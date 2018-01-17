“大寒”养生，讲个“暖”字

1月20日是“大寒”。同小寒一样，大寒也是表征天气寒冷程度的节气。“小寒大寒，冷成一团”的谚语，说明大寒节气也是一年中的寒冷时期。广东省中医院池晓玲教授表示，大寒是一年中的最后一个节气，但在一年的运气变化之中，却是一年的开始。每年的“运”“气”的循环变化均始于大寒，随着大寒的到来，虽仍处于寒冷时期，但已隐隐感受到春季的气息，此时人的身、心状态均应随着季节的变化而加以调整，以适应新的一年。

1.精神：暖身先暖心

所谓“暖身先暖心，心暖则身温”。池晓玲解释说，意思是说心神旺盛，气机通畅，血脉顺和，全身才能温暖，方可抵御严冬酷寒的侵袭。因此在大寒时节，我们应安心养性，怡神敛气，可以通过适宜的活动、娱乐来调剂，保持心情舒畅，使体内的气血和顺，不扰乱机体内闭藏的阳气，做到“正气存内，邪不可干”。

2.饮食：糯米暖笠笠

大寒节气的饮食仍应遵守保阴潜阳的冬季饮食原则。池晓玲建议说，饮食宜减咸增苦以养心气，使肾气坚固，切忌黏硬、生冷食物，宜热食，以防止损害脾胃阳气。但燥热之物不可过食，食物的味道可适当浓一些，要有一定量的脂类，保持一定的热量。此外，还应多食用黄绿色蔬菜，如胡萝卜、油菜、菠菜等。

大寒与立春相交接，讲究的人家在饮食上也顺应季节的变化。大寒进补的食物量逐渐减少，多添加些具有升散性质的食物，以适应春天万物的升发。广东佛山等地民间有大寒节瓦锅蒸煮糯米饭的习俗，认为糯米比大米含糖量高，食用后全身感觉暖和，利于驱寒。中医理论认为糯米有补中益气之功效，在寒冷的季节吃糯米饭最适宜。加之糯米饭寓意温暖，从年头到年尾“暖笠笠”，更是有吉祥之意。

3.起居：防风护足好御寒

大寒是冬季的最后一个节气，在起居方面仍要顺应冬季闭藏的特性，做到早睡晚起，早睡是为了养人体的阳气，晚起是为养阴气。另一方面，古语有云“大寒大寒，防风御寒”，大寒时节除了注意防寒之外，还须防风，衣着要随着气温变化而增减，手脚易冻，尤其应注意保暖。

大寒时节，除了做到早睡晚起，防寒防风外，最好养成睡前洗脚的好习惯。俗话说“寒从脚起，冷从腿来”，人的腿脚一冷，全身皆冷。“饭后三百步，睡前一盆汤”，入睡前以热水洗脚，能使血管扩张，血流加快，改善脚部皮肤和组织的营养，降低肌张力，改善睡眠质量，对于预防冻脚和防病保健都有益处，特别是那些爱在夜间看书写作，久坐到深夜的人，在睡觉之前，更应该用热水泡脚。

4.运动：动一动少闹病

俗话说“冬天动一动，少闹一场病；冬天懒一懒，多喝药一碗”。冬季活动、锻炼对养生有特殊意义。

大寒时节的运动不宜过度激烈，避免扰动阳气，同时室外活动不可起得太早，等日出后为好，建议可以在阳光晴好的天气，上午10：00左右，下午2：00左右户外活动1个多小时。运动方式可选择慢跑、快走、登山、太极拳、郭林气功、八段锦等等。如果室内运动，避免剧烈运动而大汗淋漓，伤津耗气，不利于养生。

5.滋补：膏方调气血

冬令进补，是中医“天人合一”思想的具体体现，冬令阳气收藏，适合进补。但这个“补”，应该理解为“删多余、补不足”，寓“固本清源”为一体。而膏方是靠医生正确运用中医基础理论，辨体质、辨证候、辨年龄，综合患者人文环境等各项数据，进行个体化调养身体。它能对整体调达血气，平衡阴阳，剿抚兼施。

广州中医药大学附属第一医院陶双友博士介绍，膏方尤其受到女性欢迎，“女性以血为本，而膏方调补气血，养血膏、调经膏都很适合女性。广东省中医院治未病中心副主任医师林嬿钊也谈到，中药膏方以调补阴阳气血平衡为主，温补脾肾之阳，滋补肝肾之阴，益气补血，对于改善女性更年期等症状尤为明显。

当然每一种膏都有自己的适用人群，林嬿钊表示，选方调养也因人而异才能起到作用，若体质不是对得很准，用起来效果不好，甚至有反效果。“膏方中多含补益气血阴阳的成分，其性黏腻难化，若不顾实际情况，一味纯补，反而会妨碍气血。比如近两年流行的固元膏，主要是对气血亏虚、脾虚症状有一定的调理作用，但是岭南一带的人，体虚又容易上火，吃了固元膏，反而容易上火。”