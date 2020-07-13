脱发严重？碧莲盛袁国安主任建议：养成良好生活方式

“脱发”是当代年轻人中非常热门的话题，很多人都有脱发的困扰。近日，碧莲盛植发技术研究院院长、副主任医师袁国安做客人民网·人民健康的健康大讲堂时表示，日常生活中加强头发养护，均衡饮食，采用正确的洗头方法，有助于预防和治疗脱发。

袁国安副主任（左）

袁国安表示，产生脱发的原因基本分为先天性和后天性两种原因，先天性因素主要是雄性激素遗传性脱发，主要表现为头顶脱发的区域比较固定，且头发比较油，又称为脂溢性脱发。后天因素导致的脱发情况比较多，包括头发生拉硬拽产生的撕扯性脱发、经常使用染发剂造成的化学性脱发以及疾病治疗导致的脱发等。

目前对于脱发的治疗方面，袁国安介绍，脱发的治疗主要包括通过药物的保守治疗以及植发手术。现在热门的植发手术主要是通过从后枕部提取长寿毛囊，经过整理之后，通过纤维微创的手术方式，移植到头顶的脱发区域。

女性更加关注头发的健康和美丽，针对女性面临的发际线后移、产后脱发等相关问题，袁国安表示，女性如果先天性的原因造成的发际线高，可以通过植发，根据脸型和三庭五眼的比例设计出更适合的发际线高度。如果因为工作压力过大、饮食不规律等问题造成的发际线后移早期可以通过头发养护以及药物治疗，也可以到专业的医院进行毛囊检测，保持良好的生活作息，不要梳高马尾。对于产后脱发问题，他表示，产后脱发是由于孕妇生产之后孕激素水瓶逐渐下降，雄激素比例上升导致的，无需过于担心，一旦身体内分泌达到稳定之后，激素水平变得相对平衡之后，脱发现象就会逐渐停止下来。

“现在年轻朋友在职场上工作压力都很大，尽管有压力但还是要注意调节自己的心情，生活要有规律，饮食尽量不要偏食。”袁国安建议，“女性朋友尽量避免过于频繁的烫发、染发，频繁的烫染会对头发毛囊产生损伤。与此同时，有些年轻女孩子为了身材过度减肥，营养不充分也会出现脱发。为了头发的健康，我们需要综合考虑，既要健康身体、工作愉快，更要关注头发健康。”

袁国安建议，日常生活中也可以适当加强头发的养护，比如水光治疗、头发抗氧以及头发护理等等方式。在日常饮食过程中，也可以多吃一些蛋白质、维生素和微量元素的食物，采取正确的洗头方法，有助于预防和治疗脱发。