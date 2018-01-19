大寒养生做到“两不” 多吃羊肉鸡肉和糯米

编者按：“少睡始知茶效力，大寒须遣酒争豪。”1月20日我们将迎来“大寒”节气。大寒是冬季的最后一个节气，也是一年中最冷的节气，大寒一过，便走向生机盎然的春天，又迎来新一年的节气轮回。这个时节应该如何养生呢？小编就来和大家好好聊聊。

【饮食篇】

大寒吃鸡补元气

在大寒时节吃鸡肉可以气血双补，抗寒能力大大提高。如果吃的还是热热的羹汤或者暖心的土窑鸡，那更是美味又暖身了。

▲黄精黑豆炖鸡

主要功效：益阴补肾、益肺胃、安五脏

推荐人群：肺肾阴虚兼脾胃虚弱者，干咳少痰、腰膝酸软、头晕眼花、耳鸣、疲倦、纳差者。

材料：黄精15g、黑豆50g、枸杞5g、光鸡半只、生姜、料酒适量（3~4人量）

做法：光鸡洗净、斩件、飞水；黑豆洗净、浸泡；黄精、枸杞冲洗。所有材料放入炖盅，加水九分满，武火煮15分钟后改文火炖煮45分钟，加少量食盐调味即可。

汤品点评:黄精，因进食其根能充饥，古将其称为芝草、“仙草”。现代药理研究发现其提取物有利于心脑血管疾病的防治，能降压、降糖、调理血脂、提高免疫力等作用。黑豆补肾利水，与黄精、鸡肉同炖，可调理肺脾肾三脏，平补润而不燥。

▲凤凰花胶羹

材料：鸡半只、花胶50克、人参和黄芪各20克、大枣6枚、生姜数片，水适量（四人量)

做法：新鲜光鸡去毛和内脏，斩件，用武火煲或者炖至沸腾后改用文火再加热两小时，适当调味即得。

汤品点评：此款羹汤含胶原蛋白丰富，有点腻，进食后较难消化，故用长时间烹制使其易被吸收，这与“滋补滋腻之药宜久煎，取其熟而停蓄”的中医理念相符。【详细】

大寒养生离不开糯米

▲糯米补脾胃益肺气

如今在广东常见这样的情景：大寒来临前，家家户户煮上一锅香喷喷的糯米饭，伴入“腊味”、虾米、干鱿鱼、冬菇等，以迎接传统节气中最冷的一天。

中医认为糯米性温味甘，能温暖脾胃，补益中气。明代李时珍《本草纲目》中提及，糯米脾肺虚寒者宜之，是“补脾胃、益肺气之谷”。脾胃温暖后，人的气息就会变得相当顺畅，从而起到御寒的作用，尤其适用于脾胃虚寒者。此外，糯米还含有蛋白质、钙、磷、铁、烟酸等丰富营养，可以称得上是温补强壮的食品。

不过，值得提醒的是，糯米虽好，却也不能贪吃。吃时最好将日常主食摄入量减少,否则会由于糯米本身黏滞、不易消化，而引致胸腹胀满，这就得不偿失了。特别是老人、儿童等肠胃功能本身很弱的人需要特别注意。

▲杂粮腊八粥更养人

在大寒之后的腊八节，中国多地也有与糯米相关的饮食习俗，那就是喝腊八粥，粥中不仅有养人的糯米，还加入五谷杂粮，所以腊八粥也被奉为营养粥。相传腊八节喝腊八粥的历史始于宋代，有近千年传统，每逢腊月初八这天，不论是朝廷、官府、寺院还是黎民百姓家都要做腊八粥。民间传统腊八粥讲究选用八种主料，八种佐料，与腊八的“八”相吻合，主料为米类和豆类，米类有小米、黄米、粳米、糯米等，豆类有红豆、绿豆、黑豆等，佐料则习惯在核桃、红枣、瓜子、莲子、花生、葡萄干等。

按照祖国传统医学的养生方法分析，腊八粥的主要原料中，除糯米有温脾益气的作用外，粳米有补中益气、养脾胃、和五脏、除烦止渴、益精等功用；薏米具有健脾、补肺、清热、渗湿的功能，经常食用对慢性肠炎、消化不良等症也有良效。豆类、果仁也是腊八粥的配料，像赤小豆具有健脾燥湿、利水消肿的功效，对于脾虚腹泻以及水肿有一定的辅助治疗作用；花生有“长生果”的美称，具有润肺、和胃、止咳、利尿、下乳等多种功能。核桃仁具有补肾纳气、益智健脑、强筋壮骨的作用等等。

▲糯米酒通血脉

智慧的中国人还将糯米酿制成米酒，使之又演化出一种养人饮食。米酒，在中国南北各地有多种名称，如糯米酒、甜酒、酒酿、醪糟，相传已有2000多年的食用历史，是老百姓喜爱的一种营养保健食品。我们最常见的食用风俗是给坐月子的产妇食用米酒，以促进乳汁分泌，帮助产妇恢复体能。比如客家人用月子酒(娘酒)煮30天的“娘酒鸡”为产妇调补；江苏传统的月子餐“酒酿煮鸡蛋”很受产妇欢迎；湖北地区的人们在“米酒鸡蛋”基础上增加补气血的红糖；安徽农村坐月子是用大灶烧开整锅米酒再煮月子餐；而浙江绍兴用的是米酒，华东是用酒酿，西南地区则用甜酒或醪糟……

《本草纲目》将米酒列入药酒类之首。《本草纲目》记载，“米酒通血脉、壮肠胃、润皮肤、散湿气”，现代营养学也发现，米酒含蛋白质、氨基酸、维生素B、维生素E和矿物质等营养物质。但是鉴于酒精对于母婴的危害，现代医学建议产后妈妈采用完全去除酒精、保留米酒营养精华的月子餐专用汤头，直接用于煲汤、煮粥、煮饭，可更好帮助产后妈妈补充能量、畅通气血，促进新陈代谢、加速身体复原。【详细】

大寒吃羊补身

从现代营养学来看，羊肉富含蛋白质、脂类、维生素A、B族维生素及铁、锌等矿物质。羊肉中蛋白质的含量比猪肉高，脂肪含量却低于猪肉，它的蛋白质含量在20%左右，其氨基酸组成与人体需要较接近，营养价值较高。羊肝中除了富含蛋白质和脂类外，维生素A、B族维生素含量和铁的含量也很高，每100克羊肝中维生素A含量可达2万微克以上，羊肉中的铁主要以血红素形式存在，有较高的生物利用率，因此经常吃羊肝，不仅可以预防微量营养素的缺乏，增强免疫力，还有助于预防缺铁贫血的发生。但也要注意，一次不要吃大量的羊肝，否则，就会引起维生素A摄入过量，对健康不利。

羊肉的吃法很多，包括炒、烤、炖、涮、炸、煲汤等。比较有名的吃法有葱爆羊肉、芝麻羊肉、清炖羊肉、红焖羊肉、炒烤羊肉、手抓羊肉、涮羊肉、羊肉汤等。在炖羊肉的同时，可以配上萝卜、山药、栗子、核桃仁一起炖，营养会更加全面。做羊肉的时候，葱、姜等调料也不能少，可以去掉膻味，增加羊肉的鲜香味。

考虑到目前我国居民中体重超重的人较多，建议多采用炖、或涮的方法烹调羊肉，少用炸或烤的方法。

炖：可以和萝卜等一起炖。炖羊肉最大优点是既能吃肉又能喝汤，在寒冷的早上，来上一碗羊肉汤，配上一个刚刚烙好的火烧，既能饱腹又能驱寒。

涮：涮羊肉要注意选用新鲜的肉片，肉要涮透，不要贪图口感吃不熟的羊肉。肥胖的人，选羊肉时，要选瘦点的肉，同时配多种绿叶蔬菜。涮羊肉的小料中盐的含量比较高，要少吃。

扒：扒羊肉条味道鲜美，是不错的一种选择。

烤：烤羊肉串、烤羊腿等味道鲜美，广受人们的喜爱，但在烤的过程中会产生一些致癌物质，不宜经常吃、多吃。

酥：酥羊肉要经过一个油炸的过程，虽然可口，但能量较高，最好少吃。

有些人爱吃羊脑、羊杂，但要注意：羊脑、羊杂中含有较多的胆固醇，每100克羊脑中含2400毫克以上的胆固醇，100克的羊杂中含的胆固醇在300毫克左右，是瘦肉的2~3倍，建议要少吃。【详细】

大寒吃些“发热”的食材

大寒，寒寒冻冻，除了打边炉取暖，吃些能“发热”的食材,也是暖身滋补的好办法。补阳重物如鹿肉、羊肉、丹参、三七等都是这个时节的美食上上之选。

▲温补暖身梅花鹿

鹿肉属于纯阳之物，补益肾气之功为所有肉类之首，对那些经常手脚冰凉的人有很好的温煦作用。李时珍云：“鹿之一身皆益人，或煮或蒸或脯，同酒食之良。大抵鹿乃仙兽，纯阳多寿之物，能通督脉，又食良草，故其肉、角有益无损。”

▲石锅野米煮鹿肉

掀开滚烫的石锅盖子，微黄色的浓汤上还冒着小泡，肉香味扑面而来，让人垂涎欲滴。

心急喝不了热汤，所以要慢慢品。汤底是浓鸡汤加上金瓜汁，入口味道浓郁，还有野米、杂菜粒和淮山粒增加口感。梅花鹿肉乍一看跟牛肉类似，颜色比牛肉更深，细品发现其肉质非常细嫩，结缔组织少，几乎没有肥肉，还有一种淡淡的“野味”。

▲枣茸枸杞蒸鹿肉

梅花鹿肉需要提前5~6小时预处理，用杂菜（红萝卜、西芹、洋葱等）榨汁，分三次给梅花鹿肉吸饱水分，并不时配合按摩。

枣茸枸杞蒸鹿肉是一款非常适合女士的菜式，甜甜的枣茸和枸杞放在鹿肉上蒸，笼底垫荷叶和淮山片，一素一肉夹着吃，清香无比。【详细】

【养生篇】

“大寒”养生，讲个“暖”字

▲精神：暖身先暖心

所谓“暖身先暖心，心暖则身温”。池晓玲解释说，意思是说心神旺盛，气机通畅，血脉顺和，全身才能温暖，方可抵御严冬酷寒的侵袭。因此在大寒时节，我们应安心养性，怡神敛气，可以通过适宜的活动、娱乐来调剂，保持心情舒畅，使体内的气血和顺，不扰乱机体内闭藏的阳气，做到“正气存内，邪不可干”。

▲起居：防风护足好御寒

大寒是冬季的最后一个节气，在起居方面仍要顺应冬季闭藏的特性，做到早睡晚起，早睡是为了养人体的阳气，晚起是为养阴气。另一方面，古语有云“大寒大寒，防风御寒”，大寒时节除了注意防寒之外，还须防风，衣着要随着气温变化而增减，手脚易冻，尤其应注意保暖。

大寒时节，除了做到早睡晚起，防寒防风外，最好养成睡前洗脚的好习惯。俗话说“寒从脚起，冷从腿来”，人的腿脚一冷，全身皆冷。“饭后三百步，睡前一盆汤”，入睡前以热水洗脚，能使血管扩张，血流加快，改善脚部皮肤和组织的营养，降低肌张力，改善睡眠质量，对于预防冻脚和防病保健都有益处，特别是那些爱在夜间看书写作，久坐到深夜的人，在睡觉之前，更应该用热水泡脚。

▲运动：动一动少闹病

俗话说“冬天动一动，少闹一场病；冬天懒一懒，多喝药一碗”。冬季活动、锻炼对养生有特殊意义。

大寒时节的运动不宜过度激烈，避免扰动阳气，同时室外活动不可起得太早，等日出后为好，建议可以在阳光晴好的天气，上午10：00左右，下午2：00左右户外活动1个多小时。运动方式可选择慢跑、快走、登山、太极拳、郭林气功、八段锦等等。如果室内运动，避免剧烈运动而大汗淋漓，伤津耗气，不利于养生。【详细】

大寒节气 重在温补肾阳

大寒开始，冬天也就只剩下半个月了。此时，就快到交一年“养生作业”的时候了。这一年，身体养得好不好，开春就可见分晓。对此，深圳市中医院治未病中心汪栋材专家建议，冬季养生需抓紧这剩下的10多天，好好进补，好好休息，静候春天。而大寒节气养生的重点则在于温补肾阳。

首先，冬三月的进补量应逐渐减少，以顺应季节的变化。其次，在进补中应适当增添一些具有升散性质的食物，为适应春天升发特性做准备。最后，还要考虑大寒期间是感冒等呼吸道传染性疾病高发期，应适当多吃一些温散风寒的食物，以防御风寒邪气的侵扰。

日常饮食中，可常食用具有辛温解表、发散风寒的食物，如紫苏叶、生姜、大葱、辣椒、花椒、桂皮等。例如，当有人因外感风寒而致轻度感冒时，常常会用生姜加红糖水来治疗，有较好的疗效。

随着年龄的增长，身体的阳气是逐渐衰退的，老人在冬季需要补肾阳。另外，对于不孕不育的人，大寒这个天气也是温补肾阳最好的一个时机。

此外，按摩肚子能补肾阳。汪栋材说，按摩关元穴、命门穴即可达到补肾阳的效果。脐周围是中焦，脐下就属于下焦，肾属下焦。关元穴在脐下3寸（4横指），用手掌心（劳宫穴）按摩关元穴，身后与关元穴对着的命门穴，脐下3寸（4横指），是守护生命的大门，是督脉上的一个穴位，两手交叉在后面按揉，按揉在原地，不是搓皮，得有一定压力，手心手掌是有一定温度的。这套手法必须每天做，尤其到大寒以后，关元穴补肾非常好。【详细】

最强冷天气大寒到了！送您一份“抗冻秘籍”

俗话说，“小寒大寒，冻成一团”。我国大部分地区小寒和大寒期间都是最冷时期。我们为大家精心准备了 “抗冻秘籍”!

▲补充维生素

研究发现，维生素B2和维生素E具有帮助人体抵御寒冷的作用，一般人在-6℃～-5℃时可能发生冻伤，而补充维生素B2之后，-9℃～-7℃时才发生冻伤。如果同时补充维生素B2和维生素E，那么人们耐受寒冷的能力更强。

▲常按期门穴

中华瑜珈协会迷罗：此时的养生重点在于调节肝胆经，这样能升发阳气防风寒。期门穴为肝经的募穴，是脏腑之气汇聚于胸腹部的特定穴位。期门穴位于乳头正下方，第6肋间隙，前正中线旁开4寸。而章门穴在腋中线，第一浮肋前端，屈肘合腋时正当肘尖尽处。找不到具体的穴位也没有关系，只要将双手掌面贴于乳房下方，以八字形式往下用力推，便可以刺激到这四个穴位。每天早晚分别反复推5分钟左右。

▲熬点银耳红枣羹

郑州市第三人民医院营养科主任侯喜信：大寒除了要继续注重滋补肾阴外，还要兼顾养肝，熬一些银耳红枣羹，在羹里可加入无核且瓣膜较薄的橘子，除了能够护肝，还能够润肺和止咳，对呼吸道疾病也有好处。熬羹时银耳量要足，煮的时间要长才会黏稠成羹状。

▲做个中药足浴

北京中医药大学东直门医院推拿科主任刘长信：中药足浴有改善血液循环的作用，特别是对于冬季四肢冰冷的人来说效果不错，同时能通络止痛、消炎退肿，对于冻疮有治疗作用。可以去中医院找中医开方，在医生指导下泡脚。【详细】

【注意事项】

大寒养生做到“两不”

▲荤素搭配 温补不上火

大寒是冬藏与春生的转折点。此时饮食也应与之前的节气有所不同，要有意识的为身体适应春天的生发做准备。从饮食养生的角度讲，要特别注意在日常饮食中多食用一些温热食物，以此来抗寒气、保阳气。肉类如羊肉、牛肉等有滋补脾胃、温肾补阳的功能，鱼类中鲫鱼、黄鳝有补肝养血温阳益脾的功效。但是在大寒期间，一些燥热的食物比如辛辣、烧烤类食物不宜多吃，以免扰动虚火。

冬季常吃热量高或滋补的食物御寒保暖，很容易补过了头，平时也可以适当摄入一些蔬菜，如萝卜、青菜、白菜等，这样不仅可以平衡饮食，减轻高蛋白食物带来的脾胃负担，也能为冬天的养生做好扫尾，向春天的清淡饮食过渡。

生萝卜味辛性寒，熟萝卜味甘性微凉，有“小人参”之称。在菜肴比较丰盛的情况下，可以做一道白菜萝卜香菜汤，以消除体内过多的油脂。吃火锅时，尽可能多加点白菜、豆腐等凉性食物，有助于消解火锅的燥热之气。

也可有意识地增加大枣、百合、莲子、豆类、花生、松子、水果等副食的摄入，这些食物性味平和，适当进食，也可为身体适应春天的生发做好准备。

▲补水不失水 避免劳心费神

大寒期间养生的另一个重点在于滋阴。一般在长江流域从冬至开始降水减少，经过一个月之后的大寒节气正是最干燥的时期，白天平均空气湿度一般低于50%，有时室内湿度甚至只有30%左右。

随着天地间水气的减少，人体内的阴液也会容易不足，很多呼吸系统有宿疾的人常常会有咳嗽痰多或痰液黏稠、咳痰不净的感觉。心血管疾病患者更易造成血黏度的增高。如果由于高血压、年老等造成血管弹性功能下降，则更易诱发心梗、脑梗、脑出血等危险情况。

在起居方面，如果室内常开暖气或者空调，除了注意经常通风之外，最好可以使用些空气加湿器之类以提高空气中的湿度，晚上睡觉如果用电热毯，也尽量不要开过夜或开太热。尽可能增加饮水量，不要等口干后再喝水。每天入睡前和起床后，都要喝一杯温水。洗澡前后最好也各喝一点水，以补充流失的水分。

大寒时节，切忌运动过量，出汗太多，避免阳气随汗液而出，受到损伤。锻炼应选在广场向阳的地方进行，运动项目可根据自己的喜好，选择快走、慢跑、广场舞等。运动强度根据自己的身体状况而定，以微微出汗最好，雾霾、下雪天，最好暂停锻炼。【详细】

中医专家提醒保暖防流感

广东省中医院中医经典科主任颜芳指出，广东近日进入湿冷模式，穿衣要讲“衣服气候”。衣着的过少过薄、室温过低既易感冒又耗阳气。反之，衣着过多过厚，室温过高则腠理开泄，阳气不得潜藏，寒邪也易于侵入。理想的“衣服气候”是指衣服里层与皮肤间的温度应始终保持在32℃—33℃，可缓冲外界寒冷天气对人体的侵袭。其次，要注重双脚的保暖。中医认为，足部受寒，势必影响内脏，可引致腹泻、月经不调、阳痿、腰腿痛等病症。市民可在睡前用温水洗脚，并搓脚心100—200次，以补肾健脑。

“寒为阴邪，常伤阳气”，人体阳气好比天上的太阳，赐予自然界光明与温暖，失去它万物无法生存。现代医学也认为，患有心脑血管病的人，应注意防寒。如冠心病因寒冷易诱发心绞痛和心肌梗塞；同时应节制房事，《寿世保元》中指出：“精乃肾之主，冬季养生应节制房事，不能恣其情欲，伤其肾精。”

冬季尤其要注意情绪调节。中医认为怒则气上，扰动阳气。因此，在冬季要防止季节性情感失调症的发生。所谓季节性情感失调症，是指一些人在冬季易发生情绪抑郁、懒散嗜睡、昏昏沉沉等现象，并且年复一年地出现这种现象多见于青年，尤其是女性。预防的方法是多晒太阳以延长光照时间，这是调养情绪的天然疗法。【详细】