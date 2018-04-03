头发没干就梳？错误梳头会让你的头发越梳越掉

“欲发不脱，梳头千遍”。梳头不仅可以养气活血，还能促进秀发健康生长。然而，如果梳头的方法不对，反而会伤害头发，导致头发干燥、打结、没光泽，甚至还会脱发。

梳头常见误区

一梳到底

这是人们最常犯的错误。拿起梳子从发根开始，从上到下一梳到底，不仅容易导致头发打结，还会因此拽掉一些“无辜”的头发。正确梳头应该是先握住一截头发，梳开散乱的发梢，然后再由头发的中段梳向发尾，最后再从发根开始慢慢梳向发梢。

梳头速度快

为赶时间草草梳几下了事，殊不知如果梳头速度太快，尤其是用密齿梳时，梳齿缝中的头发会受到牵拉伤害，时间长了有可能导致断发。

不清理梳子

许多头皮疾病都是经梳子传染的。油脂、灰尘等污垢残留在梳子上，时间久了，会滋生病菌，通过与头皮接触感染人体。因此，梳子要经常清理，可以将其放在肥皂水里浸泡10分钟，然后用旧牙刷逐个梳齿缝刷洗，再用清水冲净即可。

认为短发不用梳

不管长发、短发，梳头这个动作都至关重要。长期不梳头，头皮及发囊就缺乏良性刺激，很可能就变得不健康，最终导致脱发。

不梳头皮

很多人梳头往往蜻蜓点水般在头发表面一划而过，这样不仅不利于梳去头发上的污垢方式，还不能促进头皮血液循环。正确梳头应把头发分成几块区域，如头顶、前额、两侧，然后由表及里，触及头皮，轻柔地梳。这样有利于把头皮分泌的油脂转移到头发表面，形成天然保湿层，防止头发干燥分叉。梳子轻轻划过头皮可刺激头皮神经末梢，有放松、缓解疲劳、促进睡眠的功效。

头发没干就梳

头发洗好后，在还没干透的情况下梳理会伤到头发尚未闭合的角质层。建议洗头发之前先梳通头发，洗后用电吹风吹干或待其自然阴干后再梳理。

用塑料梳子

塑料梳子与头发摩擦，易产生静电，伤害毛发。最好用天然鬃毛做的梳子，上面的油脂会通过梳头动作转移到头发上，润泽发丝。此外，牛角梳、桃木梳等天然材质的梳子也是不错的选择。

倒着梳

有的人为了让头发显得蓬松，追求头顶部发量多，头发蓬松度好的感觉，会把头顶的头发倒梳，但是这样做其实会损伤毛鳞片，久而久之让头发失去营养和光泽。

正确梳头方式

梳子的选择

不要用尼龙做的梳子梳头，因为尼龙梳子易产生静电，会给头皮和头发产生不良刺激，梳子齿不宜过密，最理想的梳子应选择木梳或牛角梳，既能去除头屑、增加头发光泽，又能按摩头皮、促进血液循环，可有效预防脱发。梳子也应注意专人使用，以免传染皮肤病。

梳头时间

一日梳3次，即清晨、午后、临睡前。每天的清晨起床上厕所及梳洗后，用10分钟时间梳头，前后左右，顺梳头发，从额头到颈部梳理，由轻到重，由慢到快，心神安定，不思其他，专心梳理。午饭后，利用5分钟时间梳头，方法同清晨，重新活络头部血脉，持续刺激头部穴位。晚上临睡前，再利用10分钟按上述方法梳理，夜间的梳头动作可轻慢迟缓一些，双目紧闭，抛开一切心事杂念，做临睡前的头部推拿操，使睡眠的感觉更好、质量更高。

梳头顺序

一般来说，梳长发时要由发梢开始，一段一段地逐次向上梳，可以避免不必要的毛发脱落；梳短发时，则应从发根往发梢梳，这样梳理感觉比较舒服，健身效果也比较明显。

梳头力度

梳头时力度不宜过强，否则会损伤头皮，若头皮有损伤者，可以用手指代梳，梳头时可先轻后重，循序渐进。

吃什么可以让头发浓密

黄豆、黑豆

豆类中含有较高的植物性蛋白，每100克黄豆蛋白质含量超过30克；豆类中还含有一些植物雌激素，尤其对于女性养发是很不错的选择。

黑芝麻

黑芝麻是个小型“营养仓库”，蛋白质、维生素、矿物质含量都很足，还含有丰富的卵磷脂。卵磷脂被认为是非常有益大脑活力的一类成分，也有利促进头发的生长发育的作用。

肉类

动物性蛋白质比植物性蛋白质价值更高。现在更提倡吃禽类（鸡、鸭等）和鱼类，因为家禽和鱼类的脂肪更低、不饱和脂肪酸更高,更有利于健康。

粗粮

粗粮的范围其实很广，玉米、紫米、燕麦、荞麦还有各种豆类都算粗粮。粗粮有个很大的好处是可以降低胆固醇，对于人体的内分泌平衡很有作用，属于间接促进了头发生长。粗粮中维生素B2含量也很高，对头发也很好。（王文）