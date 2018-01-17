1月20日是大寒，寒寒冻冻，除了打边炉取暖，吃些能“发热”的食材,也是暖身滋补的好办法。补阳重物如鹿肉、羊肉、丹参、三七等都是这个时节的美食上上之选。

温补暖身梅花鹿

鹿肉属于纯阳之物，补益肾气之功为所有肉类之首，对那些经常手脚冰凉的人有很好的温煦作用。李时珍云：“鹿之一身皆益人，或煮或蒸或脯，同酒食之良。大抵鹿乃仙兽，纯阳多寿之物，能通督脉，又食良草，故其肉、角有益无损。”

石锅野米煮鹿肉

掀开滚烫的石锅盖子，微黄色的浓汤上还冒着小泡，肉香味扑面而来，让人垂涎欲滴。

心急喝不了热汤，所以要慢慢品。汤底是浓鸡汤加上金瓜汁，入口味道浓郁，还有野米、杂菜粒和淮山粒增加口感。梅花鹿肉乍一看跟牛肉类似，颜色比牛肉更深，细品发现其肉质非常细嫩，结缔组织少，几乎没有肥肉，还有一种淡淡的“野味”。

枣茸枸杞蒸鹿肉

郭师傅透露，梅花鹿肉需要提前5~6小时预处理，用杂菜（红萝卜、西芹、洋葱等）榨汁，分三次给梅花鹿肉吸饱水分，并不时配合按摩。

枣茸枸杞蒸鹿肉是一款非常适合女士的菜式，甜甜的枣茸和枸杞放在鹿肉上蒸，笼底垫荷叶和淮山片，一素一肉夹着吃，清香无比。

当归红枣羊肉汤

在持续降温的寒冷冬季里，居住在韶关、河源、梅州等粤东北地区的客家人，常常食用一些温补的食物用来增加人体的热量，其中，当归红枣羊肉汤是粤东北地区的客家人最常饮用的一款滋补汤。在寒冬季节里喝上一碗当归红枣羊肉汤，具有温中补虚、驱寒暖胃、健脾益气、养血补血的食疗功效。这款滋补汤是当地客家女人最喜爱的冬季养生汤，尤其适合体质虚弱、胃寒肾虚和消化不良的患者以及产后血虚的产妇饮用。

当归红枣羊肉汤的做法简单易学。先将羊肉及羊排洗净切块，放入煮沸的开水中焯一下，并用勺子撇去浮沫，然后取出羊肉或羊排备用。之后将生姜洗净去皮并切片，红枣去核，同时将当归用水泡洗干净备用。最后将上述所有处理好的食材放进汤锅中，加入适量清水，大火煮沸后再转中小火炖煮1个小时左右，加入适量食盐调味后即可出锅饮用。（记者高敏华、曾焕阳）