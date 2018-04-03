指甲是人体健康“显示屏” 这样做防老痴、避脑卒中

编者按：“身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做你的健康智库，同您一起将健康进行到底！

指甲，五脏六腑的显示屏

中医理论认为，指甲是人体脏腑气血的显示屏，是机体健康的“窗口”，能在一定程度上反映体质、营养状况、生活习惯、环境、饮食及职业状况等。因为“爪甲”是十二经脉起止、交接的枢纽，手三阳经和手三阴经皆在甲床处沟通表里经气，有诸内必形诸外，脏腑气血的病变通过经络可在爪甲上反映出来。

长甲：提示肺气不足

特征：指甲长度占手指第一指节1/2以上，这类人易患呼吸系统疾病，如咳嗽、哮喘等。中医认为长甲的人肺气多不足，可补益肺气，多吃葡萄、豆浆、柚子等食品，还需注意雾霾天气减少外出。

短甲：注意预防高血压

特征：指甲长度不到手指第一指节1/2。此类人群一般身体健壮，不易得病。但情绪不稳定，易急躁，不加调节易患高血压、胃溃疡及肝病等。50 岁以上者，若此类指甲同时呈红色或棕色，易患脑血栓、脑溢血和动脉硬化等重症。平时要注意调节血压，多吃芹菜、冬瓜、猕猴桃、红薯等有益于降压的食品。

宽甲：要补益肾精

特征：甲面横径大、半月相应偏长，甲色和甲下色尚正常。此类人群易患甲状腺机能变异性疾病、生殖功能低下症等；特宽甲者，易患不孕症或无精虫不育症，补益肾精，平时可多吃核桃、黑豆、黑芝麻、花生、核桃等食品。

窄甲：注意脊椎

特征：左右横径小，两侧肉际较宽。左右径约为甲长的1/3，甲色不均匀，有轻微横向条纹。此类人脊椎骨较易发生异常，还易患骨质增生。这种情况多属中医的痹症，故应避寒保暖；还要注意不能过度爬山，以免损伤关节。

凹甲凸甲：宜益气养阴

阴凹甲特征：甲面中央凹下低于四周，甲面上有凹点和纵行细微的条沟，甲下色不均匀。这种情况多提示肝肾功能不佳，易于疲劳，精力不充沛，也易患不孕不育症。

凸甲特征：甲面中央明显凸起高于四周，甲端部下垂，像贝壳或倒覆的汤勺，甲板与甲床分离，指甲呈空壳状。多提示易患慢性病，如肺痨病，多属肺阴不足。

凸甲和凹甲，均可采用益气养阴的方法进行调理，可服用六味地黄丸、都气丸等，平日可用西洋参含片或西洋参代茶饮。

缺月甲：抵抗力弱的表现

特征：半月痕减小，甚至所有指甲都没有半月痕。指甲的半月痕大小通畅会因身体状况而稍有变化，如近期饮食起居失常、情绪紧张、身体疲乏、机体抵抗力减弱时，半月痕可变小。此时应注意休息，加强饮食营养以提高机体免疫力。

纵沟甲：要养肝补血

特征：由甲板向远端起纵行棱嵴，数目多少不等，往往平行，形成纵沟，使表面凹凸不平。这种情况多因肝肾不足、肝阳上亢，或气血两亏，或甲床损伤，以致阴阳失调，气血失和。有此种指甲的人易患营养不良、过敏症及呼吸系统疾病。平时要注意养肝补血，以四物汤或加味逍遥丸加减调理。【详细】

饮食做到四点，预防老痴提前

人人都渴望拥有年轻的大脑，但随着年龄的增长，很多人开始抱怨“记忆力不如以前”“大脑反应迟钝”……要想让大脑保持年轻，合理饮食至关重要。

食不过量。经常吃太多，体内的血液大部分调集到肠道，以供消化所需。而大脑神经活动的一条重要规律是兴奋与抑制相互诱导，若主管胃肠消化的神经中枢——植物神经长时间兴奋，大脑的相应区域也会兴奋，这必然抑制语言、思维、记忆、想象等区域，导致出现肥胖和“大脑不管用”现象。日本专家发现，大约有30%~40%的老年痴呆症病人，青壮年时期都有长期饱食的习惯。荷兰的一项最新研究提示，吃六分饱有助保护大脑。建议大家食不过量，每餐只吃六七分饱。

足量饮水。大脑的主要成分是水，缺水第一个影响的就是大脑。英国研究人员发现，口渴时，人的反应会变慢，喝一杯水能提高大脑的工作效率。建议大家勤喝水，每次两三口，不要等到渴了再喝。此外，每天还要重点把握三个喝水时段：早起一杯水（约200~300毫升），睡前一小时一杯水，餐前一杯水。

常吃深海鱼、鸡蛋和绿叶菜。三文鱼、沙丁鱼等深海鱼能提供欧米伽3脂肪酸，它是大脑自我修复所需的营养元素之一，能让信息传递更通畅；蛋黄中丰富的胆碱成分能促进大脑发育，对提高记忆力、反应力很有帮助，其中的卵磷脂是神经递质制造所需的原料；绿叶菜富含抗氧化物质，有助消灭体内自由基，延缓大脑衰老。这些食物在适量摄入时对心脏健康和血液循环有益，而大脑的健康需要顺畅的血液循环提供氧气和养分。建议每天吃鱼等水产品40~75克，鸡蛋40~50克，蔬菜300~500克，其中绿叶菜占一半。

远离高盐高糖食物。过量的盐和糖不仅让我们的血管受伤，还会加速大脑退化。美国研究人员发现，高盐饮食加速老年人认知能力退化，长期大量吃糖导致记忆力下降等问题。所以，日常饮食要严格控制盐和糖的摄入，前者藏身于咸菜、火腿、方便面等食物中，后者在甜食、甜饮料等食物中含量较高。此外，反式脂肪酸、过氧脂质、铝等，都是大脑“杀手”，含有这些成分的食物要尽量少吃：反式脂肪酸藏身于蛋黄派、珍珠奶茶、炸薯条、薯片、糕点、饼干、冰淇淋等加工食品中；过氧脂质藏身于炸鱼、烤鸭等食物中；铝藏身于油条、麻花、虾片等质地蓬松或脆爽的食品中。【详细】

管理好血压 远离脑卒中

中国是心血管病大国，心脑血管疾病占居民疾病死因构成的42%以上。而我国脑卒中高发主要是由高血压、糖尿病、血脂异常等多种因素造成的。

高血压是一个“隐形杀手”。早期很多人无症状，不易发现，到后期危害就显现出来，且对身体的危害不可逆转。高血压会引起血管硬化、斑块形成，严重的可造成血管狭窄。不稳定的斑块破裂还可引发血管堵塞。

饮酒过量、焦虑、摄入食盐超量及家族史等很多因素都可导致高血压，如果通过饮食控制、降低体重和戒烟戒酒、有氧运动、保持心情愉快，改变一些不良饮食和生活习惯，辅以必要的药物治疗，使血压降为正常，就可以预防高血压并发症的出现。在脑卒中患者中，70%以上的人有高血压。

预防脑卒中——做好“KAP”

据世界卫生组织预测，到2030年，我国会有600万的脑卒中病例发生。我国应当控制这个增长趋势。但是，尽管高血压具有“患病率高、致残率高、死亡率高”的“三高”特点，其知晓率却非常之低。

脑卒中的预防要做到“KAP”。K（knowledge）即是知识，就是认识到高血压是脑卒中高发的最危险的因素，并重视血压管理和用药；A（attitude）是态度；P（practice）是行动，患者确定患上高血压之后，要采取行动，要改变生活方式，学习药物正确的使用方法。

改变生活习惯是最重要的行动，包括不抽烟、不酗酒、锻炼身体、避免过于紧张焦虑，改善动物性食物结构，减少食盐摄入（每天不超过6克）等等。其中降低体重和戒烟戒酒是预防高血压的关键，如果再配合锻炼身体，可以在降低体重的同时增加肌肉。但徐希平强调，做运动时要让心率达到一定的标准才能取得锻炼效果，即最高的心率和年龄相加要达到170~180次/分。比如说60岁的人，锻炼的时候，要达到110~120次/分，50岁的人，就要达到120~130次/分。心脏健康有力，对整个人体的循环和整个人体维持一个健康的状态非常重要。

治疗目标——把血压降下来

降血压有几个原则。第一，要平稳降压，长期持续。第二，从低剂量开始逐渐增加剂量。第三，是联合用药。如果能够联合用药，可以减少剂量，增加安全性，就可以使患者受益。同时要注意的是，不要随意停药。

在高血压药物治疗时我们常见到几个误区：第一就是虽然患者血压已经偏高了，但由于患者没有不适的感觉，因此认为不需要吃药。第二是患者的血压在吃药后降下来，患者因此没有继续服药。第三是患者治病心切，把血压降得太低太快。第四是患者以药价贵贱定药品取舍。其实药价只要合理就好，医生会根据治病的需要告诉患者哪些药最合适。第五是患者在夏季血压不高时，停止了服药，造成血压又回升。

得了高血压病一定要听医生的，规范用药，同时还要注意锻炼和生活方式的改变。【详细】