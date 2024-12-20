“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“交了4500元报名学习AI剪辑，承诺学成后一个月不回本全部退还学费。结果不但没赚钱，甚至连AI工具都没看到，商家还只肯退费500元。”近日，有网友向人民网“人民投诉”平台反映掉进了AI培训“割韭菜”的陷阱。

AI培训，顾名思义指针对人工智能技术的培训课程。一段时间以来，生成式人工智能（AIGC）成为大众关注的焦点。但对普通用户来说，要熟练掌握还具有一定门槛，于是针对AI文案写作、AI数据分析、AI合成视频等相关培训课程随之涌现。这些课程形式不一，有线上直播课，有线下集中训练营，价格从几百元到上万元不等。

然而，“人民投诉”经梳理发现，网络上不少消费者吐槽相关课程质量良莠不齐，与广告承诺“免费领取AI应用体验课及AI工具”“低投入、高回报”“副业赚钱”“快速变现”等内容大相径庭。相关商家虚假宣传、诱导消费、货不对板以及退费难等问题被反复提及。

网友涉及AI培训乱象的相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

AI培训市场为何能被迅速点燃？有业内人士分析，一是从一定程度上反映出人们害怕被技术和时代抛弃的焦虑心态；二是AI技术快速发展，相关技能需求也日益增长，再加上一些企业对“数字化”“数智化”转型的积极推动，也催生出对AI技术的多元化需求，让许多职场人士面临新技术的挑战。建议消费者可选择在成熟的大模型AI应用平台学习免费课程，避免被“割韭菜”。

结合消协、市场监管部门发布的相关消费提示，“人民投诉”提示消费者在选择AI课程培训时应注意：

1. 谨慎选择课程。报名前注意检索培训机构背景、是否有负面新闻等信息；仔细鉴别商家的宣传内容，避免被商家的虚假宣传所误导。

2. 要有证据留存的意识。注意保存与课程报名相关的宣传资料、与客服的咨询沟通记录、交易时的付款记录等凭证，主动要求对方开具合同、发票等。

3. 要主动维权。如果确实出现权益受到损害的情况，可拨打12315电话或在网上12315平台进行投诉，还可向消费者协会申请调解，甚至向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼，以维护其合法权益。

针对当前AI培训市场存在的乱象，需要多方合力共同维护消费者合法权益。消费者应保持头脑清醒，不要轻易被广告宣传打动；平台作为培训机构和消费者间的桥梁，既应加强对入驻培训机构的管理审核，确保其具备合法经营资质，还应建立完善的投诉机制，及时处理投诉保障消费者合法权益；相关部门也应加强监管力度，完善相关政策法规，明确培训机构的法律责任和义务，对于违规行为依法进行查处。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：董童）

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(责编：李源、高雷)