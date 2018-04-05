清明养生：阴雨绵绵气候多变 踏青“动”宜适度

编者按：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”今天，我们迎来了清明节气。清明时值暮春，气候多变，且常阴雨绵绵，我们应该如何养生呢？今天小编就和大家好好聊一聊。

【饮食篇】

清明养生果蔬有哪些？推荐四道食谱

“清明节养生的重点就是养肝舒心。”中国中医科学院研究生院教授杨力指出，清明节处在仲春与暮春之间，温度上升，雨水逐渐增加。中医认为春季主肝。清明时节，人们的情绪波动，容易引发肝火上扬、伤肝阴的情况，所以清明节前后养生重点，都应放在平肝气、养肝阴、去风热上。

“只要是应季、新鲜的果蔬都可以食用的。蔬菜多半选择以芽、苗、笋为主，可多食些柔肝养肺的食品，如菠菜利五脏、山药健脾补肺、荠菜平肝和中等；汤品调理可多用健脾利湿、养血舒筋的药材，如薏仁米、黄芪、桑葚等。水果则可以多吃草莓、桑葚、樱桃、菠萝、柑橘、芒果等春季水果。”杨力教授表示。

除此之外，杨力教授还推荐了四道适合清明节气养生的美味菜肴：

韭菜炒鸡蛋——适合尿多、肾虚的人群。

荠菜炒豆腐——适合高血压人群。

山药炖桑葚——适合脾虚、有火，口腔溃疡的人群。

生姜炖牛肉——可以补气散寒。【详细】

细数清明节的那些特色美食

▲油绿如玉“青团子”

在江南一带，清明时节有吃青团子的习俗。“青团子”是一种用江南地区特有的野生植物——“浆麦草”的汁液，拌以糯米粉和匀而做成的一种圆形食品。做青团子的糯米粉必须是水磨而成，为的是突出一个细腻。青团子类似包子，所用的馅儿多是糖豆沙。包好后，上锅蒸熟。出锅前，每个青团子上还要涂上一层熟菜油。码到盘里的青团子，青翠如玉，油光可鉴，颜色可人。在江南一带，每到清明节，几乎家家都做青团子，一为开胃尝鲜，二为祭祖上供。

▲清新可人“菠菠粿”

在福州一带，清明时节，家家要吃“菠菠粿”这种节令食品。“菠菠粿”又名清明果、蒿菜粑、清明粑，是用福州当地生长的一种名为“菠菠草”的植物汁液，和以糯米温浆、粳米温浆作为粿皮，裹以枣泥、豆沙、萝卜丝、香菇丝等做成的馅料，包成的一种有馅儿面食。菠菠粿包好后，要用印模压出各种动物和寿桃的形状，然后蒸食。菠菠粿翠绿如老玉，味道绵软而甜咸。

▲乌黑悠香的“乌稔饭”

在闽东和浙江西南地区，每年清明节期间，畲族村寨都要忙着做一种时令美食——“乌稔饭”。乌稔饭的主料是糯米，畲族妇女背竹篓去寨外，将当地生长的一种乌稔树的新鲜叶子采摘下来，洗净后，放在清水中煮。然后用煮出的汁液来泡糯米。浸泡大约9个小时后，捞出糯米，上锅蒸熟，一锅乌稔饭就做成了。乌稔饭看似乌黑，但味道独特，入口绵软微甜，犹如春风划过舌尖，令人唇齿生香。

▲青碧可口“清明果”

浙南一代，野外长有一种名曰“佛耳草”的中草药。清明时节，当地人采来这种中草药，洗净捣烂后，与糯米搅拌在一起，然后包上用糖豆沙、红萝卜、春笋做成的馅料，上锅蒸熟，便成了一种形似饺子的“清明果”。清明果碧绿晶莹，玲珑剔透，尤其是边褶，像水波浪一样，透着精致；吃到嘴里，五味俱全，格外让人喜食。【详细】

清明莫忘吃艾 专家教你新鲜艾草的食用方法

材料：新鲜的艾叶。

①用于皮炎、湿疹等皮肤病的治疗。现代药理学研究，艾草中含有一定的挥发油成分，有抗病毒和杀菌的作用。

做法：取新鲜艾叶30～50克，用汤锅煮水十分钟左右，然后用毛巾蘸取艾叶水外敷皮炎湿疹的地方。还可以在澡盆中用沸水泡艾叶10分钟，取出艾叶加水调至适宜水温即可沐浴。

②艾叶和生姜一起煮水，用于缓解疼痛类疾病的治疗，例如胃痛、痛经，产后受寒腹痛或老人脐痛腹冷痛者。寒湿泻痢不止者，可与干姜同煎。

做法：取新鲜艾叶30～50克，加入鲜生姜一起煮水，后加入少量红糖，少量多次饮用。

③艾叶煮鸡蛋，主要功效是温经止痛，散寒止血。艾叶煮鸡蛋主要对应的治疗的症状有胎动不安，腹中冷痛和痛经。

材料：艾叶25克，鸡蛋2个，红糖25克。

做法：将艾叶洗净，放入锅内，加水1000毫升，置武火烧沸，再用文火煮25分钟，停火，过滤，收取药液备用；红糖切成屑；鸡蛋煮熟、去皮。最后将熟鸡蛋放入锅内，在放入鸡蛋之前在锅里加入艾叶药液和红糖，置武火烧沸，再用文火煮8分钟即成。

④产妇在坐月子期间可让家人帮忙用艾叶煮水洗头、洗澡，具有理气血、逐寒湿、止血、安眠、温经的功效。【详细】

清明时节四种降火茶饮喝起来

▲莲子降心火：莲子心和绿茶泡水

适宜人群：会因着急、心思过重等原因引发心火，而出现失眠、心烦、舌尖较红或长口疮。

▲野菊花降肝火：野菊花泡水

适宜人群：因焦躁情绪、睡眠质量不好等原因引发肝火，导致头痛头晕、眼干、口苦、两肋胀痛、高血压、长斑等。

▲绿豆粥降胃火：绿豆煲粥

适宜人群：因过食油甘厚味，或偏爱辣、甜等重口味饮食，引发胃火，导致口臭、口腔溃疡、反胃、长痘、便秘等。

▲酸梨水降肺火：酸梨水+充足睡眠

适宜人群：因吃得太撑或穿得过暖等，引发肺火。导致咽干疼痛、咳嗽、干咳无痰或痰少而黏、口鼻干燥、发烧、鼻出血等。【详细】

【养生篇】

清明时节“潮”来“潮”往 祛除湿气中医帮你

进入清明时节雨水丰富，此时气候潮湿、阴冷、反复多变，空气湿度大，身体难逃湿气的侵害，如昏昏欲睡、头重如裹、肠胃不佳、精神不振、四肢沉重、皮肤起疹子等等，都是湿气重的表现。上海中医药大学附属龙华医院中医预防保健科主任方泓主任医师表示，气虚质、阳虚质、痰湿质、特禀质的患者对潮湿的天气特别敏感，容易外湿与内湿合而发病，导致身体出现一系列不适症状。

为祛除体内的湿气，方泓建议，可以试试山药芡实薏苡仁粥。山药、薏米、芡实都有健脾益胃之神效，但各有侧重。山药可补五脏，脾、肺、肾兼顾，益气养阴，又兼具涩敛之功。薏米健脾而清肺，利水而益胃，补中有清，以祛湿浊见长。芡实健脾补肾，止泻止遗，最具收敛固脱之能。建议脾虚痰湿者在中医师指导下结合个人体质配伍使用，能加强健脾祛湿的作用。但专家提醒，脾虚无湿，大便燥结者及孕妇需慎服。

祛除人体湿气重，日常生活中，还可选择按摩祛湿穴位助湿气排出体外。

上海中医药大学附属上海市中西医结合医院传统医学科主任盛昭园介绍，首先，适当刺激阴陵泉穴可以起到清利湿热、健脾理气、通经活络的作用，还可辅助缓解腹胀、腹泻、水肿、膝痛等。阴陵泉穴位于小腿内侧，在胫骨内侧髁后下方凹陷处。按摩时应取舒适的体位、适当力度，用两手拇指按压在两侧阴陵泉上,按而揉之，让刺激充分达到肌肉组织的深层，并产生酸、麻、胀、痛、热和走窜等感觉，维持一定力度，用拇指对局部肌肉进行左右弹拨。每天用手指按揉这里，时间不拘，空闲的时候就可以，但要保证一天总共10分钟以上。“如果你体内有脾湿，按这里会疼，但是坚持按揉，你会发现疼痛感逐渐减轻，说明你的脾湿在好转。”【详细】

清明时节气候多变，记住四大养生口诀

▲衣：遵循“春捂”，防寒保暖

清明时节天气变化多端，昼夜温差悬殊，衣着不能顿减。人们应根据天气变化，随时增减衣服，注意防寒保暖，要遵循“春捂”之说，有高血压病和呼吸系统疾病的老年人、有痛经史的女性，要尽量使身体“不冻不寒”。

▲食：甘温补脾，清补为主

中医学认为“春与肝相应”，清明时节应多吃“柔肝”的食物，饮食宜温，以清补为主。《千金要方》载饮食应“省酸增甘”，宜食甘温补脾之品如荠菜、山药、菠菜、韭菜、银耳、大枣、马兰头、河蚌、螺蛳等。

▲住：早睡早起，避免熬夜

人们应有意识地调整作息，早睡早起，避免长时间熬夜，保持充足睡眠。适当午睡以消春困。

▲行：外出踏青，“动”宜适度

清明养生重点在养阳，关键是“动”，切忌“静”，不可闭门不出，更不可坐卧太久。人们应穿着宽松衣服多到空气清新之处慢走、打拳、做操，吐故纳新。但是老人春练不要太早，应在太阳升起后。外出踏青时，“动”宜适度。心脏病、高血压、慢阻肺病人，不要逞强登山。扫墓应当注意控制情绪。【详细】

【注意事项】

清明疾病防治：三类疾病高发

清明时节，气候潮湿，容易使人产生疲倦嗜睡的感觉，让人打不起精神，这也就给了很多疾病乘虚而入的机会。以下几类疾病是高发疾病，杨教授提醒大家要格外留心：

第一，呼吸道疾病。 清明节前后，乍暖还寒的多变天气容易使人受凉感冒，发生扁桃体炎、支气管炎、肺炎，此时呼吸道疾病会高发。

第二，过敏性疾病。 清明节前后是花粉传播期，人体吸收了在空中飘浮的花粉，就容易出现鼻塞、流涕、打喷嚏、鼻腔以及全身发痒等过敏等疾病。外出时，在草丛、树林或潮湿、蚊虫多的地方不要逗留太久，回到家后要应及时洗脸、洗手。另外，中午日晒最强，花粉的释放量最多，对花粉过敏的人最好不要外出。

第三，风湿类疾病。 “清明时节雨纷纷”，潮湿多雨的天气，关节炎等风湿性疾病更容易找上门，也更容易复发。【详细】