这些职业容易脱发？碧莲盛蒋学主任建议：杂粮粥是养发食疗首选

现代年轻人工作压力大，生活作息不规律，越来越多的人有了脱发的困扰。近日，在人民网·人民健康的健康大讲堂节目中，碧莲盛医疗技术负责人、副主任医师蒋学表示，植发手术需要一年恢复期，杂粮粥是养发食疗的首选，按时休息、保证充足的睡眠，有助保持头发健康。

蒋学副主任（左）

在脱发严重程度以及表现方面，蒋学表示，男性雄激素性脱发的脱发程度目前多采用汉密尔顿分型，根据脱发程度不同共分为七级脱发。一般情况下，如果发际线后退比较明显，额角超过两厘米，形成M型脱发就达到了三级脱发，达到三级以上脱发就需要治疗和介入医学了。女性脱发和男性脱发表现的不一样，女性脱发发际线没有什么变化，表现是全头弥散性脱发，从形象上看就是头发的整体稀疏和发缝明显变宽。

对于目前流行的植发手术，蒋学表示，植发手术主要分为FUT、FUE两种形式。FUT即切头皮有痕植发手术，会对患者造成横向的伤疤。FUE即无痕植发手术，采用保持刀、种植及种植笔进行操作种植。2019年碧莲盛进一步升级，研发BHT2.0、AFHT、PLCHT微针种植技术。在植发手术完成后，毛囊需要建立新的血液循环，术后两周左右将经历脱落期以及头发生长的生长阶段，植发手术完成一年后才会达到最终的植发效果。在恢复期阶段要避免干洗头发，术后一周要禁食生冷、海鲜、辛辣刺激的食物，忌烟酒，平时可以按摩头皮，用指腹适当用力，左右来回推揉整块头皮增加血液循环。

蒋学进一步表示，除了遗传因素外，需要长期思考、加倍熬夜的程序员，长期受紫外线、灰尘侵扰的户外工作者，以及压力比较大的职业都是容易引起脱发的高危职业。在日常生活中，要按时休息，保证充足的睡眠，要饮食均衡，保持头发健康。

在日常饮食方面，蒋学建议，杂粮粥是养发食疗的首选，头发主要成份是角质蛋白，五谷杂粮含有优质的植物蛋白，以及多种维生素、矿物质，非常有利于头发的生长。豆类不仅含有优质蛋白，而且还有类雌激素的异黄酮，豆浆尤其适合头发稀疏的女性，可以改善细软发黄的发质。维生素B族是和头发关系密切的，而且维生素B族可以在体内形成亚氨酸，控油效果非常好。与此同时，具有丰富的蛋白质和维生素这类常见的营养，又有Ω3等珍贵罕见特殊的营养，可以改善头发干枯，变得柔顺有光泽。