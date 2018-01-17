大寒节气 重在温补肾阳

大寒是二十四节气中最后一个节气。每年1月20日前后，太阳到达黄经300°时为大寒。大寒，是天气寒冷到极点的意思，过了大寒，又迎来新一年的节气轮回。大寒开始，冬天也就只剩下半个月了。此时，就快到交一年“养生作业”的时候了。这一年，身体养得好不好，开春就可见分晓。对此，深圳市中医院治未病中心汪栋材专家建议，冬季养生需抓紧这剩下的10多天，好好进补，好好休息，静候春天。而大寒节气养生的重点则在于温补肾阳。

汪栋材说，由于大寒是一年中的最后一个节气，与立春相交接，所以在饮食上与小寒略有不同。

首先，冬三月的进补量应逐渐减少，以顺应季节的变化。其次，在进补中应适当增添一些具有升散性质的食物，为适应春天升发特性做准备。最后，还要考虑大寒期间是感冒等呼吸道传染性疾病高发期，应适当多吃一些温散风寒的食物，以防御风寒邪气的侵扰。

日常饮食中，可常食用具有辛温解表、发散风寒的食物，如紫苏叶、生姜、大葱、辣椒、花椒、桂皮等。例如，当有人因外感风寒而致轻度感冒时，常常会用生姜加红糖水来治疗，有较好的疗效。

随着年龄的增长，身体的阳气是逐渐衰退的，老人在冬季需要补肾阳。另外，对于不孕不育的人，大寒这个天气也是温补肾阳最好的一个时机。

此外，按摩肚子能补肾阳。汪栋材说，按摩关元穴、命门穴即可达到补肾阳的效果。脐周围是中焦，脐下就属于下焦，肾属下焦。关元穴在脐下3寸（4横指），用手掌心（劳宫穴）按摩关元穴，身后与关元穴对着的命门穴，脐下3寸（4横指），是守护生命的大门，是督脉上的一个穴位，两手交叉在后面按揉，按揉在原地，不是搓皮，得有一定压力，手心手掌是有一定温度的。这套手法必须每天做，尤其到大寒以后，关元穴补肾非常好。

小贴士 大寒时节不妨食补养生

1.八宝饭

糯米100克、大米100克、赤小豆50克、薏米50克、莲子20克、枸杞子20克、桂圆肉20克、大枣50克。将赤小豆、薏米、莲子用清水洗净，浸泡2小时，再加入糯米、大米等，用旺火蒸熟，加白糖适量食用。有健脾益气、养血安神的作用，适用于身体虚弱、倦怠乏力等气血两虚的人群。

2.芪杞炖子鸡

童子鸡1只（约500克）、黄芪30克、枸杞子30克、白术10克，调料适量。将童子鸡洗净，切为小块，加入诸种补益中药和葱姜蒜盐酒等调料，用文火慢炖1小时，食肉喝汤。有补中益气、滋阴助阳、增强机体抗病能力的作用，适用于体质虚弱、易患风寒感冒者。