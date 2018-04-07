自愈率低、复发率高！结核病，你了解多少？

编者按：你知道吗？结核病可以发生在除了头发和指甲外的任何器官，不治疗时自愈率低而复发率高，对发病部位造成严重损毁。根据北京结核病控制研究所提供的相关资料，本期，人民健康网《“健”识早知道》专栏，为您介绍结核病防治的相关知识，同您一起将健康进行到底！

结核病仍是全球的重大公共卫生问题

世界卫生组织（WHO）发布的2017年全球结核病报告指出；全球结核病发病下降缓慢，2016年估算全球新发1040万例结核病患者（发病率为142/10万），其中儿童结核病患者100万；结核病是全球十大死因之一，170万人因该病死亡（包括40万艾滋病毒感染者），25万名儿童死于结核病（包括艾滋病毒感染者），超过95%的结核病死亡发生在低收入和中等收入国家；结核病是艾滋病患者的头号杀手，2016年艾滋病毒引起的死亡中40%由结核病导致；耐多药结核病仍然是公共卫生危机和卫生安全威胁，有60万利福平耐药新发病例，其中49万为耐多药结核病患者。

结核病对个体危害严重

结核病可以发生在除了头发和指甲外的任何器官，不治疗时自愈率低而复发率高，对发病部位造成严重损毁。

肺结核在患者肺部形成结核病变。不治疗时几乎不能自愈，结核病变吸收愈合十分缓慢、反复恶化和播散，病程迁延，形成空洞及纤维化，病变累及血管时会引发咯血，对肺组织和肺功能造成严重损害，生活质量显著降低，甚至导致死亡。

如果患者进行规范科学的抗结核治疗，至少6个月以上才可治好。如果不规律治疗，因治疗失败而转为耐药肺结核，病死率高、疗程长而治愈率低、医疗费用高。

呼吸道传播方式增加了传染风险

传染性肺结核患者在咳嗽、打喷嚏、大声说话时，把带有结核菌的飞沫播散到空气中，周围人群吸入带菌飞沫即可能受到传染。呼吸道传播方式大大增加了传染风险。在人口密集的学校、工厂等场所，如果传染性肺结核患者长期滞留，存在结核病聚集性发病的风险。如果传染源是耐多药肺结核患者，则传播的是耐多药结核菌，周围人一旦感染和发病就是耐多药结核病，对人民健康和公共卫生安全造成巨大威胁。上海复旦大学的高谦教授的研究结果提示，绝大多数的耐多药患者是由于传播造成的，其中40%以上是因近期传播造成的。

结核病控制最有效的措施只能是管理传染源

目前结核病控制最有效的措施只能是管理传染源，即尽早发现肺结核患者，并通过严格的治疗管理将其彻底治愈，最大限度地降低其传染作用。

1、及早发现肺结核患者

广泛开展结核病防治宣传教育，提高公众防治意识，出现肺结核可疑症状及时就医；医生在接诊时发现肺结核可疑症状者后，应及时进行结核病检查和诊断，对所有诊断的肺结核患者进行传染病报告，并将患者转诊到辖区结核病定点医疗机构进一步诊断和治疗。

2、严格的患者治疗管理

区级结防机构组织落实对确诊患者的治疗管理工作，由患者居住地社区卫生医务人员开展肺结核患者的督导服药管理，确保患者规律、全程完成抗结核治疗，达到治愈目的。

结核病危害严重，但可防、可控、可治

结核病虽然危害严重，但仍是可防、可控、可治的传染病。预防结核病最重要措施是及时发现并治疗人群中的肺结核患者。

1、及时识别肺结核可疑症状。当自己或周围的人出现咳嗽咳痰两周以上或痰中带血时，要高度怀疑是否得了肺结核，及时到医疗机构就诊。

2、积极配合治疗管理。当被诊断为肺结核时，要积极配合社区卫生医务人员的调查核实并到定点医疗机构诊治。进行抗结核治疗时，要配合结防机构和社区卫生医务人员的督导服药管理工作，按时服药、按期复诊，确保治愈。

3、要养成不随地吐痰的良好卫生习惯。肺结核患者出行戴口罩、咳嗽打喷嚏掩口鼻避让他人、不随地吐痰可以有效减少结核病传播。

4、保持健康的生活方式。合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡，提高机体免疫力有助于所有疾病。

5、积极参与结核病防治宣传活动，认识到结核病的危害性，掌握基本的结核病防治知识。倡导大家踊跃成为结核病防治志愿者，广泛传播结核病防治知识，为构建和谐健康的社会努力。

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北京市结核病防治惠民政策

为减轻患者医疗负担，提高患者治疗依从性和治愈率，北京市在区级结核病定点医疗机构实施减免肺结核患者诊疗服务项目的惠民政策，具体内容包括。

1、普通肺结核诊疗减免项目

对有肺结核可疑症状的初诊患者提供免费的痰涂片、痰培养和胸部X线拍片检查。对登记管理的肺结核患者，免费提供抗结核药品、3~4次痰涂片检查、1~2次痰结核菌培养检查、2次X线胸片检查以及6次肝肾功能检查。昌平、怀柔等区结合本区防病工作需要，扩大减免范围。

2、耐多药肺结核患者减免治疗

为了及时发现和治疗耐多药患者，减少耐多药结核菌的传播，从2008年起实施全国第一个由地方财政支持的耐多药结核病控制项目。在区级结核病定点医疗机构，为所有疑似耐多药患者提供免费耐药筛查。为确诊且能治疗的耐多药患者提供免费治疗、免费检查，每月200元的营养交通补助。

3、结核病纳入医疗保障

结核病诊断与治疗纳入了我市城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险范畴，患者发生的相关医疗费用，按相关政策予以支付。