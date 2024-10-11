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消费曝光台|门票搭售保险、1日游变纯购物 “银发游”侵权乱象需警惕

2024年10月11日08:19 | 来源：人民网
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“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

刚刚过去的国庆假期，文旅消费持续升温，老年群体也纷纷加入旅游大军，“银发旅游”市场持续火热。与此同时，“银发族”的出游体验也备受关注。

“我母亲参加涟水好风光旅行社盐城荷兰花海一日游，旅行社从早上6点上车至下午3点全部在一农舍内推销‘三无’产品”。在人民网“人民投诉”平台上，“景区取老人票时被强制购买保险”“景区规定60岁以上老人免费，但不花50元坐摆渡车严禁入内”“旅行途中老人因病无法继续跟团不退费”等侵害老年游客权益的投诉不在少数。

消费者通过“人民投诉”平台反映旅行社一日游诱骗老年人消费，高价兜售“三无”电器。（图片来自“人民投诉”用户）

消费者通过“人民投诉”平台反映旅行社一日游诱骗老年人消费，高价兜售“三无”电器。（图片来自“人民投诉”用户）

当前，“银发族”已成为旅游市场的活跃群体，然而针对“银发族”的旅游产品/服务的标准规范和监管治理，还有很多亟需改进、完善和提升的空间。

“人民投诉”平台梳理发现，“银发游”消费典型问题大多聚焦于——以低价、免费吃住为幌子吸引老年人，然后采用变相消费、强买强卖等各种手段诱导消费、诈骗；景区宣传老人免票，但通过区间车等强制服务变相强迫老人付费；线上平台旅游产品虚假宣传“适老”，诱导消费后实际老人无法体验；旅行社人员变相强制老人购物且无法退货退款；老年门票强制绑定保险等附加产品；旅程中因健康等原因退团或退订机票不给退费等等。

网友涉及旅游产品和服务欺诈的相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

网友涉及旅游产品和服务欺诈的相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

2023年4月10日，文化和旅游部发布通知，要求各地扎实开展旅游市场秩序整治，集中打击高频违法经营行为，坚决遏制“不合理低价游”苗头和市场乱象扩散势头，着力提升旅游服务质量，为游客营造好放心、安心、舒心的出行环境。今年，文化和旅游部部署开展旅游市场秩序专项整治行动，聚焦未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”等突出问题，集中查办了一批旅游市场案件，并于9月发布了第一批旅游市场秩序整治典型案例，有力维护了旅游者和旅游经营者合法权益。

结合多地文旅部门、消协、市场监管部门发布的相关内容，“人民投诉”提醒广大老年消费者，参团旅游防“坑”要把握关键几招：

√ 咨询环节，不要轻信口头承诺的各种服务标准。

选择旅行社前要通过全国旅游监管服务平台（https://mr.mct.gov.cn/）查询旅行社的资质和注册信息，确保旅行社资质齐全、经营范围明确，并签订正规旅行合同，不要一味追求低价，“离奇”的低价可能存有陷阱

警惕网上带联系方式的旅游札记、旅游美文、旅游小视频、跟帖感言、评论区留言和社区微信群里各种低价甚至免费的旅游信息

不要轻信其以“企业赞助、政府补贴”等各种名义和噱头宣传的低价团。

√ 签订合同环节，要确保签订合同、缴纳旅游费用的主体为同一家旅行社。

务必确认承担接待服务旅行社的准确信息、务必认真核对所签订旅游合同的具体条款、务必确定参团包价游费用、务必先签订旅游合同再缴纳定金和旅游费用、务必索要收费发票、自主决定是否购买人身意外伤害保险、自主决定是否参加购物和自费项目

缴纳出境旅游保证金应选择银行托管方式以保障资金安全。而且国家相关法规对旅行社单方面的霸王条款是不予承认的，因此，如果游客发现旅行社的合同明显不合理处，一定要与旅行社协商解决，切不可盲目签约。

√ 旅程游览环节看好“钱袋子”， 避免落入消费陷阱。

核对旅游行程安排是否与合同相符，旅游过程中及时收集旅行社不规范经营行为。

购买地方特色商品，一般应到当地正规商场购买，路边小店及景区内的土特产、纪念品最好不买或少买，尽量不要在旅游地购买价格昂贵的金、银、珠宝等商品。广大老年消费者不要轻信商家将保健食品吹嘘为“灵丹妙药”的片面宣传，不要贪图便宜，科学选购保健食品。

√ 保留证据，理性维权。

如果发现旅行社存在不规范经营行为，应注意收集有关视频、录音、照片等投诉和举报的有效证据。当自身合法权益受到损害时，首先与商家协商解决，如果和解不成可向相关部门投诉或依法通过法律途径进行维权。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：崔元苑）

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(责编：李源、高雷)

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