也写道：因私自吃错饮食，减肥中掉重又增重者，单次未掉够六两按吃错处理；未按减肥食谱吃；未按疗程时间要求完成治疗者……以上情况均不保重，本中心概不退款。记者看到，条例中多是对减肥者的规定，并未明确店家义务。记者问到如果严格遵守是否退款时，店员表示“一次就能瘦一两斤，没有人无效。如果无效，多是你饮食问题。”

点穴、按摩……躺着都能瘦？

市场上，减肥机构推出的减肥方式名目繁多。点穴、经络按摩等都是近年来较为火爆的减肥项目，店家引入各种中医理论及神秘气功，号称“躺着都能瘦”，一番解说之下，顾客可能还未真正明白就交了钱。

有媒体曾报道家住北京海淀的王先生曾花费5600元办理了为期21天的减肥疗程，但因为点穴和节食而出现排便困难和头晕的症状，最终进医院就诊。医生说除了强制节食，所谓的按摩师乱按一通按压胃部也会引发疾病。

高女士也曾体验过点穴减肥，整个治疗过程中，按摩师一直说得神神秘秘，高女士有不明白的问题，按摩师只是搪塞这是公司的一种特殊手法。“刚开始被点穴了，不久还要去封穴，这样就可以开始自由吃饭了。但至于到底是啥意思，我也不知道。”

记者采访发现，一些宣称有特殊点穴手法可以让人变瘦的按摩师，其自身并没有什么资质，对中医理论更是一无所知，按摩期间常常向消费者推荐各类产品。记者以要加盟为由拨打了某减肥机构的加盟电话，询问对方是否需要招聘中医按摩相关专业的店员时，对方表示无所谓，并不需招聘专业人士。“你就把人找来，公司这边负责培训。培训一共4天，1天是基础知识还有手法的培训，剩下来3天主要培训门店管理、产品营销等技巧。”

一位有多年经验的中医按摩师对记者说，无论是经络按摩还是点穴，本质上是中医调理新陈代谢的一种方式，“并不是按一按人就能瘦了，更多还是要配合饮食、运动以及良好的生活作息习惯。”对于行业内培训三四天便能上岗的“同行”，该按摩师提醒消费者一定要查看他们是否具备相关从业资质，“正规公司招来相关专业的大学毕业生都不敢直接让其上岗，还需经过几个月的培训和实习考核才能正式上岗。”

喝茶吃药立马瘦？

记者在某减肥机构的展示柜中看到，其中摆满了该机构的诸如减肥茶、代餐粉、精油等产品，店员向记者介绍这些都是公司的专利，经由国家食药监局审批过的，最便宜的产品也在百元左右，“配合这款代餐粉，减肥才能更有效果”。记者拨打了该机构总公司的电话，公司负责人向记者介绍了两个套餐。“加盟费1.9万元，我们给你10万元钱的产品；加盟费3.8万元，我们就赠送20万元的产品，你就放在店里卖就行。”负责人承诺所有产品绝对有效，“你赚钱了我们也才能赚钱，这是共赢。”依据该负责人提供的价格，产品成本实际只有5元左右，而到了实体店中，则摇身一变成为百元甚至千元的高端产品。

近年来，有关于减肥产品致人身体不适甚至威胁生命的报道不绝于耳。

白领程女士大学时因减肥心切，寻找了许多减肥偏方，朋友推荐的减肥茶就是其希望之一。“那时候没有太多的减肥常识，常常陷入误区，看到朋友圈里有朋友售卖减肥茶，宣称自己喝了以后效果明显，便着急试一试了。”喝了减肥茶没几天便开始出现拉肚子虚脱乏力等反应，程女士果断没再喝该减肥茶。多年后，通过运动、合理膳食等方式瘦身成功的程女士回忆起大学时期喝减肥药的事情还觉得有些后怕。“有很多减肥产品会对身体造成不可逆的伤害，幸好当时及时断茶了。”

一般消费者很难辨别产品的真实性，更不知产品背后的生产厂家的真实样貌。近日，广东佛山警方查获制假“呋塞米片”原材料约24万多片，疑似减肥食品成品3.8万多片。嫌疑人用低价购入针对水肿患者脱水治疗的处方药，研磨成粉后勾兑淀粉包装成胶囊冒充减肥食品，如长期服用会严重损害人体肾脏、心脏等功能。

北京红人运动俱乐部、长期从事健身减肥的沈国威教练说，减肥茶、代餐粉减肥分两种，一种是药物作用让你的生理紊乱，消化吸收能力下降而达到减肥效果，这种对身体损伤很大。另一种是现在流行的代餐粉，里含大量膳食纤维去增加你的饱腹感减少摄入。但不管哪种，减肥者在选择时一定要慎重，看清是否有国家许可，因为通过代餐“吃着就瘦了”，减少的实际是肌肉，身体能量摄入不足，对工作生活无益，反弹更强烈。“长远的减肥，是通过合理的饮食，科学的运动，适当减少摄入能量，增加消耗能量并提高肌肉量以提高基础代谢，最后达到摄入能量少于消耗能量，从而逐渐减脂。人们应该追求的是健康的瘦！”（曹 玥）

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