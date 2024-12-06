“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“本人以31.56克旧黄金饰品换新黄金项链一条，商家刻意隐瞒克数，克数相差12.6克。”近日，有网友向人民网“人民投诉”平台反映，黄金首饰以旧换新，重量缩水几乎“腰斩”。

近年来，随着金价攀升，加之其自带的金融属性，黄金以其独特的魅力成为市场的焦点，黄金消费持续火热。然而，有关黄金消费市场乱象的报道也频频出现在大众视线，让消费者苦不堪言。

消费者通过“人民投诉”平台反映在电商平台花1120元购买的黄金戒指掉漆脱色，商家店铺关闭无法售后，电商平台推诿拒绝退款赔偿。（图片来自“人民投诉”用户）

“足金吊坠实际结算方式与质保单上收费标准不一致，表面出现凹坑，商家不售后”“商品未发货，退款就扣2%手续费”“商家隐藏克重信息，后期强制加20%换款”“看不懂的一口价，换等价黄金时被要求多付35%折损费”……在“人民投诉”上，不少用户道出了黄金消费的“心酸”经历。

“人民投诉”梳理发现，平台关于黄金消费的投诉量陡增，问题主要聚焦：

实物重量、材质等与宣传不符，商家伪造品牌和认证证书售卖假黄金；低纯度黄金、合金被包装成足金售卖，低价“注水”频现，实物“含金量”远低于宣传标准；以旧换新有“陷阱”，换购限制条件多；黄金回收“鬼秤”防不胜防，缺斤短两计量多“猫腻”；“一口价”饰品买卖过程中信息不透明，商家故意隐瞒饰品具体克重、置换条件，折算克重后单价远超实时金价；店铺关门跑路，售后服务无法兑现。

网友涉及黄金消费纠纷的相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

中国黄金协会统计数据显示，2024年前三季度，全国黄金消费量742吨，其中黄金首饰400吨。目前。市面上销售的黄金饰品有足金、硬金、K金、彩金等众多种类；售卖时有的是按重量计价，有的是按件计价，即标价签上的“一口价”。在如此复杂的市场中消费，消费者难免“被套路”。

买黄金怎样才能避坑？结合消协、市场监管部门发布的相关消费提示，“人民投诉”提示消费者注意：

√选择信誉良好、售后完善的品牌或经营者，不要贪图便宜购买明显低于市场价格的黄金饰品。

√仔细查看商品标价签、鉴定证书、售后质保单等凭证资料是否齐全。仔细查看产品规格、纯度、成色以及工艺等，问清饰品计价方式、置换条件、加工费用等。

√及时索要票据，仔细阅读票据背后相关条款，如有疑问应要求商家逐条解释。

√发生消费纠纷时，消费者应积极维权，可先行与经营者协商解决，协商不成的可依法向当地有关行政部门、消保委组织投诉。

另外，业内有关人士指出，黄金消费一般属于大额支出，鉴定门槛高，举证难度大。广大消费者要客观理性看待黄金走势，冷静消费，不要盲目跟风；在购买黄金珠宝时要保持理性，不要为商家各种促销噱头买单。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

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（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：曹淼）

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(责编：李源、高雷)