小寒是二十四节气中的第二十三个节气，正值“三九前后”，标志着开始进入一年中最寒冷的日子。在北方地区有“小寒大寒，滴水成冰”的说法，在江南也有“小寒大寒，冷成冰团”的说法。随着严寒的到来，保暖驱寒是必不可少的，在饮食上，除了保证能量的充足摄入外，建议适量吃些羊肉、羊肝。《本草纲目》中对羊肉作用的描述：“能暖中补虚，补中益气，开胃健身，益肾气，养胆明目，治虚劳寒冷，五劳七伤”。

羊肉营养丰富

从现代营养学来看，羊肉富含蛋白质、脂类、维生素A、B族维生素及铁、锌等矿物质。羊肉中蛋白质的含量比猪肉高，脂肪含量却低于猪肉，它的蛋白质含量在20%左右，其氨基酸组成与人体需要较接近，营养价值较高。羊肝中除了富含蛋白质和脂类外，维生素A、B族维生素含量和铁的含量也很高，每100克羊肝中维生素A含量可达2万微克以上，羊肉中的铁主要以血红素形式存在，有较高的生物利用率，因此经常吃羊肝，不仅可以预防微量营养素的缺乏，增强免疫力，还有助于预防缺铁贫血的发生。但也要注意，一次不要吃大量的羊肝，否则，就会引起维生素A摄入过量，对健康不利。

吃法有讲究

羊肉的吃法很多，包括炒、烤、炖、涮、炸、煲汤等。比较有名的吃法有葱爆羊肉、芝麻羊肉、清炖羊肉、红焖羊肉、炒烤羊肉、手抓羊肉、涮羊肉、羊肉汤等。在炖羊肉的同时，可以配上萝卜、山药、栗子、核桃仁一起炖，营养会更加全面。做羊肉的时候，葱、姜等调料也不能少，可以去掉膻味，增加羊肉的鲜香味。

考虑到目前我国居民中体重超重的人较多，建议多采用炖、或涮的方法烹调羊肉，少用炸或烤的方法。

炖：可以和萝卜等一起炖。炖羊肉最大优点是既能吃肉又能喝汤，在寒冷的早上，来上一碗羊肉汤，配上一个刚刚烙好的火烧，既能饱腹又能驱寒。

涮：涮羊肉要注意选用新鲜的肉片，肉要涮透，不要贪图口感吃不熟的羊肉。肥胖的人，选羊肉时，要选瘦点的肉，同时配多种绿叶蔬菜。涮羊肉的小料中盐的含量比较高，要少吃。

扒：扒羊肉条味道鲜美，是不错的一种选择。

烤：烤羊肉串、烤羊腿等味道鲜美，广受人们的喜爱，但在烤的过程中会产生一些致癌物质，不宜经常吃、多吃。

酥：酥羊肉要经过一个油炸的过程，虽然可口，但能量较高，最好少吃。

有些人爱吃羊脑、羊杂，但要注意：羊脑、羊杂中含有较多的胆固醇，每100克羊脑中含2400毫克以上的胆固醇，100克的羊杂中含的胆固醇在300毫克左右，是瘦肉的2~3倍，建议要少吃。

选购有门道

一头羊身上大部分的肉都是可以食用的，不同部位的羊肉也有着不同的滋味，烹饪方法上当然也会有所不同。

羊颈肉：羊颈肉是羊脖子附近的肉，这个地方的肉肥瘦相间，肉质干实，夹有细筋。适合用于炖、煮。

羊肋排：肋条即连着肋骨的肉，肥瘦互夹而无筋，外覆一层层薄膜，肥瘦结合，越肥越嫩，脂肪覆盖度好，质地松软，鲜嫩多汁，富含丰富的蛋白质和氨基酸，众所周知的法式羊排就是选用这个部位。适宜用于涮、烤、炒、爆、烧、焖。

羊胸肉：指的是前胸软骨两侧像海带一样薄长的肉，表面会覆有一层脂肪，但是煮熟后肉质肥而不腻。适合用于炖、煮汤。

羊里脊（别名：羊菲力）：里脊肉是紧靠脊骨后侧的小长条肉，是全羊身上最鲜嫩的两条瘦肉，又因为形似竹笋又称“竹笋羊肉”，羊里脊肉蛋白质含量高，而脂肪含量低且肉质细腻，鲜嫩多汁素有“肉中骄子”的美称。适合熘、炒、炸、煎、爆炒等方式。（刘远整理）