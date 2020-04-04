清明踏青赏花，切记保持社交距离 勿忘戴口罩

北京中医药大学东方医院营养科 魏帼

今年的清明节在4月4日，清明节不仅有祭扫、缅怀、追思的主题，也有踏青郊游、愉悦身心的主题。古时清明节又叫踏青节，这时的气候清爽温暖，雨水充足，所以有“清明时节雨纷纷”的诗句流传下来。清明前后，杨柳类的植物开始逐渐变绿，冒出新嫩的枝叶，而其他的万物也开始明显的生长。桃花开，柳叶绿，再加上偶尔的小雨怡情，清明正是外出踏青赏花的好时节。建议大家在外出游玩的时候记得戴口罩、保持社交距离，遵守咳嗽礼仪的同时，保证手卫生。同时回家后换衣服、洗手、洗澡等还是不能省略。

在饮食方面，古时的清明节又叫寒食节，主张不开火、吃冷饭。但是这只是一种习俗，并不是因为吃冷食对身体有益才如此的。而且对于老人、儿童和脾胃不好的人群来说，不建议食用冷食。但为了让大家有清明节的仪式感，建议可以吃一些有清明特色的饮食，比如：青团、卷饼等。需要提醒的是，这些特色饮食只是用来增加气氛的，并不能当作主要食物全天进食。尤其是青团，主要食材是糯米和糖豆沙，对于糖尿病患者来说是不太合适的，只能少量进食，而不能大量食用，以免升高血糖。清明时节的日常饮食仍要注意膳食平衡和营养搭配，另外结合清明阳气生发的特点，大家可以在此基础上适当的选择鸡肉、带鱼、虾、羊肉、韭菜、扁豆、粳米、高粱、小麦等具有温补性质的食物。