清明节气：遵循“春捂”，防寒保暖

今年4月5日进入清明节气，春色宜人，万物次第生长，流转于此时的阳气，也是最清新的，故而清明节气是养生的重要时期之一。

衣：遵循“春捂”，防寒保暖

清明时节天气变化多端，昼夜温差悬殊，衣着不能顿减。人们应根据天气变化，随时增减衣服，注意防寒保暖，要遵循“春捂”之说，有高血压病和呼吸系统疾病的老年人、有痛经史的女性，要尽量使身体“不冻不寒”。

食：甘温补脾，清补为主

中医学认为“春与肝相应”，清明时节应多吃“柔肝”的食物，饮食宜温，以清补为主。《千金要方》载饮食应“省酸增甘”，宜食甘温补脾之品如荠菜、山药、菠菜、韭菜、银耳、大枣、马兰头、河蚌、螺蛳等。

住：早睡早起，避免熬夜

人们应有意识地调整作息，早睡早起，避免长时间熬夜，保持充足睡眠。适当午睡以消春困。

行：外出踏青，“动”宜适度

清明养生重点在养阳，关键是“动”，切忌“静”，不可闭门不出，更不可坐卧太久。人们应穿着宽松衣服多到空气清新之处慢走、打拳、做操，吐故纳新。但是老人春练不要太早，应在太阳升起后。外出踏青时，“动”宜适度。心脏病、高血压、慢阻肺病人，不要逞强登山。扫墓应当注意控制情绪。