“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

近几年，随着人们生活水平的提高，摄影服务行业迅速发展。不论是新婚燕尔，还是出门旅行，花钱请摄影师拍几张照片成了很多消费者留下美好回忆的方式。与此同时，摄影服务行业乱象也频频发生，侵犯着消费者的权益。据中消协最新发布的《2024年第三季度全国消协组织受理投诉情况分析》，2024年第三季度，摄影服务消费者投诉增幅明显。

“购买了3490的拍摄套餐，摄影机构诱导连环消费，稀里糊涂地就消费了35888”“照片小得看不清五官，不加钱就不给放大冲洗，也拿不到电子版”“套餐上包含两次妆容，实际只有一次”“照片被修得连妈妈都不认识自己了！”“上个月还在大搞促销，该拍片了摄影棚却人去楼空”……在人民网“人民投诉”平台上，近期有不少涉及摄影服务的投诉，具体问题大多聚焦于——

商家通过免费拍摄、低价套餐吸引消费者到店，再诱导消费者高额充值；样片美轮美奂，实际服务货不对板、出片效果与预期差距大；拍摄环节隐形消费防不胜防，如服装只能在特定区域进行选择，在VIP区挑选则需另加价等；选片诱导二次消费，“甜蜜劝说”消费者多保留照片或冲洗大尺寸照片；侵犯消费者肖像权，未经同意擅自在短视频或社交媒体发布消费者照片进行宣传；商家跑路闭店退款难。

网友涉及摄影服务相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

光鲜亮丽的摄影背后，竟暗藏如此之多“美丽陷阱”。结合多地消协和相关市场监管部门发布的相关内容，“人民投诉”提醒消费者：

●多方了解摄影机构经营状况、信誉和社会评价等情况，尽量选择正规、口碑好的摄影机构。对于通过社交及短视频平台等网络推送的摄影广告信息，需持谨慎态度。如果可以，选择分批次交付费用。

●根据实际需求选择相应的拍摄套餐，切勿轻易听信店家的游说和推荐而冲动消费。购买摄影服务后，尽快到店拍摄，避免时间过长出现摄影机构的经营状态发生改变后无法履约的情况。

●与摄影机构签订合同，确认内容后再签字。认真核对拍摄套餐内容，包括明确底片、精修片、入册相片的张数，多选底片是否需要另外付费，相框数量、尺寸规格等；提前确认好拍摄地点以及交通费用承担方，尽可能杜绝隐形消费和不合理条款。

●消费者如遇纠纷，应收集整理相关证据，维护自己的合法权益。及时拨打12315投诉举报热线或寻求消费者协会帮助，也可以到法院提起诉讼。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

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（本期编辑：曹淼）

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(责编：李源、吕骞)