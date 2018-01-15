干燥的冬季，煲一锅美美地汤，浓香四溢，不仅可以驱散整个冬天的寒冷，还有着健身养颜的功效，为每一天的生活带来健康滋润。

霸王花百合煲猪肺

材料：霸王花70克，百合50克，杏15克，蜜枣3个，猪肺1个，猪碎骨100克，生姜3片。

做法：各汤料洗净。猪肺从喉部灌入清水后揉擦，反复多次至洗净，切块，置镬中不下油盐，稍炒片刻；霸王花、百合、杏浸泡；蜜枣去核，与猪碎骨、生姜片一起一瓦煲，加入清水2500毫升（约10碗量），武火滚沸后改文火煲约两小时，调入适量食盐便可。

鲢鱼炖豆腐

材料：鲢鱼，石磨豆腐，胡椒粉，老抽，蚝油。

做法：将鲢鱼宰杀洗净后过油炸后备用；在炒锅放油，加入葱、姜、蒜、八角、干辣椒、蚝油、老抽炒出香味后加入自制高汤；放入炸好的鲢鱼和自制老石磨豆腐大火炖50分钟即可。

山药炖羊排

材料：羊肋排，铁棍山药，胡萝卜。

做法：将山药、胡萝卜切菱形块备用，羊排剁块后焯水备用；炒锅放油，加入葱花炒出香味后倒入高汤，加入盐、味精、胡椒粉、鸡精后放入羊排；羊排炖至半成熟加入铁棍山药、胡萝卜再炖15分钟即可。

党参黄芪炖鸡汤

材料：母鸡1只，党参50克，黄芪50克，红枣10克，姜片。

做法：母鸡洗净，红枣去核洗净，再把党参、黄芪用清水洗净，切成一段一段。将鸡放入炖盅内，加适量水，放入党参、黄芪、红枣、料酒、精盐、味精、姜片，放入笼内蒸至鸡肉熟烂入味，取出即成。

酸萝卜老鸭汤

材料：鸭子半只，雪花梨两个，芦笋100克，酸萝卜100克，泡姜、泡椒、枸杞、草果、陈皮各适量。

做法：老鸭子打整干净，取出内脏后切块；酸萝卜清水冲洗后切片，老姜拍烂待用。将鸭块倒入干锅中翻炒，待水汽收住即可（不用另外加油）。水烧开后倒入炒好的鸭块、萝卜，加入备好的老姜、花椒。（徐成文）