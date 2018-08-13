最好的教室就在你家客厅

教育和每个人的生活密不可分，融合在我们每个孩子的日常生活中，家庭教育尤其如此。我们应该让每日家庭生活融入教育之思，让家庭教育充满生活之美。

什么叫作家庭活动？家庭活动是家庭成员一起参加的活动，这里特指父母和孩子之间开展的活动，比如父母和孩子一起阅读、一起吃饭、一起做运动、一起散步、一起做游戏、一起看电影、一起旅行等等。家庭活动带给孩子美好的回忆，是孩子童年最好的礼物。

有研究证明，父母和孩子一起吃晚饭的频率越高孩子的学习成绩越好，我们课题组做的追踪研究也表明，和父母一起散步、一起运动频率越高的孩子，亲子关系越好，成绩越好，网络成瘾问题也越少；和父母一起看电影、阅读更多的孩子感恩意识越高，亲社会行为越多。

家庭活动类型要多元化，包括一起吃饭、看电视、散步，一起阅读等等；安排家庭活动时要结合孩子的兴趣和个性，尤其应该考虑孩子的意见。要保障与孩子相处，共同开展家庭活动的时间。

通过制定每周家庭活动计划可以显著提高家庭活动时间。计划包括以下四个方面：“做什么活动？在哪做活动？什么时候做活动？怎样做活动？”通过计划，父母可以更有效地利用自己时间，为家庭活动的开展提供时间上的保证。

因此，家庭成员可以以周为单位共同商量、合理分工，开展形式丰富的家庭活动。可以固定一些核心家庭活动的时间，如周四是我们家的阅读日、周六是洗澡日。计划一旦确定不要轻易打破，当然计划里预留一定的空闲时间作为机动。

有一个四年级的孩子写了一首打油诗来表明他们家生活的日常：爸妈天天抱手机，小孩天天手握笔。爸妈天天把头低，小孩天天把题思……美国密歇根大学和伊利诺伊州立大学的一项调查，研究了170个家庭中父母陪伴孩子的状况，发现近一半父母陪孩子活动的时候会查看三次及以上的手机信息，所以带孩子时看手机不是中国特有的现象，是一个全世界共同的话题。

家庭活动仅仅由父母形式上的参与是远远不够的，必须要有情感的投入。有效的家庭活动一定需要有父母对孩子说话时的倾听，有孩子与父母眼神的对视甚至肌体的接触，有父母与孩子间语言和动作的交流。

美国心理学家建议，高质量亲子活动要做到“五个一”：每天至少一次完全没有手机干扰的对话；每天至少一次和孩子一起疯狂傻笑；每天至少一次身体接触（拥抱、亲吻等）；每天至少一次放下“教”孩子的念头，而是跟随孩子玩；每天至少一次看着孩子的眼睛说，我爱你，我喜欢和你在一起！这五条建议在我国同样具有借鉴意义。

家庭教育本身就是基于家庭活动的，没有家庭活动就没有家庭教育。最好的教材是儿童的生活，最好的教室就在你家的客厅和大自然里，透过家庭活动，让家庭教育回归美好生活。

（作者系北京师范大学儿童家庭教育研究中心主任）