(广东省中医院治未病中心副主任医师 朱晓平)俗话说：“千金难买好睡眠”，甚至有人认为“睡眠是最好的药”。人一天一般需要8个小时以上的睡眠时间，且应该保证睡眠的质量。如果长期睡眠不足或睡眠质量太差，大脑的疲劳难以恢复，其机能就会受到严重影响，聪明人也会变糊涂。很多人神经衰弱就是严重睡眠不足引发的。

严女士曾有一段时间患上了重度失眠症，常常夜不能寐，或者睡后很容易醒，醒来后又无法入眠，如此反复让她疲惫不堪，于是向我求教。我介绍了一个喝茶治失眠的轻松办法。她听了觉得很奇怪，问我，通常都说喝茶让人兴奋，那样岂不是越喝越失眠?

我向她解释到，其实喝茶治失眠是有讲究的，早上喝和晚上喝作用各不相同。比如早上要喝普通的红茶，这确实是有兴奋作用的，目的是提神醒脑，这样白天精神足一些;晚上要喝枸杞子茶，用枸杞子15克，加柏子仁15克或五味子10克，开水冲泡，加盖焖5分钟即成枸杞子茶，其中五味子、柏子仁这两味药都是中医里经典的宁心安神、安眠镇静类药物。

《本草纲目》记载，柏子仁具有“养心气，润肾燥，安魂定魄，益智宁神”之效，五味子里的五味子甲素、丙素、醇乙，柏子仁里的柏子仁皂苷和柏子仁油均有确切的改善睡眠的功效。至于枸杞子，虽然没有直接的安眠作用，但它却是一味滋补中药，可以抗疲劳，加快体内代谢产物的清除。对于长期失眠，或因一系列心理压力造成的疲惫状态者服用正好适合。

我还告诉她，除了喝茶外，最关键的是要保持乐观，对待生活中的非原则性问题不要太过计较，想开了，这失眠就能完全消除了。严女士回去坚持用以上偏方治疗了一段时间，果然每日晚上都睡得挺好。业余时间，她常参加活动广交朋友，渐渐地走出了失眠的阴影。