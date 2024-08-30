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消费曝光台|虚假宣传、踩雷不断 二手交易平台乱象频发

2024年08月30日08:42 | 来源：人民网
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“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“不是新款买不起，而是二手商品更有性价比。”近两年，越来越多的年轻消费者选择“买二手、用二手”，推动了“二手经济”的发展。相关平台数据显示，2023年二手电商交易规模达5486.5亿元，同比增长14.25%；用户规模为5.8亿人，同比增长25.26%。

与此同时，伴随二手交易市场规模的快速增长，相关交易平台乱象也频频发生，正在侵犯消费者的权益。

消费者通过“人民投诉”平台反映在二手平台上购买到了问题手机。（图片来自“人民投诉”用户）

消费者通过“人民投诉”平台反映在二手平台上购买到了问题手机。（图片来自“人民投诉”用户）

“我买的二手华为Mate40pro，说是原装演示机，收到后发现拆机维修过，螺丝都没给上”“买了一台二手冰箱，有平台官方验证，使用后冰箱通上电不制冷”“购买一条价格388元的黄金招财猫（宠物）观赏鱼，结果收到的却是一条价值10元的清道夫”“ 购入超市礼品卡800元，收到卡密后无法绑定，卖家不解决，还拒接电话把我拉进黑名单”……人民网“人民投诉”梳理发现，近期平台上涉及3C家电、宠物、虚拟商品等二手交易投诉较多，具体问题大多聚焦于——产品虚假宣传、掩盖瑕疵、以次充好、货不对板；卖家随意失联；售卖时承诺可随时退，收到货后发现商品有问题却不退款；二手交易平台风险提示缺失，监管不到位等。

网友涉及二手交易相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

网友涉及二手交易相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

针对上述问题，今年印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》等文件已有相关部署：

推动二手商品交易平台企业建立健全平台内经销企业、用户的评价机制，加强信用记录、违法失信行为等信息共享。

引完善旧货交易管理制度，研究制定网络旧货交易管理办法，健全旧货评估鉴定行业人才培养和管理机制。出台二手商品交易企业交易平板电脑、手机等电子产品时信息清除方法相关规范，保障旧货交易时出售者信息安全。

结合多地消协和相关市场监管部门发布的相关内容，“人民投诉”提醒消费者在二手商品交易中注意：

●购买商品前，要与卖家进行充分沟通，尽可能详细了解商品信息，如查看商品描述、图片、视频等信息，知晓商品的真实状态。

●注意卖家过往的交易状况、信誉评价等信息，评估卖家的可靠性。

●注意交易安全，尽量使用交易平台进行交易，避免私下交易，并对聊天记录、支付凭证等交易过程进行留存，以便在发生纠纷时作为证据使用。

●遇到问题后，消费者应先尝试与卖家沟通，说明问题并提出退换要求或协商其他解决方式；若与卖家沟通无果，可向交易平台投诉举报。

●如果沟通协商、投诉举报均无法解决问题，可向消协组织或市场监管部门投诉，也可以申请仲裁或到法院提起诉讼，依法维护自己的合法权益。

对于二手商品交易平台应承担的责任，业内专家建议：

●进一步加大对违规信息的审核力度，升级技术手段，加码人工审核，提高审核的准确性和效率；

●建立畅通的投诉通道，及时处理消费者投诉并按时回访纠纷处理结果；

●提高卖家入驻平台的审核标准，平时要严格管理，可通过设置评价机制等方式，对违法违规用户实施名单公示、降低推荐度等处罚措施，来进一步维护消费者权益。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：董童）

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(责编：董童、吕骞)

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