最强冷天气大寒到了！送您一份“抗冻秘籍”

1月20日是二十四节气中最后一个节气——大寒，也是“四九”的第四天，想必大家都和小编一样，觉得真的太冷啦!俗话说，“小寒大寒，冻成一团”。我国大部分地区小寒和大寒期间都是最冷时期。小编为大家精心准备了 “抗冻秘籍”!

补充维生素

研究发现，维生素B2和维生素E具有帮助人体抵御寒冷的作用，一般人在-6℃～-5℃时可能发生冻伤，而补充维生素B2之后，-9℃～-7℃时才发生冻伤。如果同时补充维生素B2和维生素E，那么人们耐受寒冷的能力更强。

常按期门穴

中华瑜珈协会迷罗：此时的养生重点在于调节肝胆经，这样能升发阳气防风寒。期门穴为肝经的募穴，是脏腑之气汇聚于胸腹部的特定穴位。期门穴位于乳头正下方，第6肋间隙，前正中线旁开4寸。而章门穴在腋中线，第一浮肋前端，屈肘合腋时正当肘尖尽处。找不到具体的穴位也没有关系，只要将双手掌面贴于乳房下方，以八字形式往下用力推，便可以刺激到这四个穴位。每天早晚分别反复推5分钟左右。

熬点银耳红枣羹

郑州市第三人民医院营养科主任侯喜信：大寒除了要继续注重滋补肾阴外，还要兼顾养肝，熬一些银耳红枣羹，在羹里可加入无核且瓣膜较薄的橘子，除了能够护肝，还能够润肺和止咳，对呼吸道疾病也有好处。熬羹时银耳量要足，煮的时间要长才会黏稠成羹状。

做个中药足浴

北京中医药大学东直门医院推拿科主任刘长信：中药足浴有改善血液循环的作用，特别是对于冬季四肢冰冷的人来说效果不错，同时能通络止痛、消炎退肿，对于冻疮有治疗作用。可以去中医院找中医开方，在医生指导下泡脚。