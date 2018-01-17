按中国传统农历，1月20日是大寒节气，岭南民谚有云：“小寒大寒无风自寒”，在传统节气中最冷的一天，广东民间形成吃糯米饭的习俗。过去穷人家防寒条件简陋，没有更多营养品食用，从大寒开始吃上一碗糯米饭就算是补身体了。中医认为，糯米性温、味甘，入肺、脾经，有补虚、补血、健脾暖胃作用，是一种温和的滋补品。

糯米补脾胃益肺气

如今在广东常见这样的情景：大寒来临前，家家户户煮上一锅香喷喷的糯米饭，伴入“腊味”、虾米、干鱿鱼、冬菇等，以迎接传统节气中最冷的一天。

中医认为糯米性温味甘，能温暖脾胃，补益中气。明代李时珍《本草纲目》中提及，糯米脾肺虚寒者宜之，是“补脾胃、益肺气之谷”。脾胃温暖后，人的气息就会变得相当顺畅，从而起到御寒的作用，尤其适用于脾胃虚寒者。此外，糯米还含有蛋白质、钙、磷、铁、烟酸等丰富营养，可以称得上是温补强壮的食品。

不过，值得提醒的是，糯米虽好，却也不能贪吃。吃时最好将日常主食摄入量减少,否则会由于糯米本身黏滞、不易消化，而引致胸腹胀满，这就得不偿失了。特别是老人、儿童等肠胃功能本身很弱的人需要特别注意。

杂粮腊八粥更养人

在大寒之后的腊八节，中国多地也有与糯米相关的饮食习俗，那就是喝腊八粥，粥中不仅有养人的糯米，还加入五谷杂粮，所以腊八粥也被奉为营养粥。相传腊八节喝腊八粥的历史始于宋代，有近千年传统，每逢腊月初八这天，不论是朝廷、官府、寺院还是黎民百姓家都要做腊八粥。民间传统腊八粥讲究选用八种主料，八种佐料，与腊八的“八”相吻合，主料为米类和豆类，米类有小米、黄米、粳米、糯米等，豆类有红豆、绿豆、黑豆等，佐料则习惯在核桃、红枣、瓜子、莲子、花生、葡萄干等。

按照祖国传统医学的养生方法分析，腊八粥的主要原料中，除糯米有温脾益气的作用外，粳米有补中益气、养脾胃、和五脏、除烦止渴、益精等功用；薏米具有健脾、补肺、清热、渗湿的功能，经常食用对慢性肠炎、消化不良等症也有良效。豆类、果仁也是腊八粥的配料，像赤小豆具有健脾燥湿、利水消肿的功效，对于脾虚腹泻以及水肿有一定的辅助治疗作用；花生有“长生果”的美称，具有润肺、和胃、止咳、利尿、下乳等多种功能。核桃仁具有补肾纳气、益智健脑、强筋壮骨的作用等等。

糯米酒通血脉

智慧的中国人还将糯米酿制成米酒，使之又演化出一种养人饮食。米酒，在中国南北各地有多种名称，如糯米酒、甜酒、酒酿、醪糟，相传已有2000多年的食用历史，是老百姓喜爱的一种营养保健食品。我们最常见的食用风俗是给坐月子的产妇食用米酒，以促进乳汁分泌，帮助产妇恢复体能。比如客家人用月子酒(娘酒)煮30天的“娘酒鸡”为产妇调补；江苏传统的月子餐“酒酿煮鸡蛋”很受产妇欢迎；湖北地区的人们在“米酒鸡蛋”基础上增加补气血的红糖；安徽农村坐月子是用大灶烧开整锅米酒再煮月子餐；而浙江绍兴用的是米酒，华东是用酒酿，西南地区则用甜酒或醪糟……

《本草纲目》将米酒列入药酒类之首。《本草纲目》记载，“米酒通血脉、壮肠胃、润皮肤、散湿气”，现代营养学也发现，米酒含蛋白质、氨基酸、维生素B、维生素E和矿物质等营养物质。但是鉴于酒精对于母婴的危害，现代医学建议产后妈妈采用完全去除酒精、保留米酒营养精华的月子餐专用汤头，直接用于煲汤、煮粥、煮饭，可更好帮助产后妈妈补充能量、畅通气血，促进新陈代谢、加速身体复原。

大寒遵守保阴潜阳饮食原则

广东省中医院肝病专科池晓玲教授谈到，大寒节气仍然是冬令进补的好时机。能饮酒的人亦可以药酒进补，药补的类别、剂量、次数应在医生的指导下使用，不过糯米酒这样温和的药酒，无需太多禁忌。正所谓“药补不如食补”，当然通过食物补养身体更好。

池晓玲说，大寒节气的饮食仍应遵守保阴潜阳的冬季饮食原则。饮食宜减咸增苦以养心气，使肾气坚固，切忌黏硬、生冷食物，宜热食，以防止损害脾胃阳气。但燥热之物不可过食，食物的味道可适当浓一些，要有一定量的脂类，保持一定的热量。此外，还应多食用黄绿色蔬菜，如胡萝卜、油菜、菠菜等。，此外，也可把药补寓于食补之中，因为很多药物本身就是食材，如枸杞、淮山、百合等，各人可根据自身的体质选择适当的药物进行食补。