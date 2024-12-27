打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>健康·生活

 人民投诉·一键维权 

消费曝光台|泡水车、事故车、低配高价……警惕二手车交易“套路”

2024年12月27日08:31 | 来源：人民网
小字号

“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“车辆转手7次，涉及600余次违章！”近日，一则有关二手车交易的维权新闻引发关注。由于该车辆在多次买卖中均未签订合同和办理过户手续，且存在600余次违章记录，引发历任车主连环诉讼。

年关临近，汽车消费市场迎来传统旺季，二手车市场交易也愈发活跃。然而，对消费者而言，想买辆称心如意的二手车，并非“一手交钱一手交货”那么简单。

“拍卖服务中心车辆报告不真实，付款后查出车辆涉水记录”“车款已付清，融资租赁公司却迟迟不给解押材料和绿本”“商家欺骗消费者交押金”“试驾阶段就出现安全隐患，商家隐瞒车况强买强卖不退车”“检测作假，售后不作为，不按合同约定处理”……在人民网“人民投诉”平台上，近期有不少二手车交易乱象的投诉，具体问题大多聚焦于——

车辆报告弄虚作假，如私自篡改修车记录、涉水记录、里程记录、保险信息、违章信息等，消费者付款后车辆到手使用时方才知晓；商家鱼目混珠、以次充好，刻意隐瞒车辆来源，运营车充当非运营车辆卖，涉案车辆充当正常车辆卖；订金、押金、保证金随意收，取消交易后商家拒不退还；交易合同陷阱多，发票真假难辨，车辆售后维修服务难保障；实际贷款数额与申请额度不符、手续费多少不明了、提前还款收取高额违约金，金融贷款“陷阱”防不胜防……

网友涉及二手车交易相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

中国汽车流通协会最新数据显示，今年1-11月二手车累计交易量1771.39万辆，同比增长5.74%，累计交易金额为11652.43亿元。随着消费者偏好的日趋多元化，二手车市场正成为推动汽车行业发展的新引擎。

为优化二手车交易环境，近年来，二手车商、拍卖平台、服务机构以及车企都致力于破解消费堵点痛点，升级服务，优化消费体验，塑造品牌，共同营造公平诚信透明的市场环境，增强了消费者买卖二手车的信心。

汽车属于大宗商品，专业性强，普通消费者对相关专业领域的了解有限，处于交易信息不对称的弱势地位。结合多地消协和相关市场监管部门发布的相关内容，“人民投诉”提醒消费者：

选择正规渠道购买。消费者在购买二手车之前，应先对意向车型的市场行情进行初步了解。购车时，尽量通过信誉良好、规模较大、口碑优良的大型二手车交易市场、诚信二手车电商平台、独立二手车经销商以及传统的4S店等正规渠道交易。仔细查询企业的营业执照、经营范围及其诚信记录等合法资质信息。

●与经营主体签订详细的书面合同，明确车辆性能、实际里程、配置及车龄等信息。

●接收车辆时，仔细查验车辆，必要时委托专业机构对车况进行检测，切实维护自身合法权益。

●购买车辆后，妥善保管经营主体的宣传资料及出具的保证书等有关证据，以及购车的有关票据、合同，避免事后维权遇到障碍。

积极维护自身权益。如遭遇欺诈或发现产品存在质量问题，积极与商家协商，或及时向相关部门举报并保留好相关证据。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：曹淼）

·消费曝光台|贩卖焦虑割“韭菜” 警惕这些AI培训套路

 ·消费曝光台|省心还是闹心？揭开产后康复消费乱象

· 消费曝光台|低价“注水”、缺斤短两……“金”光闪闪消费“坑”多难防

· 消费曝光台|捆绑消费、多拔多种……当心掉入这些口腔医疗消费“陷阱” 

· 消费曝光台| “提灯验车”、“低价诱租”、退改难……这些租车消费套路深

· 消费曝光台|低价引流、隐形消费……揭开摄影服务的“美丽陷阱”

·消费曝光台|洗坏不赔、衣物丢失……互联网洗衣“真香”么？ 

·消费曝光台| “星期宠”“美颜宠”“免费领养”……揭开宠物消费新陷阱

· 消费曝光台|“无抵押”“免息”“低息”，警惕这些网络贷款“套路”

· 消费曝光台|花两万挽回婚姻失败 揭开婚介消费“甜蜜陷阱”

· 消费曝光台|门票搭售保险、1日游变纯购物 “银发游”侵权乱象需警惕

· 消费曝光台|低价假药、货不对板 网购医药保健品需提高警惕

 · 消费曝光台|吃出异物、环境脏乱 外卖乱象亟待整治

 · 消费曝光台| 甲醛超标、低价陷阱、虚假房源……当心这些租房“套路”！

· 消费曝光台|速瘦、躺瘦、暴瘦 警惕减肥塑身消费陷阱

· 消费曝光台|虚假宣传、踩雷不断 二手交易平台乱象频发

(责编：李源、吕骞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部