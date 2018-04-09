人到中年必脱发？ 七大原因致脱发频发

48岁的倪阿姨一直深受头发稀疏的困扰。自从年轻时产后脱发开始，虽然开始出现脱发现象，但并不明显。然而，随着年龄的增加，脱发越来越严重，头皮逐渐一目了然。看着周围同年龄段的朋友们仍然头发浓密乌黑，自己却已经头发稀疏、花白，倪阿姨十分着急。

对此，上海中西医结合医院传统医学科主任盛昭园表示，老年人随着身体机能的下降，代谢的减缓，头发的营养供给不足，脱发是普遍现象。但是一些气血充盈、身体强壮的老年人仍然可以头发乌黑浓密。中年人由于所受到繁重的工作压力、社会责任以及家庭义务，更容易出现脱发现象。

从中医辨证的角度来看，脱发大致分为以下几种：

1.肾虚脱发：肾气充实，头发就浓密，肾气虚，头发就容易脱落。此种脱发应该以补肾为主。

2.血虚脱发：《诸病源候论》说：“冲任之脉，谓之血海……,若血气衰弱，经脉虚竭，不能荣润，故须发毛落”。

3.血热脱发：很多少年白发、头屑过多、脱发属于这种类型。由于肝火太旺而阴液滋养不及，风胜则燥，燥伤阴血，阴血不足不能养发，毛根干涸而发焦脱落。

4.湿热脱发：现代多见的脂溢性脱发。由秉赋脾虚湿盛之体，恣食肥甘，脾失健运，致使湿热上蒸巅顶，侵蚀发根，引起毛发脱落。

5.血瘀脱发：由于气血瘀滞，阻塞运行的通路，新血不能养发，而出现脱发。

6.情志不畅脱发：因忧思情志不遂，出现情绪波动、烦躁、过劳、失眠、惊吓等因素发根气血失养，故而发落；或思虑过度损及心脾，气血化生无源而脱落。

7.脱发还可能由其它因素引起，应予以重视：如斑秃、药物性脱发、真菌性脱发等，应该尽早明确诊断，以免贻误病情。