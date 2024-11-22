“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

随着共享经济的发展，如今租车服务以其便利灵活的模式成为百姓出行的重要选择。然而，有关租车市场乱象的报道也频频出现在大众视线，让消费者苦不堪言。

“车辆有轻微划痕，租车平台不合理扣款，拒绝退押金”“商家提供故障车，行驶中引发安全问题不给处理”“租车成功取还，被告知车损赔偿1020元”“因身体原因提前告知不能出行，租车公司扣退改费13200，且不给开发票”“当天取消订单被扣费50%，违规收取‘基本保险’”……在人民网“人民投诉”平台上，不少用户反映了在租车消费时遇到的“糟心事”。

“人民投诉”梳理发现，今年以来平台涉租车消费的投诉量不断走高，内容主要聚焦：

·“低价诱租”，实际消费隐藏附加条款和潜规则；

·商家虚假宣传，提供车辆货不对板，不予退费；

·租车期间车辆轻微划痕，平台“提灯验车”恶意扣款或高价索赔；

·商家隐瞒车况发故障车，行驶中出现安全问题不解决；

·订单退改难，乱收“退改费”“高价车损保险”，押金难退，或平台虚假免押实际扣费；

·租车车辆违章被重复扣费，商家违规“卖分赚钱”等。

网友涉及租车消费纠纷的相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

受合同规定模糊、平台监管漏洞等因素影响，个别商家在租车各环节设置“套路”陷阱不当收费，严重侵犯了消费者的权益，既影响了租车消费体验，也影响了行业健康发展。结合消协、市场监管部门发布的相关消费提示，“人民投诉”提示消费者在租车出行消费时应注意：

√ 选择正规、信誉好的租车公司。

消费者无论是去实体店现场租车，还是通过网上平台租车，建议选择规范、有知名度、信誉好的汽车租赁公司，核实租赁手续是否齐全，避免承租到不具备出租车辆资质的车辆。

√ 要详细了解租赁合同内容。

消费者与汽车租赁公司签订合同时，一定要注意合同内容，如不同阶段付费金额、交车时间、车辆状况、提前或延后还车的解决办法、违章罚款的处理和押金退还的约定等。多注意合同中可能存在的违约风险和“霸王条款”，部分租车合同中设置一些限制条件，如行驶里程限制、区域限制、使用时间限制等，一旦超出限制，就需要支付高额的额外费用。

√ 要提前确认车辆保险情况。

消费者提车前要注意了解保险手续、条款、险种是否齐全。一般情况下，一辆车的保险包括：交强险、车损险、第三者责任险、司乘险等。按照惯例，消费者支付的租车款里面已经包含了保险，但是一些租赁公司却投机取巧，并未购买保险或者只购买了一部分保险。如果事先没有约定清楚，超出保险额度的损失就要由消费者自己承担。一旦租赁期间车辆发生事故，消费者要立即联系交管部门和租赁公司，并保护好现场，以便交管部门和保险公司处理事故。

√ 提车前仔细检查车况，拍摄视频或照片保存证据。

消费者提车时要对车辆进行全面的检查，主要包括车辆的各种证件、车辆外观以及主要零部件，查看车体有无刮痕或其他部件有无损伤（消费者应尽量避免在光线较暗的时间地点验车，以免车况确认不完全），消费者还可以通过试驾来查看车辆基本行驶情况，查看车辆刹车系统、空调运转是否正常。如果车辆有日行驶里程数限制,还要特别注意仪表板上的里程总数。

如果发生消费纠纷，要保存好购买商品或接受服务的相关凭证、聊天记录及经营者基本信息，并及时与经营者协商处理。也可在发生消费争议时，拨打12315进行咨询投诉，维护自身合法权益。

在“人民投诉”平台上，一些涉租车服务的投诉正在得到妥善解决——

用户96949695投诉：“平台上租车连续两次被随意划扣押金，导致消费者为违章重复付费。”

机构回复：“平台已联系商家协助消费者自行处理违章，处理好后给安排退费，扣除门店相关服务分。”

用户06954923投诉：“平台上下单租车，提供车辆与订单不符，且行驶中出现安全问题，平台不根据规则进行赔付，推卸责任。”

机构回复：“已和解。”

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：崔元苑）

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(责编：李源、高雷)