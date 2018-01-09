如何才能睡个好觉？记住这些要点

一项调研显示，成年人一年内的失眠患病率高达57%。一方面，不少人饱受失眠的痛苦；另一方面，不少人却经常熬夜、通宵达旦，肆意浪费着宝贵的睡眠时间。

广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁介绍，睡眠的重要性大体上有以下几方面：消除疲劳，恢复体力；保护大脑，恢复精力；增强免疫力，康复机体；促进生长发育；延缓衰老，促进长寿；保护人的心理健康；有利于皮肤美容。

但如何保持良好的睡眠，这里面却有大讲究。

1.睡眠卧向

所谓卧向，是指睡眠时头足的方向位置。

唐梁说，尽量避免北首而卧。《千金要方·道林养性》提出：“头勿北卧，及墙北亦勿安床”。《老老恒言·安寝》也指出:“首勿北卧，谓避地气”，古代养生家在这一点上基本一致。认为北方主冬主寒，恐北首而卧阴寒之气直伤人体元阳，损害元神之府。

2.睡眠时间

春夏宜晚睡早起(每天大约需睡5~7个小时)，秋季宜早睡早起(每天大约需睡7~8个小时)，进入冬季后，宜早睡晚起(每天大约需睡8~9个小时)。

阳光充足的日子一般人睡眠时间短，气候恶劣的天气里一般人的睡眠时间长。无论是“夜猫子型”的人，还是“早睡晚起型”的人，都应该找准自己的生物钟。按时作息，可提高睡眠休息的效率。

传统养生认为，要睡子午觉，即子(夜间11时到凌晨1时)、午(白天11时到13时)两个时辰人体需要适当休息。中医认为，子午之时，阴阳交接，极盛及衰，体内气血阴阳极不平衡，必欲静卧，以候气复。

现代研究也发现，夜间0时至4时，机体各器官功率降至最低；中午12时至1时，是人体交感神经最疲劳的时间，因此子午睡眠的质量和效率都好，符合养生道理。

3.睡觉姿势

身睡如弓效果好，向右侧卧负担轻。专家认为，不宜俯卧或把头埋在被子里睡觉，特别是老年人，仰卧、俯卧、左侧卧均不适宜，以右侧卧最好。研究表明，“睡如弓”能够恰到好处地减小地心对人体的作用力。

由于人体的心脏多在身体左侧，向右侧卧可以减轻心脏承受的压力，有利于胃排空，同时双手避免放在胸部心脏附近，避免因为噩梦而惊醒。

对女性来说，侧卧较仰卧和俯卧好。俯卧可使颜面皮肤血液循环受影响，致皱纹增加。仰卧对妇女盆腔血液循环不利，易致各种月经病。孕妇宜取左侧卧，尤其是进入中、晚期妊娠的人。

4.睡眠环境

卧室不要过大，面积小于20平方米。卧室要光线宜暗，保持安静，尽量不要开灯睡觉。卧室避免放置过多的电器，以确保人脑休息中不受太多干扰。此外，也不要佩戴项链、手镯、戒指、手表、假牙、手机等物品睡觉。

小贴士：睡眠十忌

我国古人把睡眠经验总结为“睡眠十忌”：一忌仰卧；二忌忧虑；三忌睡前恼怒；四忌睡前进食；五忌睡卧言语；六忌睡卧对灯光；七忌睡时张口；八忌夜卧覆首；九忌卧处当风；十忌睡卧对炉火。（全媒体记者伍仞 通讯员黄月星）