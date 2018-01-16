养眼护眼多吃这些食物

现代人的生活中，眼睛是负担最重的器官之一，眼睛在超负荷的工作下，容易老化，出现眼干、眼涩、眼疲劳等症状，甚至诱发眼疾。而眼部皮肤薄且幼嫩，不合适的按摩放松反而会造成伤害。山西省人民医院营养科医师李雁津说，养眼护眼，除了规律的休息和做眼保健操以外，大家日常还可以多吃以下几种食物。

1、鸡蛋。鸡蛋中含有优质的蛋白质，且容易被人体吸收。人体增加蛋白质摄入能促进细胞再生，有利于养眼护眼。

2、海带。海带含铁，而铁质是构成血红蛋白的核心成分。补充适量的铁质能促使血红蛋白增加，从而增强输送氧分和营养成分的能力，常食用海带能缓解黑眼圈的困扰。

3、胡萝卜。胡萝卜中含有维生素E和维生素A，能维持上皮组织正常机能，对眼球和眼睛周围的肌肤有滋养的作用，能够改善黑眼圈。

4、绿茶。因为长时间对着电脑而形成的黑眼圈，可以多饮用绿茶来淡化黑眼圈。补充特异性植物营养素，抑制自由基对皮肤支持纤维造成破坏，外敷也很有帮助。

5、芝麻。芝麻富含对眼球和眼周肌肤滋养作用的维生素E，缓解黑眼圈的形成。不仅如此，还能让头发乌黑亮丽。除了芝麻，花生、核桃、葵花子也同样含有维生素E。