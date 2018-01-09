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这三类人少喝茶

国家一级公共营养师 李晓丽

2018年01月09日08:48 来源：人民网-生命时报

喝茶是中国传统养生方式，对人体健康有很有益处，比如抗氧化、抗衰老、降血脂等。喝茶虽好，但也不是每个人都适用，其中，三类人最好少喝茶。

胃溃疡患者。患有胃溃疡、十二指肠溃疡或慢性萎缩性胃炎的人，最好不喝茶，尤其是不宜喝浓茶或空腹饮茶。茶叶含有的咖啡因和鞣酸会刺激胃黏膜，促进胃酸分泌，加重溃疡创伤。如果常饮浓茶，还有可能导致病情恶化。平时胃酸分泌过多的人更不适合饮用普洱茶和红茶，这两种茶叶的咖啡因含量比较高。

失眠或神经衰弱者。咖啡因有兴奋神经中枢的作用。如果平时就有失眠或神经衰弱等症状的人，对咖啡因比较敏感，最好在下午3点后就停止饮茶或咖啡，以免影响晚上的睡眠。

心律失常者。咖啡因会使人的心跳加快，造成心动过速等，甚至心悸，对心脑血管疾病患者来说，是一种潜在的威胁。如果有些人平时就有心律失常的现象，或者对茶、咖啡特别敏感，空腹喝茶，可能会引发头晕、心悸等不适症状，增加心脏负担，使病情更加严重。▲

(责编：权娟、许心怡)


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