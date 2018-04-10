人到中年必脱发？如何守住岌岌可危的发际线

编者按：现如今快节奏的日常生活中，脱发正成为一个越来越普遍的现象，我们又该如何守护岌岌可危的发际线呢？本期，人民健康网《“健”识早知道》专栏，为您介绍护发防脱的相关知识，同您一起将健康进行到底！

人到中年必脱发？这些原因致脱发频发

48岁的倪阿姨一直深受头发稀疏的困扰。自从年轻时产后脱发开始，虽然开始出现脱发现象，但并不明显。然而，随着年龄的增加，脱发越来越严重，头皮逐渐一目了然。看着周围同年龄段的朋友们仍然头发浓密乌黑，自己却已经头发稀疏、花白，倪阿姨十分着急。

对此，上海中西医结合医院传统医学科主任盛昭园表示，老年人随着身体机能的下降，代谢的减缓，头发的营养供给不足，脱发是普遍现象。但是一些气血充盈、身体强壮的老年人仍然可以头发乌黑浓密。中年人由于所受到繁重的工作压力、社会责任以及家庭义务，更容易出现脱发现象。

从中医辨证的角度来看，脱发大致分为以下几种：

1.肾虚脱发：肾气充实，头发就浓密，肾气虚，头发就容易脱落。此种脱发应该以补肾为主。

2.血虚脱发：《诸病源候论》说：“冲任之脉，谓之血海……,若血气衰弱，经脉虚竭，不能荣润，故须发毛落”。

3.血热脱发：很多少年白发、头屑过多、脱发属于这种类型。由于肝火太旺而阴液滋养不及，风胜则燥，燥伤阴血，阴血不足不能养发，毛根干涸而发焦脱落。【详细】

如何守住岌岌可危的发际线

病理性脱发指的是头发异常或过度脱落。造成脱发的原因有很多，其中，最常见的是雄激素、遗传等引起的激素性脱发，其主要是因为双氢睾酮分泌过多，导致毛囊萎缩出现脱发；同时也会刺激皮脂腺分泌，使头皮大量出油。还有其他因素，如营养、免疫系统疾病、内分泌疾病，以及在精神压力作用下引起的脱发。

饮食问题也会影响脱发，如食用过量甜食、饮食过于高脂油腻等。

还有因遗传、发育缺陷所引起的头发完全缺失或稀疏的先天性脱发。此外随着季节变化，也会出现脱发量的变化和波动，正常人也是这样。

其实，掉头发是每个人每天都会发生的事情。那么如何判断是正常掉发还是脱发呢？医学上的衡量标准是，正常人每天包括洗头、梳头，正常脱落的头发应少于100根。

如果每天掉发超过100根，且持续两三个月，那就需要去医院就诊了。还有偏爱留短发的人群，可能并没有明显的掉发，但发际线却日渐后移，额头越来越大，或头顶头发稀疏、突然有区域露出头皮。这些情况需要高度重视，必须立即采取干预手段。

脱发只是一个表象，不同病因引发的脱发类型有几十种之多。而脱发的真正原因需要皮肤科医生专门诊断，找出内在病因，因病施治。

例如，因甲状腺问题引起的脱发，需要先转到内分泌科治疗甲状腺的原发病；因免疫系统问题，如患红斑狼疮造成的脱发，则需要先去免疫科治疗红斑狼疮；还有一些内科治疗不能取得明显效果的，需要通过手术进行毛发移植；更复杂的情况，则可能需要多科室联合施治。

虽然药物治疗脱发比较有效，但也不可忽略在日常生活中一些预防措施和缓解手段。比如要注意减压，保持心情舒畅，尽量不熬夜，都有利于脱发的减轻和恢复；再比如生活中少吃油腻、高糖食品，保持均衡饮食，多摄入蛋白质；注意每天多梳头，多做头皮按摩，也可以促进局部血液循环，防止掉发。【详细】

头发没干就梳？错误梳头会让你的头发越梳越掉

“欲发不脱，梳头千遍”。梳头不仅可以养气活血，还能促进秀发健康生长。然而，如果梳头的方法不对，反而会伤害头发，导致头发干燥、打结、没光泽，甚至还会脱发。

梳头常见误区：

▲一梳到底

这是人们最常犯的错误。拿起梳子从发根开始，从上到下一梳到底，不仅容易导致头发打结，还会因此拽掉一些“无辜”的头发。正确梳头应该是先握住一截头发，梳开散乱的发梢，然后再由头发的中段梳向发尾，最后再从发根开始慢慢梳向发梢。

▲梳头速度快

为赶时间草草梳几下了事，殊不知如果梳头速度太快，尤其是用密齿梳时，梳齿缝中的头发会受到牵拉伤害，时间长了有可能导致断发。

▲不清理梳子

许多头皮疾病都是经梳子传染的。油脂、灰尘等污垢残留在梳子上，时间久了，会滋生病菌，通过与头皮接触感染人体。因此，梳子要经常清理，可以将其放在肥皂水里浸泡10分钟，然后用旧牙刷逐个梳齿缝刷洗，再用清水冲净即可。

▲认为短发不用梳

不管长发、短发，梳头这个动作都至关重要。长期不梳头，头皮及发囊就缺乏良性刺激，很可能就变得不健康，最终导致脱发。

▲不梳头皮

很多人梳头往往蜻蜓点水般在头发表面一划而过，这样不仅不利于梳去头发上的污垢方式，还不能促进头皮血液循环。正确梳头应把头发分成几块区域，如头顶、前额、两侧，然后由表及里，触及头皮，轻柔地梳。这样有利于把头皮分泌的油脂转移到头发表面，形成天然保湿层，防止头发干燥分叉。梳子轻轻划过头皮可刺激头皮神经末梢，有放松、缓解疲劳、促进睡眠的功效。

▲头发没干就梳

头发洗好后，在还没干透的情况下梳理会伤到头发尚未闭合的角质层。建议洗头发之前先梳通头发，洗后用电吹风吹干或待其自然阴干后再梳理。

▲用塑料梳子

塑料梳子与头发摩擦，易产生静电，伤害毛发。最好用天然鬃毛做的梳子，上面的油脂会通过梳头动作转移到头发上，润泽发丝。此外，牛角梳、桃木梳等天然材质的梳子也是不错的选择。

▲倒着梳

有的人为了让头发显得蓬松，追求头顶部发量多，头发蓬松度好的感觉，会把头顶的头发倒梳，但是这样做其实会损伤毛鳞片，久而久之让头发失去营养和光泽。【详细】

针对七成脱发病根 洗发比护发更重要

范冰冰发布在某美妆分享类APP上，详细地介绍了自己洗发护发的全过程和小细节。简单来说，就是护发素-洗发水-护发素（发膜），被网友称为“三明治”洗头发。杭州市中医院皮肤科主任医师陶承军仔细看了一遍范冰冰的洗护方法，直呼这也太复杂了，“我基本上持肯定意见，如果你有时间，当然可以照做。但步骤太繁琐，我相信很多人都做不到。”

他认为，范冰冰基本上通篇讲的是护发，尤其是针对浓密头发的护发。头发是活的，需要水、氨基酸、微量元素的营养补充，“如何让头发更好地吸收营养，里面大有学问。这也是各种护发素大行其道的原因。”

如果营养跟不上，那头发末梢就会开叉、变枯、脱落。所以，护发做得好，确实能从一定程度上改善脱发。

但从医学角度来看，目前脱发的主要原因还是油脂分泌旺盛，也就是所谓的“脂溢性脱发”，这和体内的雄激素分泌增多有关，约占所有脱发的70%，25%是由情绪精神压力造成，5%是其他原因。如果没有解决雄激素水平过高、头皮油脂分泌过旺，那还是无法摆脱脂溢性脱发的困扰。

他说，洗发、护发是两个概念，“洗发主要是去除油脂、污垢，保持头发清洁。护发是使存量头发保持持久有光泽。所以这个方法有其可取之处，但对脂溢性脱发患者来讲，正确洗头更重要，同时还要配合其他方法。”【详细】

产后脱发怎么办？食疗推荐

很多妈妈都体验过产后脱发的烦恼，但其实很大一部分脱发属于正常的脱发。由于孕产期间体内的内分泌发生变化，本应在孕期的正常掉发减少，甚至有的妈妈发现怀孕时发量反而增加了。产后由于激素水平变化，之前延长了生长期的头发也会逐渐进入退行期及休止期，所以出现脱发增多的情况，但随着自身调节，脱发会逐渐改善，无需太多焦虑。

良好的睡眠、丰富的营养是保证奶水充足和头发生长的必要条件。鉴于产后要喂奶，如果煲汤水尽量采用安全性高或者药食两用的药膳比较稳妥，例如益气补血的党参阿胶陈皮炖排骨、黑木耳鸡血煮瘦肉，养心安神的百合莲子元肉炖鸡蛋等。此外，可摄入适量的新鲜蔬菜和水果，补充充分的维生素及矿物质可防止脱发和嘴唇干裂。【详细】

保护秀发 从日常做起

▲保持心情舒畅

俗话说：“笑一笑，十年少；愁一愁，白了头。”此话虽有些夸张，但却足以说明不良情绪对头发健康的影响之大。医学研究表明，乐观的心态会促使人体分泌出大量的有益激素和乙酰胆碱酶等物质，这些物质可以把人体各个系统的功能调节到最佳状态，从而提高人体的免疫功能，达到美发护发的作用。

▲多吃对头发有益的食物

1.含碘类食物：海带、紫菜等。这类食物中含有大量的碘，常吃可以使人的头发变得乌黑发亮；2.有助于头发合成黑色素的食物：菠菜、西红柿、马铃薯、柿子等。这类食物中含有较多的铜、铁等元素，这些元素是头发合成黑色素时不可缺少的物质；3.有助于头发生长的食物：黑豆、核桃、花生、黑芝麻等。这类食物中含有丰富的胱氨酸、甲硫氨酸等物质，这些物质是头发的重要成分；4.富含头发所需维生素的食物：胡萝卜、南瓜、鲜枣、卷心菜、糙米、草莓、柑橘等。这类食物中含有头发所需的各种维生素，常吃这类食物可降低头发变黄、变枯的几率。另外，老年人应尽量少吃酸、辣、高糖、高脂类食物以及避免饮浓茶、酒等，因为常吃这些食物都会给头发带来损害。

▲做头部按摩

在现实生活中，有些头发稀少的老年人认为自己的头发少，可以不梳头或少梳头，这种观点是错误的。坚持头部的保健按摩或梳头运动，不但可以促进头皮血液循环和头发的生长，起到坚固发根的作用，还能起到醒脑提神、防止大脑衰退、增强记忆力的作用。

另外，洗头可选用偏酸或中性的洗发水，忌用护发素，还可用蛋清护养。其方法是：洗净头发后，用蛋清涂抹，并进行头部按摩，约10~20分钟后冲洗干净即可。尽量减少染发、烫发的次数。染发剂多是有毒的化学品，频繁的染发会使发质受损，使头发易断裂。而经常烫发则会使头发变得粗糙、易分叉。因此，老年人应尽量减少染发、烫发的次数，应以每年染、烫各一次为宜。需要特别注意的是，应将染发、烫发分开进行，二者之间最好相隔3个月以上，否则会给头发造成较大的损害。另外，应尽量减少使用吹风机吹发的频率，并注意在吹风时不要把温度调得太高，以减少对头发的损害。【详细】

【往期回顾】

自愈率低、复发率高！结核病，你了解多少？

指甲是人体健康“显示屏” 这样做防老痴、避脑卒中

春天不能缺的4种野菜，这样吃让你身体更健康

睡眠不好=慢性自杀 睡眠不足可致25种病

8个信号说明肾脏病了 从6方面养肾护肾

初春护好脾胃全年少受罪 九种食物缓解胃部不适