小寒大寒，冷成冰团！中医专家提醒保暖防流感

5日是小寒节气，恰逢腊八节。民间谚云：小寒大寒，冷成冰团。冷空气也将给广东带来湿冷天气。近日流感高发，中医专家提醒市民做好保暖，防止心脑血管等疾病复发。

广东省中医院中医经典科主任颜芳指出，广东近日进入湿冷模式，穿衣要讲“衣服气候”。衣着的过少过薄、室温过低既易感冒又耗阳气。反之，衣着过多过厚，室温过高则腠理开泄，阳气不得潜藏，寒邪也易于侵入。理想的“衣服气候”是指衣服里层与皮肤间的温度应始终保持在32℃—33℃，可缓冲外界寒冷天气对人体的侵袭。其次，要注重双脚的保暖。中医认为，足部受寒，势必影响内脏，可引致腹泻、月经不调、阳痿、腰腿痛等病症。市民可在睡前用温水洗脚，并搓脚心100—200次，以补肾健脑。

“寒为阴邪，常伤阳气”，人体阳气好比天上的太阳，赐予自然界光明与温暖，失去它万物无法生存。现代医学也认为，患有心脑血管病的人，应注意防寒。如冠心病因寒冷易诱发心绞痛和心肌梗塞；同时应节制房事，《寿世保元》中指出：“精乃肾之主，冬季养生应节制房事，不能恣其情欲，伤其肾精。”

冬季尤其要注意情绪调节。中医认为怒则气上，扰动阳气。因此，在冬季要防止季节性情感失调症的发生。所谓季节性情感失调症，是指一些人在冬季易发生情绪抑郁、懒散嗜睡、昏昏沉沉等现象，并且年复一年地出现这种现象多见于青年，尤其是女性。预防的方法是多晒太阳以延长光照时间，这是调养情绪的天然疗法。

根据中医“秋冬养阴”“无扰乎阳”“虚则补之，寒者温之”的原则，在冬季膳食原则中应多吃温性的食物进行调理，以提高人体的耐寒能力。肾主咸味，心主苦味，咸能胜苦，故冬季饮食之味宜减咸增苦，遵循“少食咸，多食苦”的原则，以补心气、固肾气。元代忽思慧所著《饮膳正要》曰：“……冬气寒，宜食黍以热性治其寒。”也就是说，少食生冷，但也不宜躁热，有的放矢地食用一些滋阴潜阳、热量较高的膳食为宜。

民谚云：冬朝勿空心，夏夜勿饱食。因此，早上可煨生姜服少许，以驱风御寒。对于身体虚弱、慢性病患者，冬季也是运用中药汤药或膏方调理的好时机，俗语云“冬天进补，春来打虎”。小寒因处隆冬，土气旺，肾气弱，因此，饮食方面宜减甘增苦，补心助肺，调理肾脏。所谓“三九补一冬”，但小寒时切记不可大补。在饮食上可多吃羊肉、牛肉、芝麻、核桃、杏仁、瓜子、花生、松子、葡萄干等，也可结合药膳进行调补。