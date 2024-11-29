人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>健康·生活

人民投诉·一键维权 

 消费曝光台|捆绑消费、多拔多种……当心掉入这些口腔医疗消费“陷阱” 

2024年11月29日08:39 | 来源：人民网
小字号

“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“1元团购种植牙”的广告你遇到过么？随着我国口腔健康教育的持续推进，百姓对口腔问题的重视度越来越高，洗牙、种植牙、正畸等受众人群不断扩大。与此同时，不少消费者花费了大量金钱和精力，但结果并不称心如意，引发不少纠纷。

“花了1.9万元正畸了一年五个月，到现在咬合比矫正前更差”“戴完牙冠后，牙龈一直出血导致我无法正常吃饭，机构不给解决问题”“我花了3000元补牙，包含材料费395元，补完牙后才得知并未使用该材料”……在人民网“人民投诉”平台上，不少用户道出了口腔治疗消费的“心酸”经历。

网友涉及口腔医疗纠纷的相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

自2023年国家实行口腔耗材集中带量采购以来，口腔治疗相关高值耗材价格大幅跌落，部分口腔医疗机构开始采用“低价引流、高价收割”“即拔即种”等套路诱导欺骗消费者。“人民投诉”梳理发现，平台关于口腔治疗消费的投诉量陡增，问题主要包括：通过低价广告吸引患者到店，实际过程增加服务项目、捆绑消费等方式抬高治疗费用；口腔机构突然停业“跑路”导致后续治疗无法进行；治疗效果与宣传不符、医生资质不明或突然离职，机构推诿责任，问题得不到解决等。

对此，有业内人士提出，由于口腔医疗服务专业性强，且存在高度信息差，消费者通常只能依靠专业人士的指导。而目前民营口腔医疗机构众多，且定价自由度较高，再加上集中采购后，医疗机构的收入和利润相对被压缩，一些不良医疗机构为获取利润，通过在社交平台上投放大量广告吸引患者，更有机构劝说患者过度治疗“多拔多种”，从而收取高费用。

据悉，为规范口腔医疗服务，2023年，国家卫健委等四部门印发《关于进一步推进口腔医疗服务和保障管理工作的通知》，要求实施服务时要严格遵守有关法律法规，严格落实医疗质量安全核心制度，执行有关诊疗指南、技术操作规范以及强制性行业标准。

市场监管、卫健部门也多次督促口腔机构要严格落实经营主体责任，及时发现和整改自身存在的违法违规行为，切实维护广大消费者的合法权益。

结合消协、市场监管部门发布的相关消费提示，“人民投诉”提示消费者在进行口腔治疗时应注意：

1.在选择医疗机构时，为确保收费透明公道、服务正规，尽量去正规医院或专业机构咨询，通过“货比三家”选择性价比较高的机构，并且多渠道了解医生的专业度和口碑。在这一过程中，消费者要查看医疗机构的信用记录，在详细了解服务内容、收费标准及相关注意事项后，再签订服务协议。

2. 在追求口腔健康的过程中，要考虑自己的实际情况，既不要盲目跟风，也不要被花式广告迷惑，警惕打着“高科技”旗号的产品，不要轻信医疗机构的宣传效果；正畸、美白等牙齿美容项目应到正规医院或专业机构进行，确保在专业医生的指导下进行个性化治疗。

3.保存好相关消费凭证，如诊断报告、治疗方案和费用清单。避免发生纠纷时，因无法提供相关证据导致不利于后期维权。如果遇到权益受损问题，可及时向相关部门投诉。

此外，专家也建议，市场监管部门应加强源头治理，从价格调控、行业标准、广告宣传等多角度规范，推动口腔医疗价格的透明化，同时把好监管关，建立长效治理机制，实现口腔医疗服务收费和耗材价格治理的常态化。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：董童）

· 消费曝光台| “提灯验车”、“低价诱租”、退改难……这些租车消费套路深

· 消费曝光台|低价引流、隐形消费……揭开摄影服务的“美丽陷阱”

·消费曝光台|洗坏不赔、衣物丢失……互联网洗衣“真香”么？ 

·消费曝光台| “星期宠”“美颜宠”“免费领养”……揭开宠物消费新陷阱

· 消费曝光台|“无抵押”“免息”“低息”，警惕这些网络贷款“套路”

· 消费曝光台|花两万挽回婚姻失败 揭开婚介消费“甜蜜陷阱”

· 消费曝光台|门票搭售保险、1日游变纯购物 “银发游”侵权乱象需警惕

· 消费曝光台|低价假药、货不对板 网购医药保健品需提高警惕

 · 消费曝光台|吃出异物、环境脏乱 外卖乱象亟待整治

 · 消费曝光台| 甲醛超标、低价陷阱、虚假房源……当心这些租房“套路”！

· 消费曝光台|速瘦、躺瘦、暴瘦 警惕减肥塑身消费陷阱

· 消费曝光台|虚假宣传、踩雷不断 二手交易平台乱象频发

(责编：李源、吕骞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部