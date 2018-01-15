桂圆美味养颜 但用量不宜过大

桂圆肉，又称“龙眼肉”“元肉”。桂圆为无患子科常绿乔木龙眼树的成熟果实。于初秋果实成熟时采收，烘干或晒干，去核取肉备用。

中医认为，桂圆肉性味汁、温，入心、脾经，有补益心脾、养血安神之功效，主要用于心脾虚损、气血不足所致的失眠、健忘、惊悸、怔忡、眩晕等。本品为滋补良药。《本草纲日》言其“健胃益脾，补虚长智”。

桂圆肉有良好的健脾补血效果，适用于贫血、神经衰弱、失眠健忘、年老体衰、病后、产后气血不足、记忆力下降等。本品性味甘温，服食时用量不宜过大，以免中满气壅；脾胃虚弱、恶寒发热、舌苔厚腻、痰阻中焦、水饮内停者，不宜服食。现介绍几则桂圆肉粥方，供选用。

1.桂圆肉粥

桂圆肉10克，大枣5枚，大米100克。大米淘净，大枣去核。大米与桂圆肉、大枣同放锅中，加清水适量，煮为稀粥，每日1~2剂。喜好甜食者，可加白糖适量同煮服食。此粥可养心安神、健脾补血，适用于心血不足所致的心悸、失眠、健忘、贫血、脾虚泄泻及神经衰弱、自汗盗汗等症。

2.桂圆人参粥

桂圆肉10克，人参粉1克，大米100克。大米淘净与桂圆肉同放锅中，加清水适量，煮为稀粥，待熟时调入人参粉，再煮一二沸即成，每日l剂。此粥可养心安神、健脾补血，适用于心血不足所致的心悸、失眠、健忘、神经衰弱等症。

3.桂圆桑葚粥

桂圆肉、桑葚各10克，大米100克，白砂糖适量。桑葚择净，大米淘净与桂圆肉、桑葚同放锅中，加清水适量，煮为稀粥，待熟时调入白砂糖，再煮二沸即成，每日1剂。此粥可养心安神、健脾补血，适用于心血不足所致的心悸、失眠、健忘、神经衰弱等症。

4.桂圆阿胶粥

桂圆肉、阿胶各10克，大米100克。大米淘净，与桂圆肉同放锅中，加清水适量，煮为稀粥，待熟时调入捣碎的阿胶，再煮一二沸即成，每日l剂。喜好甜食者，可加白糖适量同煮服食。此粥可养心安神、健脾补血，适用于心血不足所致的心悸、失眠、健忘、贫血、发白脱落等症。

（摘自《保健与生活》）