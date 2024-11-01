“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“我在二手商品交易平台上看到可以领养小猫，跟商家沟通领养条件要签订合同买够一年的猫粮和用品，每月350元，领养当天买了一个月的，还交了两个月押金共花费1050元。结果小猫领回来三天左右就无法站立，商家告知我得了猫瘟活不了了。我提出退押金，宠物店就是不同意退钱。”近日，在人民网“人民投诉”平台上，有用户反映了自己申请“免费领养”宠物却掉入捆绑消费的糟心事。

如今“宠物经济”不断升温，与宠物消费相关的纠纷也频频发生。网购“萌喵”变“病猫”，商家拒不售后；直播间上万元买的泰迪竟被裁耳画眼线“美颜”；“免费领养”却掉入捆绑消费及高额违约金“陷阱”；发货视频与实到宠物货不对板……不良商家通过欺骗等营销手段套路消费者的现象层出不穷。

“人民投诉”平台梳理发现，涉宠物消费的投诉内容主要集中在——打着“免费领养”幌子，实则销售病宠，诱导签订一年以上合同且绑定宠物用品消费，宠物死亡后仍被强制继续消费且不退押金；商家售后多现“霸王”规则，不买宠物相关产品就停止售后；商家虚假承诺保健康、包退换，出现问题后不处理；宠物馆售卖“星期猫狗”等短命宠物，不给提供健康证明，欺诈消费者，拒绝售后；直播间发货视频与实际到货严重不符，价格欺诈，退货退款难；在短视频等社交平台展示宠物，诱导至私人微信沟通，在支付宝等支付平台付款，以此规避平台监管；网购宠物在运输途中出现死亡等问题，商家拒不赔偿等等。

网友涉及宠物消费的相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

近年来，随着人们消费需求的不断提高，宠物经济发展日益活跃，同时，消费纠纷产生的投诉也越来越多。目前宠物行业经营缺乏明确的行业监管政策，造成有些消费纠纷难以有效解决。中消协在今年5月9日发布的《2024年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析》中，就特别梳理了当下宠物消费的投诉热点、典型案例、突出问题。

结合消协、市场监管部门发布的相关消费提示，“人民投诉”提醒消费者，线上线下进行宠物消费交易时要注意：

√ 理性消费避免“踩坑”

·领养宠物时要选择正规的、具有合法资质、信誉度高的宠物店或领养机构进行领养。

·网购宠物应当查看相关售后服务评价，清楚了解对方的地址、经营资质等相关信息。

·对“免费领养”“无偿领养”等广告宣传要提高警惕、理性对待，不被经营者的套路诱惑。

·尽量选择交易全过程在同一个平台内处理的商家，并要求商家提供品种、健康状况等证明。不建议消费者在非第三方保障的网络平台或私下进行个人与个人之间交易。

·网络平台上根据图片、视频挑选领养贵重宠物时要慎重，避免买到“美颜宠”和遭遇价格欺诈。

√ 索要检疫证明避免病宠

·选择宠物时仔细询问核对信息，应当要求经营者出具检疫证明、健康报告、疫苗接种记录等凭证。没有打相应疫苗（如犬瘟热、猫瘟及狂犬病疫苗）的宠物建议消费者谨慎购买。

·选购宠物前可提前向专业人士学习了解相关的选购知识，提高选购能力，避免买到带病宠物。

√ 签订合同明确买卖双方责任

·建议消费者要与经营者签订完善的领养合同，明确双方的责任义务，注明宠物的品种、血统、性别、月龄、疫苗记录、健康状况等重要信息。

·特别要约定在一定时间内，宠物出现传染病或死亡后双方责任的界定及解决方案，以便出现问题时有利于维护自己的合法权益。

·认真阅读合同条款，特别注意是否存在隐藏的捆绑消费、最低消费条款等不合理条款。口头约定或承诺事项应要求经营者写入合同条款，以便发生纠纷时有据可依。

√ 留存凭证单据以便维权

·实体店购买宠物时，要注意向店家索要并留存相关消费凭证，包括双方签订的购买合同。

·线上购买宠物时，要注意保留第三方平台订单凭证、付款记录、聊天记录等，不要私自添加微信交易，避免上当受骗。

·如果带宠物去治病，要保留好医院诊断书及缴费凭证。

·遇到“免费领养”宠物套路或骗局时，可向商家所在地消协组织或行政部门投诉、举报，也可直接向法院提起诉讼。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：崔元苑）

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(责编：崔元苑、吕骞)