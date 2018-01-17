大寒养生做到“两不”

大寒是冬季的最后一个节气，也是一年中最冷的节气，大寒一过，便走向生机盎然的春天，又迎来新一年的节气轮回。大寒一过，我国大部分地区即进入一年中最冷的时期，风大、低温、地面积雪不化，民间有“大寒小寒，体内多寒，冻死老汉”的俗语来形容大寒的天寒地冻的严酷。大寒时节历来是保健养生的重要时期，此时阴气极盛，将由“冬藏”转为“春生”，中医认为，大寒养生要做到“两不”：不伤阳气、不损阴津。

不伤阳气

外出“全副武装” 尤其注意足部保暖

中医认为，寒气容易损伤人体的阳气。人体内的血液得温则易于流动，得寒就容易停滞。天气寒冷会使人体血管中的血液流动不畅，甚至引起淤血阻滞，从而加剧心脑血管疾病的发作几率，也会使体内的筋紧绷，引起疼痛和不适以及各种病症。

对于高血压、动脉硬化、冠心病等疾病患者来说，要更加注意防寒保暖，及时添衣，衣裤既要保暖性能好，又要柔软宽松，不宜穿得过紧，以利于血液的流畅。早晚要少出门，一定要外出的话，记得戴上口罩、帽子、围巾，穿上棉鞋，抵御严寒对身体的危害。

早上应尽可能晚起，等到中午或下午阳光晴好的时候可到户外活动一小时左右。晒太阳对身体好处良多，既温暖又补钙，还可促进血液循环，增强新陈代谢和免疫功能。在晴好的冬日，可以在室外伸出手脚，让阳光直接洒在手脚上，也可以背对着太阳直接晒背。

足部的保暖至关重要，因为脚是人体的“第二心脏”，脚有无数的神经末梢与大脑紧密相连，与人体健康息息相关。寒冷时节要加倍呵护双脚，加强脚部运动，平时外出尽可能步行。还可在室内做原地跑步锻炼，直到全身发热，手脚温暖。每天睡前坚持用热水泡脚。泡脚时搓揉刺激足部穴位，可调补元气，壮腰强筋，延缓衰老。

荤素搭配 温补不上火

大寒是冬藏与春生的转折点。此时饮食也应与之前的节气有所不同，要有意识的为身体适应春天的生发做准备。从饮食养生的角度讲，要特别注意在日常饮食中多食用一些温热食物，以此来抗寒气、保阳气。肉类如羊肉、牛肉等有滋补脾胃、温肾补阳的功能，鱼类中鲫鱼、黄鳝有补肝养血温阳益脾的功效。但是在大寒期间，一些燥热的食物比如辛辣、烧烤类食物不宜多吃，以免扰动虚火。

冬季常吃热量高或滋补的食物御寒保暖，很容易补过了头，平时也可以适当摄入一些蔬菜，如萝卜、青菜、白菜等，这样不仅可以平衡饮食，减轻高蛋白食物带来的脾胃负担，也能为冬天的养生做好扫尾，向春天的清淡饮食过渡。

生萝卜味辛性寒，熟萝卜味甘性微凉，有“小人参”之称。在菜肴比较丰盛的情况下，可以做一道白菜萝卜香菜汤，以消除体内过多的油脂。吃火锅时，尽可能多加点白菜、豆腐等凉性食物，有助于消解火锅的燥热之气。

也可有意识地增加大枣、百合、莲子、豆类、花生、松子、水果等副食的摄入，这些食物性味平和，适当进食，也可为身体适应春天的生发做好准备。

不损阴津

补水不失水

避免劳心费神

大寒期间养生的另一个重点在于滋阴。一般在长江流域从冬至开始降水减少，经过一个月之后的大寒节气正是最干燥的时期，白天平均空气湿度一般低于50%，有时室内湿度甚至只有30%左右。

随着天地间水气的减少，人体内的阴液也会容易不足，很多呼吸系统有宿疾的人常常会有咳嗽痰多或痰液黏稠、咳痰不净的感觉。心血管疾病患者更易造成血黏度的增高。如果由于高血压、年老等造成血管弹性功能下降，则更易诱发心梗、脑梗、脑出血等危险情况。

在起居方面，如果室内常开暖气或者空调，除了注意经常通风之外，最好可以使用些空气加湿器之类以提高空气中的湿度，晚上睡觉如果用电热毯，也尽量不要开过夜或开太热。尽可能增加饮水量，不要等口干后再喝水。每天入睡前和起床后，都要喝一杯温水。洗澡前后最好也各喝一点水，以补充流失的水分。

大寒时节，切忌运动过量，出汗太多，避免阳气随汗液而出，受到损伤。锻炼应选在广场向阳的地方进行，运动项目可根据自己的喜好，选择快走、慢跑、广场舞等。运动强度根据自己的身体状况而定，以微微出汗最好，雾霾、下雪天，最好暂停锻炼。

时近春节，是工作最忙时，加上家里扫撒庭院、采办年货等准备过年，人也极易疲劳，耗精伤神。适当休息、保持心情平静对养阴也很重要。