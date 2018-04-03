清明养生重在养肝舒心 注意三类疾病易发作

“清明时节雨纷纷”，清明节前后容易出现阴雨绵绵的天气，如何养生？中国中医科学院研究生院教授杨力为您整理出以下要点：

养生重点：养肝舒心

“清明节养生的重点就是养肝舒心。”杨力教授指出，清明节处在仲春与暮春之间，温度上升，雨水逐渐增加。中医认为春季主肝。清明时节，人们的情绪波动，容易引发肝火上扬、伤肝阴的情况，所以清明节前后养生重点，都应放在平肝气、养肝阴、去风热上。同时也要做好深呼吸、有氧运动。

杨力教授推荐疏肝、养肝的最佳方式之一，是要多运动。而清明时节，人们喜欢踏青、郊游、放风筝、荡秋千等，这些运动方式都可以抒发我们的心情。

养生果蔬：推荐四道食谱

“只要是应季、新鲜的果蔬都可以食用的。蔬菜多半选择以芽、苗、笋为主，可多食些柔肝养肺的食品，如菠菜利五脏、山药健脾补肺、荠菜平肝和中等；汤品调理可多用健脾利湿、养血舒筋的药材，如薏仁米、黄芪、桑葚等。水果则可以多吃草莓、桑葚、樱桃、菠萝、柑橘、芒果等春季水果。”杨力教授表示。

除此之外，杨力教授还为我们推荐了四道适合清明节气养生的美味菜肴：

韭菜炒鸡蛋——适合尿多、肾虚的人群。荠菜炒豆腐——适合高血压人群。山药炖桑葚——适合脾虚、有火，口腔溃疡的人群。生姜炖牛肉——可以补气散寒。