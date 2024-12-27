“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“车辆转手7次，涉及600余次违章！”近日，一则有关二手车交易的维权新闻引发关注。由于该车辆在多次买卖中均未签订合同和办理过户手续，且存在600余次违章记录，引发历任车主连环诉讼。

年关临近，汽车消费市场迎来传统旺季，二手车市场交易也愈发活跃。然而，对消费者而言，想买辆称心如意的二手车，并非“一手交钱一手交货”那么简单。

“拍卖服务中心车辆报告不真实，付款后查出车辆涉水记录”“车款已付清，融资租赁公司却迟迟不给解押材料和绿本”“商家欺骗消费者交押金”“试驾阶段就出现安全隐患，商家隐瞒车况强买强卖不退车”“检测作假，售后不作为，不按合同约定处理”……在人民网“人民投诉”平台上，近期有不少二手车交易乱象的投诉，具体问题大多聚焦于——

车辆报告弄虚作假，如私自篡改修车记录、涉水记录、里程记录、保险信息、违章信息等，消费者付款后车辆到手使用时方才知晓；商家鱼目混珠、以次充好，刻意隐瞒车辆来源，运营车充当非运营车辆卖，涉案车辆充当正常车辆卖；订金、押金、保证金随意收，取消交易后商家拒不退还；交易合同陷阱多，发票真假难辨，车辆售后维修服务难保障；实际贷款数额与申请额度不符、手续费多少不明了、提前还款收取高额违约金，金融贷款“陷阱”防不胜防……

网友涉及二手车交易相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

中国汽车流通协会最新数据显示，今年1-11月二手车累计交易量1771.39万辆，同比增长5.74%，累计交易金额为11652.43亿元。随着消费者偏好的日趋多元化，二手车市场正成为推动汽车行业发展的新引擎。

为优化二手车交易环境，近年来，二手车商、拍卖平台、服务机构以及车企都致力于破解消费堵点痛点，升级服务，优化消费体验，塑造品牌，共同营造公平诚信透明的市场环境，增强了消费者买卖二手车的信心。

汽车属于大宗商品，专业性强，普通消费者对相关专业领域的了解有限，处于交易信息不对称的弱势地位。结合多地消协和相关市场监管部门发布的相关内容，“人民投诉”提醒消费者：

●选择正规渠道购买。消费者在购买二手车之前，应先对意向车型的市场行情进行初步了解。购车时，尽量通过信誉良好、规模较大、口碑优良的大型二手车交易市场、诚信二手车电商平台、独立二手车经销商以及传统的4S店等正规渠道交易。仔细查询企业的营业执照、经营范围及其诚信记录等合法资质信息。

●与经营主体签订详细的书面合同，明确车辆性能、实际里程、配置及车龄等信息。

●接收车辆时，仔细查验车辆，必要时委托专业机构对车况进行检测，切实维护自身合法权益。

●购买车辆后，妥善保管经营主体的宣传资料及出具的保证书等有关证据，以及购车的有关票据、合同，避免事后维权遇到障碍。

●积极维护自身权益。如遭遇欺诈或发现产品存在质量问题，积极与商家协商，或及时向相关部门举报并保留好相关证据。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

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也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

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（本期编辑：曹淼）

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(责编：李源、吕骞)