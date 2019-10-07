宅男宅女养生 饮食有规律 健身要适度

一样的假期，不一样的安排：有人远行，有人购物，有人访友，有人宅家……北京市中西医结合医院医学整形美容科主任胡守舵为宅男宅女量身定制了一份“养生手册”，想要健康宅家的你，快来看看吧。

吃喝有规律

节日期间，吃饭易出现“饥一顿，饱一顿，冷一顿，热一顿”的情况。身体节律被破坏，就会导致胃肠功能紊乱，甚至出现腹泻、腹痛等症状。

正确养生方式：饮食要有规律，不要饥饱不均；一日三餐定时定量，其他时间不要吃太多零食，同时多喝水；饮食要清淡，不要贪吃油腻食物以及甜食、辛辣、烧烤食物，多食蔬菜、水果。

娱乐需有度

上班族平时工作紧张，国庆长假给了他们鸟儿出樊笼的感觉，于是尽情地上网冲浪，不分昼夜地把持电视遥控器……然而，长时间的娱乐让自己得不到休息，身心疲累。

正确养生方式：“电脑电视迷”们一定要保持良好的坐姿及用眼习惯，每小时让眼睛休息5到10分钟，眺望远处或做眼保健操；做一做放松手部的活动，注意休息，保证睡眠充足；上网时间不要连续超过3小时；放置电脑的房间一定要注意通风。

健身莫剧烈

大家都知道健身的好处，但一忙碌起来，却鲜有人坚持锻炼。长假来了，终于有了喘息的机会，一些人想在这期间集中安排一些健身活动，让身体润滑润滑，却总有人会闪了腰、崴了脚、拉伤肌肉……

正确养生方式：平时运动少的人，不建议进行长时间剧烈运动，容易导致关节和肌肉损伤。比较适合的运动方式有慢跑、快步走、打太极等。

“充电”也放松

长假期间，有人在尽情娱乐时，也有人选择充电。不过，有的人假期“充电”甚至到了废寝忘食的地步，打乱了生活规律，睡眠、饮食统统乱了套，身体自然吃不消。

正确养生方式：长假也要给自己一个放松和缓冲的大好机会，切不可让长假平淡地匆匆而去，更不应该弄得休息比上班更累。应该劳逸结合，张弛有度。