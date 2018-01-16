坚果带哈喇味，千万别吃了

近一两年，坚果的名气可谓与日俱增，一方面是一些生产坚果的公司企业宣传做得很到位，另一方面也是大家生活水平提高了，对于坚果这一特殊类别的营养需求大幅度增加，每天一袋“每日坚果”已经成为不少人新近养成的日常习惯了。

一般正常的坚果保质期是240天，但无论放置多久的坚果，只要有哈喇味，是坚决不能食用的。因为有哈喇味的坚果已经发生氧化酸败，长期食用会使体内某些代谢酶系统遭受损伤，还可能促使大脑早衰，对心脏也有不利影响。

日前，山东省食品药品监管局在其官方网站上发布《关于坚果及炒货中过氧化值的风险解读》。解读中称，近期食品安全监督抽检结果显示，部分炒货食品及坚果中过氧化值项目不合格。过氧化值反映了油脂酸败的程度。过氧化值高表明坚果中的油脂和脂肪酸等被氧化到了一定程度，吃起来有酸败、哈喇等异味，涩，口感差，食之影响健康。解读中称，一般情况下，过氧化值略有升高不会对人体的健康产生损害，但如发生严重的变质哈喇时，所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素，导致肠胃不适、腹泻等。

那么坚果在什么情况下容易产生过氧化值超标呢？解读中称，保存不当或存放过久都会导致原料中的油脂发生氧化；生产过程中，操作工艺控制不当，加工温度过高，持续时间久，也会导致含有的油脂加速氧化；产品包装不符合要求，受温度、湿度、空气、光线等影响都是促使油脂氧化加速，导致产品过氧化值超标的原因。

坚果的质量受很多因素的影响，原料的优劣、储存时间的长短、生产工艺的把握，都会对坚果成品的质量产生影响。专家建议，买坚果要选择正规厂家的大品牌会更有保障一些。另外，如果要想在家中较长时间保存坚果，一定选择在密封的玻璃瓶或者铁盒里储藏，温度要控制在15℃以下，如果室内温度高，可以密封后放冰箱冷藏。尽量减少与空气、水分的接触。如果购买的是散装干果，在装罐前要先将食物摊开进行充分的晾干。