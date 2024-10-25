“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“无抵押”“免息贷”“自动审批秒放贷”，看到这样的网络贷款广告，你心动了吗？

近年来，互联网金融迅速发展，网贷服务平台也凭借操作简单、无抵押、放款快、额度高等优势，其数量迅猛增长。截至2023年末，全国共有网络小额贷款公司179家，实收资本1590亿元，贷款余额1739亿元。与此同时，消费者被“高利贷”“砍头息”“黑网贷”“连环贷”等层层套路“套”住的问题也频频被爆出。

消费者通过“人民投诉”平台反映网贷1.2万元，实际借款后还款账单显示首期担保服务费1634.54元。（图片来自“人民投诉”用户）

“本人从APP金融公司借款14800元，后续才知晓有3028.77元的担保服务费”“APP过度收集与其服务无关的个人信息，同时借贷引流”……在人民网“人民投诉”平台上，关于网贷侵害消费者权益的投诉不在少数。

“人民投诉”梳理发现，问题大多聚焦于——以查询信息为幌子诱导消费者点击链接，强制下款诱人入局；以低息、无抵押、高额度等虚假宣传诱导贷款；模糊利息费用，隐瞒实际息费标准，实放款时变相收取高额保证金、服务费、砍头息等费用；泄露消费者个人信息，贷款人及其亲友饱受销售电话骚扰；诱导消费者过度借贷、连环贷款、以贷还贷，导致实际借款成本远超预期，债台高筑无力偿还；以暴力、恐吓、欺诈等不正当方式催收，影响消费者正常生活。

行业的快速发展离不开国家安全监管保驾护航。今年8月，国家金融监督管理总局研究制定《小额贷款公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》正式向社会公开征求意见。具体到各地方，9月以来，多地金融监管部门已就网贷“套路”陷阱密集发文示警，如青海明确网贷“套路”风险包括模糊利息费用、泄露个人信息、诱导过度借贷等；广西提示消费者办理借款业务时，要认真阅读合同，看清个人隐私条款，明确个人还款能力。

一系列举措旨在强化互联网贷款业务监管，提醒消费者警惕网贷“套路”。结合多地消协、市场监管部门发布的相关内容，“人民投诉”提醒广大消费者：

●通过正规金融机构、正规渠道咨询或办理借款业务。无资质的网贷机构往往利用法律和监管漏洞，以低成本开展业务，不仅给借款人带来巨大风险，还扰乱正常的金融秩序。

●充分了解产品信息。选择产品时应仔细甄别各类金融业务及产品广告、宣传信息，关注借款业务真实息费水平，切勿轻信“全额免息”“单日暴利”“保本高息”等诱导性营销宣传说辞。

●与平台签订正规合同。签订合同前认真审核，并核实相关经办人员的身份信息，避免自己先签合同再由公司盖章；避免签订与实际借款金额不符的借款合同，避免借款合同中相关重要条款空白。

●加强个人信息保护。妥善保管好自己的身份证号、银行卡号、账户密码、验证码、个人生物识别等敏感信息，不轻易点击不明链接，谨慎进行信息授权行为。

●树立正确的消费观，理性消费。准确评估自身经济承受能力，合理安排生活开支；避免盲目跟风攀比，杜绝不计后果盲目借贷、盲目消费的行为；避免“以贷养贷”“多头借贷”，陷入债务泥潭。

●增强依法维权意识，积极维权。提高自身的金融素养和风险防范意识，留存好相关凭证。当遭遇“网贷套路”诈骗时，迅速向公安机关报案，并提供诈骗分子违法犯罪线索，配合公安部门冻结或追回涉案资金。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：曹淼）

· 消费曝光台|花两万挽回婚姻失败 揭开婚介消费“甜蜜陷阱”

· 消费曝光台|门票搭售保险、1日游变纯购物 “银发游”侵权乱象需警惕

· 消费曝光台|低价假药、货不对板 网购医药保健品需提高警惕

· 消费曝光台|吃出异物、环境脏乱 外卖乱象亟待整治

· 消费曝光台| 甲醛超标、低价陷阱、虚假房源……当心这些租房“套路”！

· 消费曝光台|速瘦、躺瘦、暴瘦 警惕减肥塑身消费陷阱

· 消费曝光台|虚假宣传、踩雷不断 二手交易平台乱象频发

· 消费曝光台| 流量扣费欺诈、携号转网设障……电信服务消费侵权乱象多

· 消费曝光台|虚假保价、不告而投……这些快递乱象值得警惕

· 消费曝光台|低价乱象、假货泛滥 直播带货套路升级如何“避雷”？

· 消费曝光台|花1万多祛斑全脸过敏！暑期医美“热”里藏风险

· 消费曝光台|空调“被生病” 警惕夏季家电维修猫腻

· 消费曝光台|易开难关套路多 APP自动续费乱象频发

· 消费曝光台|强收费、被拼车、转私单……网约车出行省心变闹心？

(责编：李源、高雷)