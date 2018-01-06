冬日防治足跟皲裂有何妙招？

冬季里天气干燥，足跟干裂常常困扰着大家。足跟干裂的临床特点为足部皮肤粗糙增厚，出现裂隙、局部疼痛，可伴有出血，甚至走路不敢着地，活动受限。中医称为“破裂疮”。此病多发于成年人，尤其是老年人的常见病、多发病，虽不算什么大病，但大多迁延不愈，使人痛苦不堪，冬季尤甚。

足皲裂的发生与局部皮肤的解剖生理学特点及多种外在因素有关，也与全身状况有一定关系。足部皮肤的解剖生理特点是足跟处角质层极厚，可多达100余层，角质细胞排列不规则。并且此部位皮肤无毛囊和皮脂腺，这就使局部皮肤水分的保持、皮脂对皮肤的濡润受到一定限制，当各种外界因素影响时，容易发生皮肤皲裂。外界因素包括多种物理、化学因素，如寒冷季节的户外活动，经常使用清洁剂，足部浅表真菌感染及局部的过度磨擦等，致皮肤弹性降低，牵拉后引起皲裂。

中医认为，足跟皲裂是由于肌肤外受寒冷风燥以致血脉阻滞、肌体气机不调，血脉运行不畅，四肢末端经脉失养，渐枯渐槁变脆，内由脾肾不足，气虚血燥，肌肤失养所致。《诸病源候论》云：“皲裂者，肌肉破也。言冬时触冒风寒，手足破，故谓之皲裂。甚者由裂口溢血外出。”《诸病源候论·虚荣手足皮剥候》又云：“血行通荣五脏，五脏之气，滋养肌肤。虚劳内伤，血气衰弱，不能外荣于皮，故皮剥也。”

结合内外之因素。治疗足跟皲裂，首先应防寒保暖，在严寒的冬季，要特别注意脚部的保暖，穿袜子，暖和的鞋子。这对预防脚后跟皲裂十分有意义。中医外治以活血化淤、散寒润燥为主。可将草乌、羌活、当归、没药、红花、血竭、赤芍、细卒、生地、透骨草煮汤浸泡足部。中医內治以益气养血、滋阴润燥为主。中医经验方可用熟地20克，生地15克，山茱萸15克，百合15克，麦冬15克，天冬15克，白藓皮15克，荆芥15克，黄精15克，川芎10克，当归10克，红花10克。

脚后跟出现皲裂，有几点要注意：首先不要剪、撕裂开的皮，以免形成伤口；其次，别穿太紧的鞋，少走路，以免摩擦脚后跟，使角质层更厚；还有，用水浸泡脚后跟的时间不能太长，水温更不能太高。易发生足皲裂的患者在干燥寒冷的季节宜多吃油脂。病程较长或年老患者应该增加营养，滋补气血，适当多吃一些猪肝、猪皮、羊肉、阿胶、鱼肝油丸之类食品也十分必要。

（作者系北京朝阳区中医医院医师）