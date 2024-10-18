“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“资源优质丰富、提供定制服务、不成功不收费……”当下，针对消费者的广大需求，婚恋机构推出了各式各样的婚配服务。但因为服务的完成度不易界定、服务流程缺乏统一标准，一些机构把顾客当作“猎物”挖坑设套，在收取动辄上万元费用后却不予提供等价服务，严重损害了消费者利益。

“婚恋平台以为帮我恢复破裂情感为由，先后收取了23800元费用，但却没有提供相应服务，结果也以失败告终”“历经4个小时三个业务轮番洗脑推销后签订了一份婚姻介绍服务合同，事后发现这就是一份‘霸王条款’合同”……人民网“人民投诉”平台梳理发现，近期涉及婚恋机构的投诉频繁出现，问题大多聚焦于虚假承诺、“洗脑式”诱导消费，实际服务与承诺不符，“不负责、不退费、不保证、不平等”等霸王条款，推销相亲贷，消费者个人信息泄露，退款难等。

网友涉及婚恋平台的相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

在上述问题中，由于部分婚恋平台的不规范行为，涉及到的退费问题，让不少消费者“头疼”。对于如何加强监管，营造公平、开放、友好型婚恋平台，有业内人士提出，平台要落实主体责任，强化对用户账号的认证审核，构建全面的用户身份认证体系，监测、排查虚假账户，对于提供的不真实、自相矛盾的信息，不予通过或要求用户补充完整；更要秉持诚信原则，不用虚假信息欺骗会员；还要设置关键词等过滤程序，肃清违法信息和内容，并积极配合网信、公安、工信等部门对相关违法犯罪行为依法处置和坚决打击。

同时，相关专家还提出，职能部门则应进一步完善婚介行业标准，健全监管机制，提升婚恋平台的准入门槛；同时要加强监管、严格执法，对可能存在乱象风险的婚恋平台，要禁止其上线经营，从而营造公平公正、规范有序的婚姻介绍服务环境。

对此，多地进行了探索：上海市民政、市场监管等多部门于今年联合发布《上海市婚姻介绍服务机构合规经营指引》，正式纳入“3至7天冷静期”概念，以便有效化解在部分婚介机构诱导下，征婚者进行冲动消费导致的退费问题。今年9月，深圳市发布《婚姻介绍机构服务规范》团体标准，新增了消费者权益保护专章，补充退费机制，设置了7天以上的冷静期，明确退费时限为15天内一次性退清，确保退费透明、公平。

结合多地消协和相关市场监管部门发布的相关内容，“人民投诉”提醒消费者在选择婚恋平台寻求优质交友对象时务必谨慎，切勿掉入各种“甜蜜陷阱”：

1.树立健康的婚恋观。高收费不等于好爱情，要秉持健康、乐观、理性的婚恋观，在与婚介机构接触的过程中，保持清醒认识，避免被他人“洗脑”后产生自卑与恐惧心理。

2.要选择正规平台，选择有正规工商登记、证照齐全、收费透明、信誉良好的婚介机构。对于婚恋平台的广告宣传，要理智分析，不要盲目相信虚假宣传或承诺。

3.勿轻信口头承诺，签订书面合同，明确双方权利义务、服务价款、退款情形及违约责任等条款。不要轻信其口头承诺，要详细查看协议内容后再签字。对于婚介过程中的细节，以及婚介失败的处理方案，都应提前协商约定，并写入合同、协议中，防患于未然。对不合理的“霸王条款”，坚决予以拒绝。

4.在平台安排约会见面前可要求对方提供相亲对象的基本信息，最好要对当事人的婚姻状况、个人身份状况进行核验。若平台不予提供，消费者可以“不符合择偶条件或不符合合同约定”为由拒绝约见，拒绝劣质服务。

5.尽量避免在平台上透露过多个人隐私信息，如家庭地址、手机号码、银行卡号等。在缴纳费用后，消费者一定要索要正规的服务凭证，保留好缴费凭证。若平台要求贷款支付服务费，要慎重考虑自己的经济能力和需求，并计算好还款能力，以免影响个人财务稳定。

6.发现婚恋平台存在夸大宣传、虚假宣传、诱导消费等行径，及时拨打12345或者到商家所在地的消委会进行投诉，依法维护自身合法权益。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：董童）

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(责编：李源、吕骞)