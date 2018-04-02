细数清明节的那些特色美食

“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂，借问酒家何处有，牧童遥指杏花村。”清明节是中国的传统节日之一，也是民间极为重视的以亲情为主题的民俗节日。大江南北，独特的清明食俗，为这个节日增添了无穷的魅力。

油绿如玉“青团子”

在江南一带，清明时节有吃青团子的习俗。“青团子”是一种用江南地区特有的野生植物——“浆麦草”的汁液，拌以糯米粉和匀而做成的一种圆形食品。做青团子的糯米粉必须是水磨而成，为的是突出一个细腻。青团子类似包子，所用的馅儿多是糖豆沙。包好后，上锅蒸熟。出锅前，每个青团子上还要涂上一层熟菜油。码到盘里的青团子，青翠如玉，油光可鉴，颜色可人，“青团子”即因颜色和形状而得名。在江南一带，每到清明节，几乎家家都做青团子，一为开胃尝鲜，二为祭祖上供。

百忧宽解“欢喜团”

在巴蜀一带，清明节有吃“欢喜团”的食俗。笔者两年前清明节小长假期间去成都，就幸运地吃到了这种美食。欢喜团的主料是炒米，把炒米用饴糖或温糖水和成大小不一的米团，然后用线绳穿在一起，涂上各种颜色，就是“欢喜团”了。清人曾作《绵城竹枝词》专门写这种食品和食俗：“欢喜庵前欢喜团，春郊买食百忧宽。村醪戏比金生丽，偏有多人醉脚盆。”

清新可人“菠菠粿”

在福州一带，清明时节，家家要吃“菠菠粿”这种节令食品。“菠菠粿”又名清明果、蒿菜粑、清明粑，是用福州当地生长的一种名为“菠菠草”的植物汁液，和以糯米温浆、粳米温浆作为粿皮，裹以枣泥、豆沙、萝卜丝、香菇丝等做成的馅料，包成的一种有馅儿面食。菠菠粿包好后，要用印模压出各种动物和寿桃的形状，然后蒸食。菠菠粿翠绿如老玉，味道绵软而甜咸。人们清明食菠菠粿，主要是为了取“吃青”之意。福州人清明时节外出踏青、扫墓时，都不忘带上做好的菠菠粿。

乌黑悠香的“乌稔饭”

在闽东和浙江西南地区，每年清明节期间，畲族村寨都要忙着做一种时令美食——“乌稔饭”。乌稔饭的主料是糯米，畲族妇女背竹篓去寨外，将当地生长的一种乌稔树的新鲜叶子采摘下来，洗净后，放在清水中煮。然后用煮出的汁液来泡糯米。浸泡大约9个小时后，捞出糯米，上锅蒸熟，一锅乌稔饭就做成了。乌稔饭看似乌黑，但味道独特，入口绵软微甜，犹如春风划过舌尖，令人唇齿生香。

青碧可口“清明果”

浙南一代，野外长有一种名曰“佛耳草”的中草药。清明时节，当地人采来这种中草药，洗净捣烂后，与糯米搅拌在一起，然后包上用糖豆沙、红萝卜、春笋做成的馅料，上锅蒸熟，便成了一种形似饺子的“清明果”。清明果碧绿晶莹，玲珑剔透，尤其是边褶，像水波浪一样，透着精致；吃到嘴里，五味俱全，格外让人喜食。近年来，当地人开发出了一系列的馅料，如韭菜、豆腐干、肥肠、芥菜等，使清明果的口味日趋丰富，越来越受欢迎，并且走向了全国。

两饼包成“润饼菜”

在闽南地区，清明时节要吃一种“润饼菜”，其吃法与北方的吃春饼相似。将烙好的薄面皮，包裹混杂而成的熟菜，卷成筒状或枕头状而咬食。润饼的饼皮擀得极薄，几近透明，这是一种功夫和手艺。包裹的润饼菜，是相当丰富的，主料一般有：豌豆、豆芽、豆干、鱼丸片、虾仁、肉丁、海蛎煎、萝卜菜。配料一般有：油酥海苔、油煎蛋丝、花生敷、蚵煎、芜荽、蒜丝。包裹时，由于饼薄，所以必须得用两张饼才能包住中间的菜。吃时，可以蘸上甜面酱或者辣酱，入口嫩脆甜润，醇香多味。

盘中明珠“清明螺”

清明时节，吃螺蛳是南方水乡的清明食俗。清明螺即田螺、螺蛳。螺蛳有“盘中明珠”之美誉，肉质丰腴细腻，味道鲜美，清淡爽口，堪与法国蜗牛相媲美。清明时节是采食螺蛳的最佳时令，因为此时的螺蛳尚未繁殖，最为丰满、肥美，故有“清明螺，抵只鹅”之说。清明螺吃法林林总总，可谓丰富多彩，可与葱、姜、酱油、料酒、白糖同炒；可煮熟后挑出螺肉，拌、醉、糟、炝。家常做法通常是酱爆螺蛳，即用油锅、黄豆酱爆炒螺蛳。清明食螺，可谓“一味螺蛳千般趣，美味佳酿均不及”！