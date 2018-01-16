热词： 　招聘　健康中国论坛　尊医重卫 　健康中国人　健康中国2030　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

养眼护眼多吃这些食物

张婷

2018年01月16日07:59 来源：山西晚报

　　现代人的生活中，眼睛是负担最重的器官之一，眼睛在超负荷的工作下，容易老化，出现眼干、眼涩、眼疲劳等症状，甚至诱发眼疾。而眼部皮肤薄且幼嫩，不合适的按摩放松反而会造成伤害。山西省人民医院营养科医师李雁津说，养眼护眼，除了规律的休息和做眼保健操以外，大家日常还可以多吃以下几种食物。

　　1、鸡蛋。鸡蛋中含有优质的蛋白质，且容易被人体吸收。人体增加蛋白质摄入能促进细胞再生，有利于养眼护眼。

　　2、海带。海带含铁，而铁质是构成血红蛋白的核心成分。补充适量的铁质能促使血红蛋白增加，从而增强输送氧分和营养成分的能力，常食用海带能缓解黑眼圈的困扰。

　　3、胡萝卜。胡萝卜中含有维生素E和维生素A，能维持上皮组织正常机能，对眼球和眼睛周围的肌肤有滋养的作用，能够改善黑眼圈。

　　4、绿茶。因为长时间对着电脑而形成的黑眼圈，可以多饮用绿茶来淡化黑眼圈。补充特异性植物营养素，抑制自由基对皮肤支持纤维造成破坏，外敷也很有帮助。

　　5、芝麻。芝麻富含对眼球和眼周肌肤滋养作用的维生素E，缓解黑眼圈的形成。不仅如此，还能让头发乌黑亮丽。除了芝麻，花生、核桃、葵花子也同样含有维生素E。

(责编：许晓华、权娟)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn