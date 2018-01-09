第三军医大学营养与食品研究中心副教授常徽中国人喝粥的历史至少有2000年以上，喝粥助人长寿的例子历史上很常见。南宋陆游在古稀之年，不仅齿牙完坚，且耳聪目明，最终活到85岁，就与爱喝粥有关。

但粥的种类多种多样，对于不同年龄、不同职业的人来说，喝粥也应该有不同的侧重。

孩子和老年人：煮软烂

老年人及消化系统尚未发育完善的儿童，由于消化吸收功能较弱，吃太多粗粮，会增加胃肠负担。可选择小米、大黄米、糙米等易消化的粗粮，烹调时要把粥煮得软烂黏糊些，以利于消化吸收。

体力劳动者：加坚果

体力劳动较多的人和正在长身体的青少年，对蛋白质等营养素的需求量较大。

除了选择燕麦等蛋白质较高的粮食熬粥外，还可以加些花生、核桃碎、瓜子仁等坚果种子，不但能补充营养，还能使粥的香味更浓。

应酬多的成年人：添杂豆

长期坐办公室活动量少，很容易囤积脂肪，而且平时免不了喝酒应酬，对肝脏和肠胃功能都不利。可在粥中加入杂豆（如红豆、绿豆）及蔬菜等，增加膳食纤维的摄入，有利于脂肪、胆固醇代谢，同时也能保持血糖稳定。

电脑一族：多深色原料

办公室一族经常面对电脑，可在粥里加些护眼食物，如深色的大黄米、小米、黑米、紫米、枸杞、胡萝卜等。大黄米、小米等深色食材中含有的类胡萝卜素在人体能转化为维生素A，有益眼睛健康；而黑米和紫米含有大量的花青素，能抵抗眼睛衰老。