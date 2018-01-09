冬季养生：藏肾护阳平安过冬

受访专家：湖南中医药大学第一附属医院中医内科主任医师 黄政德

“冬者，天地闭藏，水冰地圻。”冬季万物闭藏，自然界阴盛阳衰，草木凋零，冰冻虫伏，潜藏阳气，以待来春。这个时节，国家级名老中医、湖南中医药大学第一附属医院中医内科主任医师黄政德建议，做好以下几点，可以冬养身心。

早睡晚起，藏肾固阳

中医养生家认为，肾属水，开窍于耳和二阴，“其味为咸，其华在头发，其液为唾”，功能为藏精，主人体的生长、发育、生殖和水液代谢。

冬天，肾脏像水一样开始潜藏、凝滞，人体阳气内收，精气固藏，所以毛发黑润、牙齿坚固，腰背挺直，反应敏捷，耳聪目明。若封藏不固，精气就会流失，出现发枯齿摇、耳目失聪、喘息咳嗽、腰膝酸软、二便失常等不良现象。

顺从自然界的规律，人才能不干扰自身潜伏的阳气。冬季，天黑得早、亮得晚，就应该提早入睡、等到日光较为充足时再起床。青年人可以从深秋开始，坚持用冷水洗脸，增强身体的抗寒能力。老年人要避免在大寒、大风、雾露中锻炼，避免受寒，谨防心血管疾病发生。

冬季进补，因人而异

冬至后，阴气开始消退，阳气开始回升，在闭藏中含有活泼的生机。趁此时进补，药力易于积蓄并发挥效能，是调养虚弱病症的最好时机。

冬季进补的方法有两大类：一类是食补，一类是药补。阳气虚弱、气血不足的老人及身体虚弱的病人，推荐用食物补益，如羊肉性温热，可温补强壮；鸡肉偏甘温，可温中益气、补精填髓；牛骨髓、蛤蟆油（别称雪蛤膏）等，则有壮阳的作用。

阴虚的人，常表现为咽干舌燥、心烦易怒、失眠多梦、头晕耳鸣等，可以吃鹅肉、鸭肉进补。鹅肉性味甘平，鲜嫩松软，清香不腻，有“利五脏，解五脏热，止消渴”的作用。鹅肉炖萝卜可大顺肺气，止咳、化痰、平喘，所以自古就流传着“喝鹅汤、吃鹅肉，一年四季不咳嗽”的谚语。鸭肉性甘寒，有益阴养胃、补肾、消肿和止咳化痰的作用，同海带炖食，能软化血管、降低血压；和竹笋炖食，可辅助治疗老年人的痔疮。此外，鳖、龟、藕、木耳等，也是阴虚老人冬季进补的有益食品。

一般身体虚弱者，在条件许可的情况下，可加服一些瘦猪肉、牛肉，以及牛奶、鸡蛋、豆浆、红枣等，有扶正祛邪之功。但像鱼翅、海参、燕窝等补品，价格昂贵，从营养角度来讲，未必与其身价相称，因此不要盲目迷信而进补。

勤练功法补肾气

勤锻炼、多练功，可以帮助养阳气、固肾气。黄政德推荐了一些配合季节、时令的养生功法，如节气导引法和以下三种功法。

1.六气治肾法。

练功法：每日清晨洗漱完毕，于静室内闭目静坐，先叩齿36遍，然后用舌在口中搅动，待口中津液盈满，含漱数遍，分3次咽下，并送至丹田。稍停片刻，用鼻缓缓吸气，舌舔上腭；然后口微张，徐徐吐气，并发“吹”的声音，以耳听不见为度。如此反复30遍。

功效：预防、缓解、治疗肾虚所致的腰痛、膝冷、耳鸣、口舌生疮、皮肤四肢麻木无知觉等病症。

2.肾脏导引法。

练功法：盘坐，两手从胸前上抬至头顶，手心向上，手指向后，先向左转腰45度，稍待几秒后身体复正；然后，左手下降放置左膝上，右手挽住左手的肘关节。如此左右各10遍。再起身，身体略向前倾，以左脚为重心，右脚前踩、后踏数十次；再以右脚为重心，左脚前踩、后踏数十次。

功效：有祛除、防止腰肾风邪积聚的作用，对治疗腰间疼痛、活动不便有效。

3.按摩补肾功。

练功法：早晨醒后，披衣盘坐床上，将双手放在左右腰部肾区，按摩36次；再按摩左右脚心的涌泉穴36次；然后两手掌搓热，按摩面部36次，轻揉眼36次。

功效：防治头晕、腰膝酸软、腰痛、双下肢浮肿等病症，有养颜、明目的作用。（特约记者 陈 双）